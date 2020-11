Viñas, sin síntomas de Covid-19 y llegaría a Liguilla

LO BUENO DE LA ESPERA

Dentro de lo bueno que tendrán los equipos que calificaron directo a Liguilla es el tiempo que tendrán para recuperar a sus jugadores. Por un lado, la baja de Talavera de perderse sólo una serie en la Fiesta Grande, y por el otro, América tiene chance de recuperar a una pieza fundamental: Federico Viñas.

A PUNTO AL KILLER CHARRÚA

Con todas las lesiones y bajas que se dieron durante este camino, el América calificó tercero general, y aunque por momentos ha sido criticado el funcionamiento del Piojo, el equipo ya se enfoca en lo que está por venir.

Por lo pronto, me confirmaron lo que muchos americanistas querían leer: Federico Viñas ya no presenta síntomas y están esperando la confirmación del negativo para integrarlo en el transcurso de estos próximos cinco días al trabajo al parejo, para poder llegar listo a Liguilla.

Claro que será sometido a una prueba más, aunque celebra que ya no se sienta mal físicamente porque sí experimentó algunos ‘golpecitos’ de esta enfermedad. ¡Venga, Fede!

PIERDEN MILLONADA Y NADIE POR CHOFIS

Ya de la parranda de Chivas se habla poco en el equipo, de hecho es tema cerrado, todos enfocados en encarar el Repechaje ante Necaxa. Lo que te puedo comentar es que la directiva hace la evaluación de todo lo que van a perder con las bajas, pues además de seguir pagando los sueldos, se ha depreciado el valor de los fiesteros y serán casi 10 millones de los verdes de pérdida, todo por mantener en alto las convicciones del club.

Pues de los que ya están buscando a cómo es la Chofis López. Y usted se preguntará a dónde, pues de lo primero que mandó a su abogado a ofrecer servicio fue al Norte. ¿Pero qué crees? En la Sultana ya le hicieron el ‘fuchi’.

Rayados no quieren meterse en broncas con un jugador que le hace cosquillas constantemente la indisciplina; aunque el técnico Antonio Mohamed en su momento le vio buenas condiciones y lo valoró como una promesa, en este momento de plano le cerró la puerta a su incorporación en el próximo mercado.

Tigres, por su parte, ya avisó que no tiene gran presupuesto para el siguiente torneo, pero en realidad fue la forma de decirle elegantemente que por ahora no gracias. Aunque hay algo de cierto en que vienen épocas de apretarse el cinturón en San Nicolàs de los Garza, cosa que escribiré en una siguiente columna.

A ARREGLARSE CON LA PORRA

Aunque en Pumas todo parece miel sobre hojuelas tras avanzar segundos de la general, hay varios a temas por arreglar. Primero lo de Talavera, la lesión que va de casi un mes, pero en el plano de la tribuna, te cuento que estoy nervioso porque la relación entre la directiva y La Rebel se vaya a romper.

Resulta que la barra anda tristona y ya empieza a enojarse porque la dirigencia de su equipo no los ha querido apoyar para meter aunque sea un trapito a su tribuna en CU y así hacerse presentes como lo han hecho todas las barras de los demás equipos, pero resulta que acá el argumento es que no van a gastar dinero en multas y "háganle como quieran".

El asunto ha ido subiendo de tono porque la directiva ya se montó en su macho de que no habrá apoyo para su barra, y La Rebel pues también está en lo suyo. Nomas díganle a la directiva que si se rompe la relación les vaya a costar muy caro porque si los barristas se les salen del huacal vaya a regresar la violencia que ya erradicaron.

HIGUERA ESTÁ EN PELIGRO

Ya que le sacaron más trapitos al Mirrey Higuera, te cuento cómo anda la situación. Lo de las empresas, facturas y firmas fantasma que le está investigando Hacienda es gravísimo para la FMF, pero resulta que no es nuevo. A José Luis ya le habían parado el carro las autoridades fiscales desde el año pasado, por una situación similar, pero nada le preocupa. Como ha hecho toda su carrera profesional con este tipo de triquiñuelas, está como si nada.

Sin embargo, mi oreja de Toluca ya me dijo que están muy preocupados por el tema, al grado de que este lunes desde temprano publicaron en la página de la Liga MX una aclaración en la que aseguran que condenan cualquier delito de sus agremiados, especialmente fiscales, pues hay que recordar que están haciendo todo lo posible por quedar bien con Lolita y no les ayuda en nada lo de Higuera. Por eso, hay una palabra que ya ronda la cabeza de quienes dirigen a nuestro torneo: d-e-s-a-f-i-l-i-a-c-i-ó-n. Así como lo lees. Le van a meter un calambre a Higuera para que deje ya de una vez por todas estas malas prácticas.

Esto me hizo recordar por qué lo dieron de baja de Chivas y no lo pueden ni ver en pintura, por todas las porquerías que les dejó. Para muestra: a pesar de que Higuera ha visitado a todos los rivales del Morelia en la Expansión MX, llevando playeras y comida al estilo europeo, ya ven que siente que tiene toda la facha, al único que faltó fue al duelo con el Tapatío. Ahí sí, ni sus luces, pues sabe que los Vergara le descubrieron todas las que les hizo y prefiere no darles la cara. Así que a ver ahora cuántos más se la terminan cobrando en tierras michoacanas cuando descubran las que les está haciendo. Una joya el Mirrey.

EL COMANDANTE SE QUEDA

Para cerrar, me da gusto contar que a pesar de que algunos colegas de TUDN estaban ya despidiendo al Comandante Juan Dosal de la televisora de Chapultepec, y que algunas voces se elevaron para reclamar el trato al que habían llegado con la alta plana de Televisa Deportes, que podría quedarse hasta los 50 años en la empresa, pues metieron freno y podrá cumplir el exjugador del Toluca el próximo año con este pacto. Así es, Dosal se queda hasta 2021 para poder despedirse en grande, como el comentarista con más tiempo en un canal en nuestro país. Enhorabuena.

