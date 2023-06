Se cumple la imposición

Aunque a muchos les duela, la realidad en este torneo de Liga Meme X sui géneris, en el que ganó el siete de la general, al final se posicionó Sebas Córdova como el mejor, aunque se haya perdido gran parte del Clausura porque no contaba para Cocca, el 'Chima' no le encontró lugar y explotó con Siboldi.

Eso valió para que lo impusieran sutilmente en la Selección a Diego, que no lo quiere, pero como existe este Comité de Selecciones para ponerle criterio a las convocatorias, pues ahí va. Y será de los que jueguen todo, desde amistosos, pasando por la Nations y Copa Oro.

NI SUS REGLAS RESPETAN

Para acabar con la Final, una muestra más de que a pesar de que la Liga MX quiere ser competidora de la Premier League o de LaLiga, incluso de la MLS, en realidad se sigue manejando como un torneo bananero, que se pasa sus propios reglamentos por el arco del triunfo.

Pues ya te había avisado que Francisco Rotllán empezó este torneo registrado como auxiliar de Rafita Puente en Pumas y acabó el mismo certamen como auxiliar de Siboldi en mis Ti-gue-res campeones, ¡y recibió medalla y todo! Se supone que no se podría en el mismo campeonato por reglas de la Liga Meme X, pero se hacen de la vista gorda cuando quieren.

CUATES A LA REESTRUCTURA

Hablando de reglas, ya te había explicado que el nombramiento de ‘La Bomba’ Rodríguez también pasó por los pantalones de los dueños y la Liga Meme X sin tomar en cuenta a los sectores que completan a la FMF, es decir, Expansión, Segunda, Tercera Profesional y Amateur. Pues ya trabaja el exdirectivo de Televisa en la renovación interna de Doña Fede.

El primero al que llamó, además de Édgar Martínez, el director de comunicación de Chivas, es a otro buen amigo, Ivar Sisniega, para que pueda tomar el puesto de presidente de la FMF y que Rodríguez se vuelva Alto Comisionado, jefe de éste y de Mikel Arriola como titular de Liga.

Pues ahora también están sondeando la posibilidad de que el expentatleta sea una especie de asesor y que el Presi de Doña Fede sea el de la de Beis, es decir, Horacio de la Vega, con quien tiene buena relación y que ha hecho un estupendo trabajo elevando el negocio de la Liga de la pelota caliente. Aún no es un hecho, pero en la LMB ya se preparan para elegir a un sucesor por si el actual les deja la chamba.

NO PAGA DOÑA TELE

Pues te cuento el problemón en el que están metidos mis amigos de Fax Sparts que puede afectar el futuro a mediano plazo en la Liga Meme X. Primero lo primero, lo de Rayados. Resulta que el canal azul de deportes no cumplió con los pagos al Monterrey y los regios decidieron mudarse de señal, por eso terminaron con Televisa.

El trato con los de Chapultepec, en un principio, era para que sólo les compraran los derechos de transmisión en Estados Unidos, mientras en México iban a renegociar con Fox o buscar otro comprador. Sin embargo, desde la alta cúpula de Univision vino la orden de hacerles una mejor oferta. Me aseguran que los televisos les dieron 22 melones verdes al año sólo por la señal en Gringolandia y de pilón unos cuatro por pasarlos en nuestro país.

Y así, el equipo de la Sultana se muda completo. Luego, ahí te va la que pocos saben: también hay adeudos de Fax Sparts con otros clubes, en especial con Pachuca y León, los consentidos, pero a los que les ha costado cumplir, al grado que Jesús Martínez y su equipo empezaron a tocar otras puertas a ver si hay opción, como la de ESPN, donde apareció ‘Chucho’ en una entrevista que ya había prometido a David Faitelson. ¿Y por qué la pasa mal el canal azul? Pasa al que sigue.

SE LES VA EL ‘SUBSIDIO’

Ya sabes que luego de que Disney comprara 21st Century Fox por unos 71 mil 300 melones de dolarucos, en México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones prohibió juntar al canal de deportes azul con ESPN por considerar que iban a controlar aproximadamente 70 por ciento del mercado de televisión de pago, algo que va contra las leyes de la competencia.

El Grupo Lauman de Manuel Arroyo ganó la compra de FS en junio del año pasado y así empezó un largo cambio de manos que hoy está consolidado con nuevos jefes. Pero no la están pasando nada bien, sobre todo con los multimillonarios contratos con seis clubes: Rayados (que ya se les fue), Pachuca, León, Tijuana (que en EU cerró con Univisión, pero acá sigue), Querétaro y Juárez.

La mayoría de los contratos, que firmó en su momento Carlos Martínez, recién liberado del juicio tras el FIFAgate, rondan en 14 millones de billetes gringos al año por club, incluidos los que nadie ve, pactados cuando aún pertenecían a la empresa sombrilla de la familia Murdoch.

Con Disney se siguieron cumpliendo, y hoy, a un año de que ya son de Grupo Lauman, se acaba el ‘subsidio’ del Ratón Miguelito, que le dio un buen colchón, pero el negocio no da como para saldar esas cantidades. Un problemón en nuestro futbol, porque el ingreso de la televisión es lo que mantiene a la mayoría de los clubes. Incluso, me dijeron que ya están buscando más inversionistas o quien quiera comprar, porque no se ve cómo saldrán de ésta.

Con la reciente asamblea se aprobó iniciar la estrategia para la consolidación de derechos de los 18 clubes en una sola bolsa que administre la Liga MX, y esa puede ser una solución al tsunami que se avecina por la falta de pagos de Fox Sports, pero está proyectado a aplicarse hasta después de 2026, por lo que faltan muchos años de sudar la gota fría.

