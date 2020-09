Doña Tele, Don Rating y el regreso

Quién lo hubiera imaginado, pero el gran 'villano' de siempre, Doña Tele, terminó salvándole la vida al futbol mexicano. Los pagos de los derechos de televisión, poco, regular o mucho, es el ingreso que les permitió a la mayoría de los clubes como tal NO caer en la bancarrota. Si antes, con ingresos de taquilla, esquilmos, publicidad y marketing era este pago el más sustancioso, el que les permitía operar, con la pandemia se convirtió prácticamente en el único ingreso.

Doña Tele se arrugó, el golpe para ella fue brutal también. Cierto que el quedarse en casa, dio como consecuencia un aumento en los ratings del día a día, pero de qué sirve tener audiencia, si lo que NO tienes son anuncios y la venta de éstos son la base, los cimientos y estructura de su negocio. Si NO suena la caja registradora, no hay negocio que camine.

Por eso mismo NO podía seguirlos manteniendo sin tenerlos en la vitrina, sería imposible seguir pagando y esperando. Por eso el futbol regresó. La pandemia tomó por sorpresa a todos, nadie pudo haberlo imaginado, nadie tenía un plan. Había que ir al día a día, a prueba de error y acierto e ir avanzando y así están.

El futbol a final de cuentas es un deporte que mueve masas, el deporte de las mayorías, su regreso fue para el aficionado una válvula de escape a la presión del encierro forzado. Pero ¿cómo se han comportado las audiencias a poco más de un mes del retorno? ¿Era lo que Doña Tele esperaba? ¿Los números son mejores o peores? ¿Quiénes están sacando mayor beneficio en audiencia?

IBOPE, EL TERROR

Para responder a esas inquietudes, necesariamente había que acudir a los números y al temible o adorado 'Don Rating'. Sí, hablamos de ese monstruo que mide las audiencias, quien da y quita programas. Ese mismo en el que muchos NO creemos, mi opinión nada importa, el rating es quien manda en la mercadotecnia, ciertos o no, sus números son la biblia para los publicistas y anunciantes quienes basándose en ellos deciden en dónde y con quién SÍ invertir y con quién NO. Y ahí la empresa de medición Ibope Nielsen es la que parte el queso.*

Así que durante semanas estuve pidiendo favores aquí, allá y 'acullá', tratando de conseguir la mayoría de ratings. En la teoría -y aunque muchos los dan a conocer- se argumenta que son estrictamente confidenciales y no muchos tienen acceso a ellos. Y en esta entrega, ÚNICAMENTE analizaremos los números que las audiencias de la TV de paga arrojaron en agosto, pudimos obtener sólo las de 23 días, suficientes para tener muy definidas las tendencias y preferencias, según IBOPE.

QUEJAS EN LA VENTANILLA CORRECTA

Antes de iniciar este análisis, es primordial dejar en claro que éstos NO son ni MIS números NI mis estadísticas NI mi preferencia. Son los números que la empresa IBOPE NIELSEN les entrega a TODAS las televisoras de paga. Las mismas cifras, los mismos datos, el mismo análisis lo tienen ESPN, Televisa, TUDN, Fox Sports, Marca Claro, TV Azteca, las agencias de publicidad.

Así que cualquier duda, sospecha, negación de los números o preferencias de audiencia que le puedan generar a usted apreciable lector, sin duda es justificada y es su opinión, pero antes de recordarme a mi jefecita o señalarme como tendencioso, les ruego que todas las mentadas sean canalizadas a la ventanilla correcta; las mediciones, repito, son de Ibope Nielsen. En esta historia no habrá más héroe o villano que sus estadísticas, son SUS números.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

Los ratings que hoy analizaremos consideran sólo a los siguientes canales; FOX SPORTS, FOX SPORTS 2, FOX SPORTS 3, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ADRENALINA, TUDN, TVC DEPORTES Y CLARO SPORT. NO me pregunte por qué NO aparecen las mediciones del canal Afizzionados que acapara las transmisiones de Chivas, Atlas y Tigres, porque NO tengo respuesta, en estos parámetros simplemente no los contienen.

Una vez hecha la aclaración, los números de los principales programas de debate de las cadenas que consideramos en este análisis fueron: 'La Última Palabra', 'Futbol Picante', 'Línea de 4', como programas de debate futbolístico, y a 'La Jugada' -trasmitida en TUDN- y 'Fox Gol México' en el género de análisis los domingos.

Por supuesto que habría que considerar que hay variaciones en horarios que ponen en ventaja y desventaja a algunos programas unitarios. Una de ellas es la temporalidad, ya que unos días está al aire y en un horario, y al otro día ha provocado que 'Línea de 4' dé bandazos, pero SIN duda ya se está posicionando como una buena opción.

Por las razones que usted quiera y mande, los números favorecen muy ampliamente a 'La Última Palabra', de Fox Sports, por sobre 'Futbol Picante', que en teoría tiene un panel más de pesos pesados. Ambas emisiones han superado el dígito de rating, pero sólo cuando van encadenadas enseguida de un juego de la Liga MX y cuando así sucede, simplemente pulverizan a su rival. 'Fox Gol México', que dirige Raúl Orvañanos, no parece tener rival ante 'La Jugada'.

LA LIGA FEMENIL MX

Es, sin duda, la más maltratada en cuanto a los pagos de derechos, a sus salarios y difusión; sin embargo, sus números siguen siendo muy buenos y van al alza. De los nueve juegos que pudimos analizar encontramos que el promedio de audiencia por juego es de 82 mil televidentes. Infinitamente superior a los ratings de la Liga de Expansión, que en sus tres primeras semanas, NO promedia ni 10 mil televidentes por juego. La Liga Femenil es una gran sorpresa en audiencia y será con el tiempo un gran nicho de mercado para otro tipo de anunciantes, dedicados al género femenino.

LIGA EN EXPANSIÓN

Sus números son muy pobres. Fox Sports y Claro Sports cedieron sus derechos de Televisión a la FMF, para que ésta finalmente los pudiera negociar en paquete en exclusiva a TUDN para Estados Unidos, que los pagó muy bien.

La propia Federación es quien paga la producción de todos los juegos de la Liga y se las entrega a las cadenas en México. Fox Sport que trasmitía dos juegos del Ascenso al mes (Mineros y Tampico Madero) hoy tiene tres a la semana, y paga por este paquete un precio muy inferior a lo que pagaba por derechos de sus dos equipos porque lo comparte con Claro Sports. ESPN, hoy también tiene tres y exclusividad porque pagó un sobreprecio, la Expansión también la transmite TVC Deportes y TUDN.

Tiene más ventanas, pero muy poco rating. Lo bueno es que la Liguilla la podrán transmitir TODOS sin problema alguno, como sucedía en la Copa MX.

Aunque si bien en México sus números son pobres, nos dicen que en Estados Unidos nuestros paisanos siempre buenos consumidores de nostalgia, la han recibido bien y con mejores audiencias que acá. Luego les contaré cuáles son esos números.

LA LIGA MX

Sin duda alguna, es la joya de la corona. Las mejores audiencias de la TV de paga están en los juegos de la Liga MX. En agosto el juego de Santos frente a Chivas superó increíblemente los cuatro puntos de rating, es decir, más de 1 millón 200 mil personas lo estuvieron siguiendo.

ESPN, como Fox Sports, superan con facilidad el dígito, cuando transmiten los juegos de la Liga MX, lo que también beneficia a los programas que le siguen, ya que el televidente NO le cambia de canal. Los que están sufriendo es TUDN, la mayoría de sus trasmisiones han sido simulcast, es decir, que pueden seguirse en varias plataformas, incluidas las televisoras abiertas y ahí su rating se difumina.

Llama la atención que en un mano a mano contra ESPN en la TV de paga del mismo partido, como ocurrió con el Cruz Azul vs Necaxa, la empresa de Disney venció a TUDN por más de un punto.

TV EN CASA

Los números de los programas de debate NO son los que esperaban las televisoras y se entiende. Se hacen a través de una plataforma, la mayoría de ellos se graba por cuestiones técnicas y estar desde casa provoca frialdad y poca comunicación y ambiente. Nada se compara con el calor y mirarse a los ojos de frente en el estudio. Ese ha sido el factor principal. Los errores técnicos han sido un 'horror' para todos, pero Fox Sports se lleva la peor parte, ha tenido transmisiones impresentables por detalles técnicos.

FOX SPORTS Y SUS 4 PRETENDIENTES

Finalmente, podemos decir los nombres de los cuatro enamorados de Fox Sports que buscan comprarla y que ya tienen ofertas sobre la mesa. Se trata de NBC (Telemundo), AT&T, Rupert Murdoch y recientemente se ha sumado Media Pro.

Es casi un hecho de que habrá nueva prórroga, en primera instancia porque las condiciones que obligaron a postergar la venta (pandemia) NO han cambiado, y además de que se sumó otro comprador. Lo más probable es que sea antes de la Navidad, cuando aparezca en la chimenea de alguna de estas empresas el regalo de la compra de Fox Sports México. La posible liquidación por la que muchos suspiraban, al parecer ya se extinguió.

Quien hubiera pensado que llegaría un día en que Disney estuviera obligada a vender los canales deportivos que hoy tiene mejores números que los que tuvo siempre como ESPN, lo venderá y antes y aún después seguirá compitiendo contra ellos en el futuro inmediato.

Cuestión de saber sólo el apellido legal del próximo rival. ¿Tienen tele? Pues ahí lo verán, diría mi querido Brozo.

“En la naturaleza del hombre encontramos tres causas principales de querella: la competencia, la desconfianza y la gloria”, Thomas Hobbes

