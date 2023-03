Ramírez Perales, posible relevo en Pumas si se va Rafa Puente

BUSCAN AL RELEVO

Si hay algo que hace reaccionar al Rector respecto al equipo de futbol es que en el Olímpico se entonen gritos y protestas como la que se dejaron escuchar en la humillación del domingo ante Puebla contra Rafita Puente. Pues ya levantó el teléfono rojo.

Reunión en Rectoría para tratar de salvar lo que queda de un Titanic que está hundido a la mitad. Como ya te había escrito hace semanas, Puente Jr. estaba sentenciado a que no pasaba del verano en Cantera, sin embargo, su salida se podría adelantar para evitar que CU vuelva a arder y raspe al Doctor Graue en su salida de la UNAM. Me dicen que el Doc Mejía Barón tienen listo al Capi Ramírez Perales para entrarle al quite lo que resta del torneo si deciden cepillar a Rafita.

Me contaron que el Rector pidió al menos un par de candidatos como entrenadores que estén ligados a la historia del Club Universidad y será el propio Graue quien decida quién se queda. Pero no hay prisa.

A SACRIFICAR A SU AMIGO

Eso sí, contrario a lo que muchos podríamos pensar sobre la permanencia del Doc Mejía Barón, resulta que el Rector Graue lo sigue protegiendo y al menos en este verano no se marcha. Al contrario, el mandamás de la UNAM pide que se siga escuchando lo que uno de los hombres legendarios de Pumas tienen aún por aportar al club. Sin importar que pocos le hagan caso al Doc.

De quién el Rector ya no está tan convencido es de mi querido Ingeniero Silva y las malas lenguas en los pasillos de Cantera ven venir en la próxima asamblea que a manera de último sacrificio antes de marcharse de la UNAM, el Doctor Graue ponga en bandeja de plata la cabeza de Polo como presidente de Pumas, para irse con la ‘conciencia limpia’, a manera de lavatorio de manos de Poncio Pilato, algo así como ‘no quedó en mí’. De cualquier forma, con el nuevo Rector seguramente vendrá una nueva administración, pero acomodando los tiempos podría entrar en funciones hasta 2024.

PLEITO DE BARRIOS

Pues no terminó de cumplirse el año de la golpiza salvaje entre Gallos y Zorros y en las tribunas de Liga MX seguimos viendo violencia; justo este fin de semana el inmueble que fue escenario de otros golpes fue el Estadio BBVA de Rayados, en donde se repartieron sabroso ¡entre aficionados del mismo equipo!

Los videos no se hicieron esperar: golpes de una tribuna a otra entre grupos de animación de Rayados, espectáculo indigno de la que se hace llamar la mejor afición de México. Y ya me explicaron cómo estuvo.

Resulta que fue un pleito de barrios, de barristas que pertenecen a un par de colonias que no se pueden ver ni en pintura y que para este juego contra Juárez se sentaron en un lugar que no es el habitual, por lo que cuando se vieron, no dudaron en ir a darse con todo como ya vimos en las imágenes de aficionados. Se repartieron hasta para llevar.

Es un problema social de la Sultana. Las barras están fraccionadas y sin el cuidado adecuado, pueden acercarse como el sábado y se encienden con cualquier chispita. Una lástima. Veamos cómo actúa la Liga Meme X, porque ésta ni el FanID lo arregla. Vaya caos.

UNA BUENA PARA LA FEMENIL

Por cierto que me enteré de una buena en la Liga Femenil MX, que sigue creciendo en números, lejanos aún del pambol de varones, pero va en aumento y eso será siempre noticia positiva. Resulta que viene un balón especial para las mujeres, y no me refiero tanto a la confección como a la marca, que entra como patrocinador del certamen: el nuevo esférico será de Nike, que apuesta por apoderarse de la conversación de esta categoría. Una tremenda nueva, porque también significa ir para arriba en los ingresos, que son los que ayudan a sostenerla. Enhorabuena.

SOLOS POR ASCENDER

Hace unas semanas te conté que en la Expansión se iba a quedar solo Leones Negros con la certificación porque nadie más se iba a lanzar a sacar la palomita para buscar el ascenso en un futuro, pero resulta que el Atlante sí va a realizar el proceso de aprobación y tienen confianza en aprobarlo.

En temas de gestión económica no tienen temor y del problema de las luces del estadio lo están solucionando, para poder recibir la venia de Doña Fede y que al menos ya sean dos de los cuatro que piden para abrir de nuevo el ascenso. Aseguran que cumplen con todo.

La gran bronca para UdeG y Potros es que seguirán como los únicos, pues Morelia y el Tío Higuera sigue sin poder acreditar la procedencia de sus ingresos y no hay otro equipo que se acerque a cumplir los requisitos.

MÁS PROYECTOS AL MICRÓFONO

Ya de salida te cuento que vaya impacto que ha causado el retorno de André Marín a la pantalla de Fax Sparts, además de que su historia de salvación se ha convertido en una de las favoritas en los programas de ‘cotilleo’, como dicen en España. Pues nomás te adelanto que el conductor trae varios proyectos en puerta y que uno de los más interesantes está junto a Joaquín López Dóriga. Pronto tendremos noticias.

