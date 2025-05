¡AMÉRICA, un equipo muuuuuuy suertudo!

Antes que nada, ¡FELICIDADES, TOLUCA!, dignísimo y merecidísimo campeón de la Liga MX logrando su decimoprimera estrella y rompiendo una sequía de 15 años exactos sin ganar la Liga. Más allá de haber terminado como líder general en la fase regular, más allá de haber sido la mejor ofensiva y de tener al campeón de goleo (Paulinho) y al mejor jugador mexicano del momento (Alexis Vega), este TOLUCA "supo jugar la Liguilla" que fue la materia pendiente del anterior estratega Renato Paiva. A decir verdad, para ello contrataron a ANTONIO 'EL TURCO' MOHAMED, y acertaron. El argentino es ahora TETRACAMPEÓN del futbol mexicano y, a diferencia de lo que "podría" haber conseguido André Jardine (4 títulos con un solo club), TONY lo ha logrado con cuatro equipos diferentes (Xolos, América, Rayados y Toluca). Así es amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, Mohamed supo darle un final feliz a la obra que, precisamente, inició el DT portugués. Con esto, TONY se metió al "selectísimo grupo de tres" junto a NACHO TRÉLLES Y VÍCTOR MANUEL VUCETICH en lograr al menos un título con cuatro instituciones diferentes. Otra vez felicito al TOLUCA y a su gran afición porque, como lo mencioné hace un par de meses en este mismo espacio, a este club, a esta gente y a esta nueva BOMBONERA, sólo le faltaba un título.

Dicho lo dicho y honor a quien honor merece, ahora sí abordaré lo escrito en la cabeza de la columna.

EL AMÉRICA... EL AMÉRICA... EL AMÉRICA... ¡qué suertudo es el América! Que tras la derrota del domingo ante los Diablos Rojos se le presenta este sábado una nueva oportunidad y esa es nada más y nada menos que la de conseguir entrar al MUNDIAL DE CLUBES, misma que no pudo lograr directamente al no haber ganado la CONCACHAMPIONS correspondiente en el 2024. Como ya sabemos, en caso de imponerse a LAFC en Los Ángeles, las Águilas tomarían el lugar que le "quitaron" al CLUB LEÓN.

Lo cierto es que después de recibir tremendo regalo, aunque la FIFA lo determinó a través de un ranking, serían muy estúpidos si no llegaran a ganar ese partido ¿no les parece?... Aunque los juegos hay que disputarlos y del otro lado, el equipo de la MLS seguramente estará pensando lo mismo. Así es, en una semana se les podría olvidar a los de Coapa, si es que ya no se les olvidó, el no haber obtenido el cuarto título consecutivo y el decimoséptimo en nuestra Liga.

Bueno, de entrar en esta competición tan prestigiosa, aunque sacada de la manda y metida con calzador en el calendario mundial por los dueños del futbol organizado, enfrentaría en el primer juego al CHELSEA... ¡vamonooooooooooooos!

Repito, ¡¿así o más suertudo el Ame?! Y eso que ya ni tocamos el tema de la "lana" que recibirán sólo por el hecho de participar, jajajaaa. Eso lo platicaremos en otro momento, saludos chavales y otra vez, mil gracias por su tiempo.

¡Ah, por cierto!, el CRUZ AZUL jugará este domingo en CU su "Final" ante el Vancouver Whitecaps de la CONCACAF CHAMPIONS CUP buscando el boleto para la Copa Intercontinental en diciembre de este año y lo más importante y relevante, el Mundial de Clubes, pero del "2029", algo que a pocos interesa por ahora. ¡Igualmente, ojalá haya mucha suerte para La Máquina!

Y claro, este sábado también será la esperada final de LA CHAAAAAAAMPIONS entre el PSG y el INTER, no lo podía dejar de mencionar. ¡Ahora sí, saludos bayyyyyyyyyyy...!

Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AZCÁRRAGA ROMPE EL SILENCIO TRAS LA DERROTA DEL AMÉRICA: 'SI NO GANAMOS, FRACASAMOS'