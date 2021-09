Vega, ¿A la banca, titular o descartado vs América?

ACELERA

Me dio gusto ver que Alexis Vega está a tope ya con la rehabilitación en Guadalajara, y aunque luce complicado que esté listo para jugar el Clásico Nacional en 10 días, según los médicos del Rebaño, me dicen que el jugador está con la mentalidad de al menos salir a la banca y esa actitud es la que requiere hoy Chivas.

Es especial también ver su regreso pues me contaron que en lo familiar también tuvo algunos problemas, que lo hicieron viajar a Toluca en días pasados para arreglar el tema, con permiso especial del club rojiblanco. Confío que se haya resuelto y que no esté distraído, porque vaya que lo requiere hoy el Rebaño, cabezas frías en medio del volcán que viven en el vestidor.

BETIS ESTÁ FURIOSO POR LOS OLÍMPICOS

Su participación en Tokio fue todo un éxito por la medalla de Bronce y la magia que regó por tierras niponas, y aunque parecía que todos regresaron felices, me cuentan que en Sevilla no estaban contentos. Resulta que la directiva del Betis le puso un quitarrisas a mi Dieguito Lainez tras volver con un esguince en el tobillo, producto del último partido contra Japón.

No lo ha podido superar hasta la fecha y que ya le dio más lata de la que se suponía con edema incluido. Pues mi oreja andaluza me asegura que el Betis no quedó conforme con el manejo y reporte de la lesión, y de haber sabido el exjugador de las Águilas hubiera iniciado rápidamente una rehabilitación en el club acortando sus días de vacaciones.

Ya pasó más de un mes y Diego no ha entrena con normalidad, pero se espera que este capítulo amargo pronto quede de lado y no se pierda más convocatorias del Inge Pellegrini, que está también caliente porque su jugador no fue un indiscutible de Lozano y de pilón, se lo regresaron lesionado. Para la próxima lista de la Selección Mexicana de cara a la Fecha FIFA de octubre es claro que se necesita un milagro para que pueda estar presente.

LOS ATAQUES POLÍTICOS NO LO INCOMODAN

Como en sus buenas épocas de futbolista, mi Gober Cuau sigue pateando las acusaciones de adversarios políticos que lo relacionan con lavado de dinero; ahora no fue a Sanz, un caso del que ya te he platicado que lo trae en la mira la UIF, sino qué hay rumores que vinculan a Blanco con estos delitos.

Pero me aseguran que el ídolo de Tepito está tranquilo, pues además de saber que Santiago Nieto no lo investiga a él, sino a su exrepresentante y hoy operador político en Morelos, también sabe que de dónde viene el fuego de estos trascendidos. Blanco y su gente reconoce que los ataques están encabezados por su gran rival político, el exgobernador Graco Ramírez, que aún no digiere que un futbolista lo haya desplazado y tratan de bajarlo y ponerle el pie en todo.

También consideran que el mismo Graco dejó en puestos claves a fiscales anticorrupción en Morelos y estas acusaciones aparecen justo horas después de que el Congreso en la capital de la República anunciara que el Fiscal de la entidad no tiene fuero y que es sujeto a ser requerido por la justicia, pues tiene abiertas tres carpetas de investigación por delitos graves.

En la política se reciben más golpes bajos que en el futbol, ya ha dicho en más de una ocasión el Cuau y, por lo pronto, se dispuso a pasar tranquilamente la noche del Grito de Independencia junto a su familia y círculo cercano; con transmisión en redes sociales, la gente de Morelos pudo vivir la ceremonia protocolaria de esta fecha patria.

CRITICADOS, PERO SÍ LOS VIERON

A pesar de tanta crítica que les llovió en redes a mi compadre el Pollo Ortiz, y especialmente a La Reimers y El Matador, en la transmisión estelar de La Shampions en TNT, en la paliza del Bayern al Barca, me contaron que los números no fueron malos.

Me dijeron que al menos en la aplicación de HBO Max, donde se puede ver los juegos que no pasan en los canales de TV, en ese partido tuvieron cerca de 150 mil personas viéndolos, que para los números de las apps es bastante bueno. Eso sí, de las críticas no se salvaron.

