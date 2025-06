Se hundieron los “Piratas del Pirata”… y Racing alza la mano

Mis Francolievers, les tengo el chisme bien caliente de la Asamblea de Patrones de la Expansión MX que se celebró este jueves 19 de junio. Y sí, como lo anticipamos: se cayó el teatro de los “Piratas del Pirata”. Celaya no se muda a Veracruz. Se acabó el sueño de los rumores, de los “ya merito” y del “vas a ver que sí”, porque los dueños de la división de plata simplemente dijeron: “No pasa”.

¿Por qué no se armó la mudanza?

El proyecto que querían armar los Achar, con Ronald Baroni como rostro visible, no convenció. No hubo ni estructura ni confianza suficiente. Ni siquiera lograron los nueve votos que exige el reglamento para que un equipo pueda cambiar de sede. Y además, varios dueños soltaron la bomba: ni claro está quién manda en Celaya. Así de fuerte. ¿Cómo se va a autorizar una venta o mudanza si ni los papeles administrativos cuadran?

Y mientras tanto, en Veracruz, la ilusión iba inflándose como globo en feria. Que si los Piratas, que si el “Pirata Fuente” revivía, que si los colores del puerto regresaban… Nada. Todo era rumor sin sustancia. Puro humo. Desde hace rato se sabía que esto no iba a pasar, pero ya saben cómo es esto: mientras más improbable, más se viraliza.

¿Y ahora quién por Veracruz? Racing, papá.

Pero no todo está perdido para el futbol en el puerto jarocho. Porque si bien los “Piratas del Pirata” naufragaron antes de zarpar, hay un equipo que viene trabajando serio, firme, sin hacer tanto ruido, pero ganando respeto: Racing de Veracruz.

Este proyecto —que tiene su base en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez— tiene todo lo que la Liga de Expansión dice buscar: estructura deportiva, administración ordenada, solvencia económica, apoyo social y una plaza con peso nacional. Y ojo, no es puro rollo. Ya han logrado llenos en su estadio, tienen buena respuesta de la afición, y están posicionándose como protagonistas en la Liga Premier Serie A. Así que, si la Expansión quiere crecer de verdad, aquí hay una opción real.

¿Y qué sigue para la Liga de Expansión?

Lo de Celaya es solo la punta del iceberg. También está en juego el futuro de Alebrijes de Oaxaca, que podría mudarse a Irapuato si se alinean los astros con los dueños del Sergio León Chávez. Y mientras tanto, los equipos que llevaron su queja al TAS por el no ascenso están a la espera de represalias o alguna resolución histórica.

Pero entre tanta turbulencia, la Liga de Expansión tiene la oportunidad de hacer lo correcto: premiar proyectos serios, plazas con afición, y modelos sostenibles. No más simulaciones. No más franquicias fantasmas. Si de verdad quieren dar el ejemplo que la Liga MX no da, que empiecen por levantar la mirada hacia proyectos como Racing.

