¿Quiénes se equivocaron en el América?

APLAUSOS A FMF, LIGA MX Y AL AMÉRICA

Sigo en shock. En verdad que esta es una nueva era. El castigo al América reivindica a la Liga MX y a la Femexfut, al futbol mexicano. No existen más suspicacias. Se hicieron respetar las reglas. Y entraron en juego los tres agentes. Te explico.

América, a través de Juacho Balcárcel, el directivo que opera al club bajo el mando de Emilio Azcárraga, mandó un mensaje claro a la Femexfut y a Doña Liga: “este club no se va a quemar por tres puntos, si es un error nuestro y está en el reglamento, hay que pagar”. Así como lo lees. Jamás creí que escribiría juntas estas palabras. Las Águilas aceptaron su error y no presionaron para que les favoreciera la decisión. Es historia pura.

En la FMF, donde reside la Comisión Disciplinaria, el ingeniero De Luisa mandó otro mensaje contundente: “Si según el reglamento, libre de interpretaciones extrañas, lo infringieron, se debe aplicar aunque sea el América”.

Y desde la Liga MX, Mikel Arriola, sin tener influencia por tener al equipo más poderoso de nuestro torneo en peligro de perder tres puntos, envió su mensaje: “Hay que cuidar la integridad y prestigio de nuestra liga, estoy de acuerdo en que se aplique lo que se tenga que aplicar”. Madre mía.

Y así, salió anoche el veredicto. Insisto: me paro de pie a aplaudir hasta que me sangren las manos.

EL PECADO EN EL NIDO

¿Cuál fue el error del América? Te lo explico a detalle. El encargado administrativo de llenar el registro de los convocados al partido, los titulares y suplentes, es el secretario técnico de las Águilas, Manuel Peniche, quien no colocó a Viñas. El encargado del cuerpo técnico de confirmar que estén los hombres que elige Solari es uno de sus auxilares, Lucas Nardi, quien tuvo poca experiencia como entrenador en su país y tampoco ha logrado gran recorrido como asistente.

Ahora, de este proceso, el que se las sabía de todas todas con gran recorrido en los banquillos era mi Gilberto Adame, quien sabe al dedillo cómo se debe llevar a cabo la revisión de las alineaciones con la parte administrativa. Peeeeeero, resulta que Santi ya cepilló a Gil, lo apartó totalmente del cuerpo técnico y aunque sigue en Coapa, haciendo no sé qué, no lo han dado de baja del club.

Ante el Atlas, falló la comunicación en los pasos de confirmación de a quién mandan al campo y a la banca, y quienes están registrados ante la Liga MX. Nadie reparó en que Solari quería a Viñas como suplente y que al cargar los nombres en el sistema, en el famoso SIID (Sistema Integral de Información Deportiva), faltaba el del delantero uruguayo. ¡Háblensen! Diría mi primo que fue goleador en el torneo se los barrios. Error que reconocen ‘off the record’ al interior del América.

Así lo entendieron los dirigentes de los emplumados y es por eso que externaron a la FMF su aceptación del fallo, contario a lo que se venía especulando, que sería el árbitro el único castigado.

ÁRBITROS NO ESTÁN DE ACUERDO CON CASTIGO A RANGEL

Ahora, justamente de los silbantes, antes de saber la sentencia del caso, había un enojo mayúsculo por tener que cargar el muerto en el caso de Viñas.

El cuarto árbitro, Édgar Ulises Rangel, es el que debía constatar que en campo y banca sólo estuvieran elementos registrados correctamente para el partido, y también falló, se le coló el delantero uruguayo del Ame.

En principio, la Comisión Disciplinaria iba a tomarlo como el ‘chivo expiatorio’, me puse a investigar dentro del gremio de los nazarenos, y estaban que echaban lumbre, pues no estaban de acuerdo con la sanción que pesaba con el silbante juvenil de 29 años, pues querían que el club también asumiera su responsabilidad, ya que la hoja de alineación para el duelo y el debido registro en el sistema lo hace el mismo equipo.

Incluso, me aseguran que Rangel sí le dijo al cuerpo técnico de las Águilas que el jugador no podía estar en esa zona, para sorpresa del mismo Solari, que ya se dio cuenta muy tarde de la equivocación y por eso lo mandaron al palco después.

NI VELA EN EL ENTIERRO

Ahora, el que anda también sacado de onda es Fede, que encima no las trae consigo en el actual torneo. No ha dejdo de evidenciar su molestia y frustración sin dar crédito de lo sucedido, pues se encuentra al 100 físicamente y quería aprovechar los minutos que le dieran en el campo tratando de recuperar protagonismo.

Por supuesto el uruguayo también se mostró desmotivado, desilusionado y su silencio al retirarse del estadio con cara de pocos amigos lo dijo todo después del mal trago que vivió. En el actual torneo sólo suma 184 minutos de 630 posibles y no ha podido hacerse presente en el marcador hasta ahora.

La llegada de Solari no ha traído confianza en Viñas, que no está contento por perder regularidad, pero sobre todo, por la falta de oportunidades. A pesar de los momentos de rabia como el experimentado el pasado fin de semana, le aconsejan que no baje los brazos y trate de revertir la situación con su calidad, demostrándolo en cada entrenamiento.¡A darle, Fede!

PRUEBAS CONTUNDENTES… DEL ALETI MX

Ahora, el otro show, el de la acusación de racismo por parte de Santos al Atlético de San Luis. Este lunes se realizó el descargo de las pruebas de ambos para dictar sentencia en el caso por parte de la disciplinaria. Y para sorpresa, las más contundentes fueron las del Aleti mexa: primero, un video donde con subtítulos se detallan los gritos en la expulsión de Torres, sin voces racistas; luego, otro donde se ve a Félix salir del campo en la zona de vestidores sin llorar, como aseguraron los Guerreros; y por último, uno de Alejandro Irarragorri encarando al comisario del partido para pedirle que registre los insultos racistas y la tardanza de los baloneros. Ya viste que ya subí a redes los videos, te dejo las capturas.

2. Mi ALEX IRARRAGORRI bajó a vestidor y al ver al comisario se le fue encima. El reporte es que dijo: “Le dijeron negro a mi jugador, es racismo, espero lo pongas, por que si no vas a saber quién es Alejandro Irarragorri y te va a pesar” El otro no dijo ni pío@record_mexico pic.twitter.com/q2jiqZKCoj — El Francotirador (@franco_record) February 22, 2021

Ahora, me dijo mi oreja de Doña Fede, que aunque en la cédula el comisario solo reportó esto que escribo, que el propio agente que cuida los juegos platicó con su gente cercana que el dueño del Santos sí le dijo que si no lo reportaba se iba a acordar quién era Alejandro Iraragorri.

Como siempre, yo reporto sólo lo que me cuentan las fuentes confiables; sin embargo, el propio Alex y la gente de Santos que estaba a lado en el momento de la plática también me asegura que no fue como lo reportaron. ¿Tú qué crees? Todos tienen el derecho de exponer sus argumentos y hay que escuchar a las partes. Desafortunadamente nos tendremos que basar en la palabra de cada uno, pues no existe audio del momento, sólo el video.

Ahora, sin una evidencia fehaciente que acuse racismo el tema va a quedar como aquél de hace unos meses entre Oaxaca y Atlante, donde acusaron al Potro de insultos y ante la falta de pruebas no pasó nada. Veamos.

EL SAN LUIS TAMBIÉN INSULTÓ

Ahora, los del Aleti mexa tampoco fueron blancas palomitas. Durante el partido circuló un video de Cristian Moya, reportero de W Radio, donde se escuchan insultos elevados de tono al árbitro en el Alfonso Lastras. Le gritaron: “Chupapijas”, “eres un imbécil, de mierda”, “eres un árbitro de pueblo” y otras finezas.

La gente de San Luis estaba fuera de control! Escuchen los insultos al árbitro después de expulsar al DT “Chupapijas” “Eres un imbécil” “Árbitro de pueblo” La Liga debe tomar medidas, además del racismo. Video @soycristianmoya pic.twitter.com/zFMSR7QWWO — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) February 19, 2021

Los autores de esta cascada de calificativos desde uno de los palcos del San Luis, cerquita de gente de prensa, fueron Jordy González, el encargado de las básicas de los potosinos, el más soez de los dos, el hijo del técnico de los sanluisinos, Leonel Rocco Arias, que es parte del cuerpo técnico para hacer los análisis en video, quien se descoció al extremo con los insultos más potentes que se escuchan en el video. Ahí también debe venir una sanción.

HABRÁ SANCIÓN INTERNA EN TORREÓN

Lo que también debo explicarte es que el club de la Comarca Lagunera va a sancionar a Torres por empujar al chico balonero en el acto que desató toda la bronca y terminó con su expulsión. Aunque Santos asegura que los recogebalones estaban haciendo tiempo de más, provocando a sus jugadores, jamás habrá justificante para agredir a un menor de edad, esto lo tienen claro en el conjunto albiverde y Félix recibirá multa deportiva y económica, además de la suspensión por la roja que recibió en tierras potosinas.

Y como se me acabó el espacio, el jueves van temas ya de otras cosas, porque ahora sí que sólo me dediqué a estos dos relajitos.

