Valentín Diez, delicado de salud, dejó a la 'deriva' al Toluca

CAOS SIN EL JEFE

Vaya panorama complejo que tiene Toluca, y no me refiero al inicio del torneo nada más, sino al futuro a mediano plazo del club. De entrada, estoy convencido que Ambriz se va a reponer de las afectaciones del Covid-19 del equipo y de la humillación ante Pumas, no por nada está marcado para ser la sorpresa del Clausura.

El tema es que el conjunto escarlata tiene un futuro incierto. Me explico. Me contaron que Don Valentín Diez, dueño de los Diablos, no está bien de salud, incluso ya no hace apariciones públicas y cada vez menos en privado. Es más, ya no participa en las decisiones del Toluca, dejó de meterse en el equipo y ha delegado a un ‘Patronato’ la responsabilidad, como en casi todas las numerosas empresas en las que participa.

Don Valentín tiene una persona que funge como su brazo derecho, el abogado Arturo Pérez Arredondo, apoderado legal en varios de sus negocios, y quién encabeza ahora a la junta que rige los destinos de los Diablos.

El caso es que sin un miembro de la familia Diez en activo, se ha convertido en un caos el equipo choricero, con grilla en varios niveles y sin certidumbre de qué sucederá en con el club cuando falte don Valentín.

Hay que recordar que no tuvo hijos para heredarles, y por ahí hay un sobrino, pero es muy lejano y no se quedaría con el club. Incluso desfilaron hace algunos años varios que querían comprar al equipo, como el grupo Atlacomulco del EdoMex, que lo pretendía ocupar como instrumento político.

Hoy, el valor del Toluca ha bajado, no sólo por la falta de títulos, sino por situaciones como la del porcentaje, donde están coqueteando con la parte baja de los cocientes, apenas un punto arriba de Necaxa.

Ya te contaré cuál es el plan, pero por lo pronto ahí está la explicación del caos que existe en la capital mundial del chorizo.

PÁSALE, PAISANO …CASI

La readaptación física del refuerzo galáctico del Ame va viento en popa, mientras la directiva sigue a la espera del consentimiento de Liga Em Ex para que Jona sea dado de alta en los registros como Formado en México, pues hay que recordar que su formación y debut profesional lo hizo con el Barça.

Es un proceso que ya experimentaron incluso con su hermano cuando llegó al Nido también del Galaxy, así como con Adrián Goransch, quienes no pasaron en la etapa incipiente de sus carreras por las inferiores en estas tierras y tenían que recibir el permiso y autorización para no ser etiquetados como ‘extranjeros’, o NFM (No Formados en México), a pesar de ser paisanos.

El Ame no verá acción este fin de semana por el mantenimiento de la cancha del Kraken en Mazatlán y, al reiniciar actividad en J3 ante Atlas, mi Santi Solari espera tener ya disponibles al mismo JDS y a Valdés, quien ya te adelanté que se recupera de un desgarre.

SE SALVÓ DEL OSO

Del ridículo se salvó el Cantante Guerrero, silbante que viajó a la Copa Africana de Naciones en Camerún, como árbitro VAR internacional.

Resulta que en el encuentro entre Mali y Túnez, en el cual estaba designado, el silbante central Janny Sikazwe cometió el grave error de concluir las acciones al 85', como lo lees, cinco minutotes antes del reglamentario le fallaron el reloj y el cálculo, y la polémica se le fue encima al querer rectificar y hacer las cosas peor.

Pues me cuentan que el Cantante no pudo viajar una noche antes a la sede de juego, en la ciudad de Yaundé, por falta de vuelos. Así que sólo pudo estar presente en el Senegal contra Zimbawe, y ahora está a la espera de su siguiente designación, aunque como están las cosas diría que se encuentra varado con más incertidumbre de cuál será su participación en el resto de la justa.

EL BUENO PARA EL MUNDIAL

Por cierto, que me contaron que en este año mundialista, a pesar de que ha tenido altibajos en los últimos meses como árbitro central, César Ramos Palazuelos sigue como candidato número uno de Brizio para representar a nuestro país en Qatar 2022.

El silbante no ha dejado de prepararse y ha acudido a cursos estos meses; es muy difícil que se abra la posibilidad de que vayan dos centrales mexicanos a la justa como en recientes mundiales.

En la terna me cuentan que también se encuentran el Cuyo Hernández y el Cantante Guerrero, pero con menos bonos a m favor. Parece que ya está decidido.

SUBEN PUJA PARA PESCAR

Los refuerzos del Ame van viento en popa, pues a Zendejas lo cerrarán en días y por Solari aprietan el acelerador.

Te cuento que por el jugador del Colo Colo ya hicieron la primera oferta que fue bateada por el club chileno; sin embargo, vienen un par más: ofrecieron dos melones gringos para tantear el terreno, cosa de la que los andinos consideraron insuficiente.

Pero ahí vienen las siguientes buenas, ahora mandaron 2.75, a ver si con eso convencen, y están dispuestos a llegar a 3.5, cosa que es la que están aguardando en Coló Colo para soltar a su jugador. Así que yo digo que esta sí se hace.

