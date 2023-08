Y sigue la mata dando. Hoy te cuento de la salida del 'Tuca' Ferretti de Cruz Azul, otro de los factores que hicieron que de la noche a la mañana lo cepillaran en La Noria, a pesar de que le habían prometido seguir tras el terrible inicio en Liga Meme X. Pues esta es sobre los refuerzos que no pidió, pero que le pidieron. Y que le obligaron a meter como titulares, es decir, el genial Diber Cambindo y la promesa Kevin Castaño. Pues te recuerdo que este par no salió del plan deportivo que Ferretti armó con el 'Conejo' Pérez, sino que un día les avisó Ordiales que ahí venían y que les fueran haciendo un hueco en el equipo estelar.

Son contrataciones de la familia de Velázquez, al estilo de lo que pasaba con Billy Álvarez, con su hermano y el cuñado Víctor Garcés. Se repiten las mañas. Poco a poco se van haciendo más descaradas. Pues obviamente que Tuca no se cuece al primer hervor y entendió el mensaje, de hecho los puso como inicialistas desde que arrancó este torneo liguero. Pero ya lo vimos todos, Cambindo es un fraude como delantero y Castaño aún no está; tres partidos perdidos y llegó la Leagues Cup. Ferretti decidió que ya habían tenido oportunidad, así que los mandó a la banca en Estados Unidos. Sin embargo, Ordiales le explicó a Velázquez que eso no convenía a los intereses, pues necesitaban un técnico más maleable, que hiciera lo que le ordenaran, así que fue así otro factor que influyó para cepillar al brasileño y mejor poner al eterno bombero, el Inge Moreno, que los regresará como estelares. De mí te acuerdas.

A TAPARLE EL OJO

Ahora, algo positivo para los aficionados celestes que sale del caos que reina en La Noria es que la directiva ya mandó la señal de que con la plaza de foráneo que se libera por la partida de Lotti, que vayan con todo por un '9' mediático. Es decir, La Máquina va por una 'bomba' pues, una que pueda taparle el ojo al macho en esta crisis y haga que la Nación Azul cambie la pésima percepción que tienen hoy del manejo del tercer equipo más popular de este país. Atentos, hay lana, falta buen ojo y negociación, que ahí es donde le dudo para que se cierre. Pero atentos.

NO SE VA, NO SE VA

Y de una vez, para que vayan juntando más quejas, les anticipo que la Leagues Cup llegó para quedarse, por lo menos hasta 2028, que es el contrato que existe entre Liga Meme X y la Eme Ele Ese para armarse el torneo binacional con el permiso de la poderosísima Concacaf.

Por supuesto que esto tiene que ver con el pago de los derechos de transmisión de Apple TV al certamen y habrá que ir revisando cada año qué hay que moverle para mejorarlo. Por lo pronto, al final de esta LC, los jerarcas de ambos torneos, mi compa Mikel Arriola por los mexicanos y Don Garber por los gringos y canadienses, se sentarán juntos, con sus equipos, a checar qué se le cambiará para el siguiente año.

NO VAMOS, VIENEN

Para cerrar el tema, escuché que se levantó el rumor de que Messi y su Inter Miami iban a jugar la próxima Copa Libertadores para que el Cono Sur pueda disfrutar al genio de nuestro siglo en acción, sin embargo, es puro humo del denso. No queda duda que todos quieren tener al '10' en su torneo, y por supuesto que eso debe interesarle a la Conmebol para que suceda, pero antes, debe hacer la invitación a la Concacaf, con todos sus hijos, es decir, con MLS, Liga MX y toda la chiquillada de Centroamérica y el Caribe, y es cosa que hoy no ha sucedido.

Lo que sí está planchado y te lo adelanto, es que jueguen equipos de la Conmebol un cuadrangular acá en el norte, bueno, en Estados Unidos, obviamente, dos clubes del sur y dos de este lado, y están viendo cómo le acomodan por si Messi no queda campeón de esta Leagues Cup, que el Inter sea uno de los contendientes. Eso sí, pero de ahí a que ya esté abierta la puerta de Libertadores, eso aún no pasa. Y como dijo don Teofilito…

SE HICIERON PATOS

Y ya de cierre, como no me dista decir 'se los dije', no lo voy a enunciar en esta columna, peeeero, pues ya retomaron otros medios y colegas el hecho de que el 'Jimmy' Lozano se va a quedar con la Selección Mexicana, como te conté hace casi un mes que pasaría. Si nomás le estaban haciendo al cuento, el medallista sin medalla siempre fue la principal, y te diría que única, opción para el Tri.

Ahora, Lozano no es fácil y puso en la mesa que para quedarse deben salir a garantizarle públicamente que se queda hasta el 2026, que no va a ponerse nomás como tiro al blanco mientras buscan otro entrenador. El problema es que el próximo año se le atraviesa Copa América, que no es ni cerca lo que sucedió con Copa Oro, no sólo por el nivel de las selecciones, sino porque EU y Canadá van con todo, además de los sudamericanos que quieren revancha.

Es decir, con el equipo que tenemos hoy, ¿crees que pueda lucir en el torneo continental? Y entonces sí, ¿crees que si fracasa gacho lo van a aguantar? Pues ya le dijeron que así será, pero las palabras se van con el viento y si la riega feo seguro que lo cortan, aunque falten dos años para el Mundial; ojalá que no pase, mi Jimmy. Para hacerlo oficial, en Doña Fede están apurados para cerrar primero al Comité Asesor de Expertos Legendarios y Anexas, y ya después mandarán el video de la entrevista con La Bomba con otro colega reconocido que acepte preguntas a modo, como mi compa Alberto Lati. Esperemos.

