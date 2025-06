¡Este chaval parece ser de otro planeta!

En días de muuuuuuuucho futbol, sería muy fácil hacer mal uso de este espacio y dedicárselo al deporte que se encuentra en medio de grandes competiciones. Explicándome mejor amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, podría escribir de lo sucedido con la SELECCIÓN MEXICANA y sus juegos de preparación ante Suiza y Turquía y de lo que vendrá para ella en la COPA ORO que iniciará el sábado, también podría escribir sobre el tan mencionado y manoseado MUNDIAL DE CLUBES que también empezará este fin de semana; de lo sucedido en las eliminatorias sudamericanas en donde además de Argentina que ya está clasificada al Mundial desde hace un par de jornadas, BRASIL hizo lo propio el pasado martes confirmando que sigue siendo el único país en estar presente en toooooooodas las COPAS DEL MUNDO.

Hablando de ello, taaaaambién podría dedicarle líneas a la cuenta regresiva para el "magno evento mundialista del 2026 en nuestro país" porque justo hoy, queda menos de un año (364 días y contando jajaja). Y ni hablar de lo sucedido con CRISTIANO RONALDO y Portugal llevándose la Nations League de la UEFA, entre otras tantas cosas. No, no, no, señores y señoras, hoy amerita, antes que pase más tiempo, hablar de CARLITOS ALCARAZ, que ganó el fin de semana su segundo ROLAND GARROS y su quinto MAJOR en esta joven carrera profesional. Aquí el punto no es tanto que el tenista español le haya ganado la final a otro "joven grande" de la nueva generación, sino "CÓMO" le ganó al italiano JANNIK SINNER. El sucesor de Rafael Nadal perdía dos sets a cero y parecía irreversible el resultado; sin embargo, se repuso llevándose el tercero aunque en el cuarto estuvo tres veces a punto de perder el partido y como él solo sabe hacerlo, nuevamente dio vuelta las cosas para forzar la quinta manga y llevarse la gloria y la ovación del respetable, incluso el reconocimiento de su rival. Wawwwww qué manera de jugar de este atleta de 22 años (por cierto Sinner tiene 23), que además, por si faltara algo, extendió la gran Final de PARÍS hasta las 5 horas y 29 minutos, convirtiéndola en la más larga de la historia de este GRAND SLAM. Otra vez WAWWWW a estos dos (No. 1 y 2 del ranking ATP que creo por un largo rato no tendrán rival) por el tenis que despliegan, pero volviendo al español, wawwwwww otra vez CARLITOS ALCARAZ, ¡y pensar que cuando se acercaba la parte final de la carrera de NADAL, en España estaban preocupados buscando a su sucesor para seguir teniendo al país en lo más alto del tenis mundial! Bueno, ya desde hace tiempo el “susodicho” fue encontrado jajaja.

En fin, de verdad pareciera que estuviéramos ante un "jugador de otro planeta" y, además, en claro ascenso. ¿Lo veremos perder? Por supuesto que sí, ¿lo veremos sin reacción ante algunas situaciones adversas? Por supuesto que sí, pero seguramente lo seguiremos viendo porque esto recién empieza, logrando muchos, muchos triunfos como los del fin de semana. De eso no tengamos ninguna duda, porque además de estar muy bien cobijado y asesorado por su familia y muy bien entrenado y dirigido por un histórico español como es JUAN CARLOS FERRERO, tiene eso con lo que sólo se nace: ¡PASIÓN Y TALENTO! Gran equipo, gran familia, gran entorno, el del español, pero sobre todo eso, GRANDIOSO el tenis que lleva adentro. Estemos atentos y sigamos disfrutando a este chaval que NO TIENE TECHO, más que el que ÉL QUIERA TENER. Gracias por su atención, damas y caballeros, y nos reencontramos la próxima semana. ¡Y qué viva el ROCK AND ROOOOOOOOLL!, como dijo aquel... Saludos.

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS ALCARAZ GANA EL ABIERTO DE FRANCIA TRAS VENCER A JANNIK SINNER