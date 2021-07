Yotún, sin ofertas para salir, pero sin renovación

QUIEREN, PERO VAN MUY LENTO

Te cuento de temas de nuestra Liga Em Ex, más futbol de estafa. Uno de los casos más sonados en últimos días es el de Yoshimar Yotún, a quien se le acaba el contrato con el Campeón en diciembre y no ha renovado.

Mi oreja pitufa me contó que a inicios de año, la directiva que encabeza Álvaro Dávila le dijo al peruano que no había problema si empezaba a escuchar ofertas de otros clubes por sus servicios, sabedores que Yoshi tiene muy buen cartel, especialmente en la MLS. El trasfondo era el mismo que impactó en el resto de las negociaciones: mantener la austeridad en La Noria, y la salida de Yotún no sólo podría significar una entrada sino aligerar la carga salarial. Sin embargo, no han llegado ofertas.

La gente de Yotún sabe que Cruz Azul quiere renovarlo, pero “van muy lento”, especialmente porque no hay mejora de salario por la austeridad. Así que yo creo que Yoshi juega de azul el Apertura 2021, pero se marcha después gratis. Veamos.

HASTA LA TV QUERÍA LIBERTADORES

Vaya problemas que existen ahora con Concacaf. En esto sí aplica aquello de que ‘otros tiempos fueron mejores’, y se nota más cuando lees historias como las de mi compadre El Fantasma, que explican cómo México dominaba el área, no sólo en la cancha sino en las oficinas.

Te cuento de una intención que tenía Doña Fede y la Liga MX pero que la Conca le bajó la cortina. Resulta que desde las oficinas de Toluca existía el gran proyecto de reactivar la participación de nuestros equipos en los torneos de la Conmebol, era uno de los grandes objetivos que se tenían trazados, especialmente por el tema de los derechos de televisión.

Resulta que una de las intenciones que tiene Televisa en su plan de negocios a mediano plazo es poder comprar los derechos de transmisión de la Copa Libertadores a partir del siguiente año, ya que pertenecen a Fox Sports. Me contó mi oreja de Chapultepec que la intención no era solamente traerlos a México, sino comprarlos en su totalidad y poder revenderlos en los países que participan, más visión de negocio pues. Sólo queda pendiente lo de Estados Unidos, donde beIN Sports los posee hasta 2022. Esto ayudó a impulsar la idea de Doña Fede.

Sin embargo, en cuanto la Conca se enteró de las intenciones de México de buscar la participación, ya con los calendarios más a modo para participar, se le ocurrió la grandiosa idea de hacer más grande la Concachampions, ampliando a 20 los clubes que nuestro país y la MLS deben mandar al certamen, haciendo ya imposible pensar en Libertadores. Ya ves que la envidia de un ‘amigo’ es peor que el odio de un enemigo.

EL MANEJO DE RENATO

Vaya que donde sigue ruido innecesario por los refuerzos es en Coapa, en especial por Renato, que ya entrena con el equipo de Solari como te adelanté.

Me cuentan que al que están buscando acomodar por cielo, mar y tierra es a Benedetti, incluso la opción de Tijuana parecía buena, pero el tema de que se lesiona mucho frenó la operación.

Ahora, la orden en el Nido, impuesta por el jefe de jefes, es que Ibarra no vuelva a vestir la playera americanista. Vaya, hasta lo cuidan de que no salga en fotos o video en Coapa. Sin embargo, me contaron que el regreso podría cambiar la situación. Resulta que la directiva que encabeza Santiago Baños no ve mal que Renato pueda ocupar el lugar que deje El Poeta, pues en términos estrictamente de cancha, les funciona.

Así que están midiendo la respuesta de la afición al hecho de que Ibarra esté entrenando, para que cuando logren acomodar a Benedetti (si es que lo hacen, que luce difícil), subir con el patrón a explicarle la situación, que el americanismo no ve mal reintegrar al ecuatoriano y que además es una solución deportiva. Por eso es que algunos comunicadores aseguran que Renato tiene posibilidad, pero inisisto: falta mucho camino. Ya te expliqué cuál es la ruta.

NO SALEN DE COAPA, PERO SUEÑAN

Además, también hay ruido por posibles salidas del América, pero vamos actualizando: no hay ofertas por Viñas, Roger, Richard o Cáceres. Así de claro. Es puro humo. Aunque algunos de estos tengan intenciones de salir.

A su regreso de Copa América, donde no tuvo gran cantidad de minutos con Paraguay, Richard sabe que clubes de España e Inglaterra le echaron el ojo, y me cuentan que mantiene la ilusión europea. Este miércoles reportó tras unas breves vacaciones y está llisto para jugar ante Gallos Blancos la próxima semana.

Eso sí, el círculo cercano del guaraní no deja de compartir el deseo de emigrar pronto a Europa y seguir creciendo en su carrera futbolística. América ya le puso precio por si llega un interesado: nueve melones de los verdes. Pero aún no sale el guapo.

FAKE BLOQUEO MASIVO DESDE EL NIDO

Para terminar con el ‘noti-águila’, te cuento que Mauro Lainez, quien ganó la confianza de Solari disputando la mayor parte del torneo pasado como titular, no sobresalió en la pretemporada en Estados Unidos, y le cayeron críticas de algunos aficionados.

Varios me contaron que Mauro hizo un bloqueo masivo a seguidores de la Águilas que lo criticaron en Twitter, pero les tengo que contar que el hermano mayor no tiene cuenta oficial en esta red social, así que es fake. Servidos.

LE VEN LA CARA EN EL INFIERNO

Y como ya se me acabó el espacio en esta columna, me guardo para el martes un tema de esos gángsters que aparecen en nuestro futbol, en particular de uno que le está viendo la cara a don Valentín Díez en el Infierno con los nuevos fichajes de los Diablos. Con documentos y todo, es impresionante el descaro para sacarle billetes al dueño del Toluca. Y nadie hace nada. Ya te cuento la semana siguiente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUIÉNES SON LOS CANTERANOS QUE HICIERON LA PRETEMPORADA CON CRUZ AZUL?