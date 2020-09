El TAS, Doña Fede y la cita con la historia

Por temor o terror nunca en la historia del futbol mexicano más de un club en conjunto se habían atrevido a llegar tan lejos para pelear ante la 'Suprema Corte' del deporte (TAS) los designios supremos emanados de Doña Fede. Históricamente contradecir sus designios aún con razón provocó destierros, castigos, desafiliaciones, persecuciones arbitrales, vetos, la lista es larga.

Doña Fede es hija de feudales, pariente del autoritarismo, prima hermana de la imposición, cuñada del contubernio, sobrina de las complicidades. Su palabra la considera divina, el color del cielo es y será del color que ella decida y si alguien osa contradecirla, su comadre Doña Tele vendrá en su ayuda para golpear de forma despiadada con su látigo mediático al rebelde en turno, exhibiéndolo ante la plebe para que le sirva de escarmiento.

Pero como todo en la vida lo mismo en la política que en el deporte, “el valiente vive hasta que el cobarde quiere” y finalmente llega el día en que alguien decide finalmente dejar de bajarse los pantalones y, por lo menos, levantar la mano para luchar por lo que ellos consideran justo, en este caso: la suspensión unilateral del ascenso y descenso.

Eso fue lo que hicieron Venados de Yucatán, Leones Negros de la U de G y Correcaminos, emulando a 'David' para enfrentar al 'Goliat federativo' en el TAS, el lunes pasado. Doña Fede sabía que se iba a enfrentar a verdaderos tiburones en el arte de litigar deportivamente en Suiza, el de mayor renombre, el español Juan de Dios Crespo, secundado por el argentino Ariel Reck y el mexicano Martín Campechano.

EL ABOGADO DE DOÑA FEDE

Doña Fede tuvo que recurrir a un viejo conocido, el abogado español Lucas Ferrer, el mismo que salvó de un castigo mayor a varios seleccionados por el uso de clembuterol en la Copa Oro 2011, fue quien también ganó el juicio de Tigres de la UANL ante Alan Pulido, el mismo Ferrer, del despacho Pinto Ruíz & Del Valle, que defendiendo a Boca Juniors perdió el juicio de forma contundente ante el TAS donde pretendía impugnar el partido ante el River Plate de la Copa Libertadores de 2018.

Este despacho y Ferrer, es el de confianza desde que Anna Peniche, exdirectora jurídica de la Federación los recomendó a la Federación, pues ella había hecho sus prácticas profesionales con ellos en España.

LA VIDEOCONFERENCIA

Ninguno de los contendientes quería hacer olas. Se guardó en sigilo la fecha de la audiencia. Nadie dijo nada. Había mucho nerviosismo en Doña Fede ¿o no Víctor Garza? Ésta había sido programada para las 9 de la mañana tiempo de México y sería a través de videoconferencia. A la gente de seguridad les extrañó ver a ejecutivos llegar muy temprano a las oficinas, pero había que estar listos, abrir el link y ser testigos de una audiencia histórica. La computadora estaba prendida, chat del grupo de abogados con Ferrer abierto para comentarios o apuntes internos y el café caliente estaban listos.

Se saludaron respetuosamente. Serían tres los jueces, así lo habían aprobado ambas partes. Antes de iniciar los alegatos uno de ellos les advirtió a los involucrados que la sentencia de la audiencia sería inapelable para las partes, es decir, “el que chingó, chingó”, dirían en mi tierra.

LAS MENTIRAS DE BONILLA

Ambos bandos tenían manojos de documentos y archivos en sus escritorios, pruebas documentales que servirían para acreditar o desacreditar al rival. Quién lo hubiera dicho, entre todos los papeles ahí estaba aquella famosa carta que tanto presumió Bonilla a los medios, donde aseguró que los clubes habían solicitado UN rescate financiero urgente, que HABÍAN pedido NO ascender, así lo había declarado al programa 'La Última Palabra' de la cadena Fox Sports, el 23 de abril pasado.

“En enero recibo una carta, donde ocho clubes nos piden que implementemos algún tipo de medida para sacar adelante a los clubes que estaban teniendo problemas económicos desde ese momento….”

Pudimos obtener finalmente esa carta misteriosa, misma que en este espacio les comparto de manera íntegra, así ustedes también podrán corroborar que Bonilla NOS MINTIÓ burdamente a los medios de comunicación. La carta está fechada el 14 de enero de 2020. La pandemia aún ni se asomaba. En esta misiva se aprecia que en NINGÚN momento se habla de un RESCATE, en NINGÚN momento se MENCIONA siquiera como posibilidad el de ABOLIR, SUSPENDER el ascenso, por el contrario.

Recordemos que en aquel momento se hablaba de la enorme posibilidad de crecer la Liga MX a 20 equipos. Así pues, la carta-iniciativa de Alan Achar, dueño del Celaya, junto con siete firmantes más- era en el sentido de que un solo equipo de la Liga de Ascenso pudiera ascender -valga la redundancia- si ese equipo estaba certificado y ascendía deportivamente, además pagaría 10 millones de dólares, dinero que sería destinado al repartirse con el resto de los equipos del Ascenso para desarrollar su infraestructura.

El lugar 20 de la Liga MX, sugiere la carta, sí podría venderse en 20 millones de dólares, que también serían destinados a equipos del Ascenso, especificando que si ese equipo NO estaba certificado, tendría la posibilidad y derecho de vender el lugar a algún otro equipo del Ascenso que si lo estuviera. La carta habla de eso, de un proyecto para hacerse de recursos en un supuesto aumento de equipos de la Liga MX, y de otras mejoras, algo que es natural y elemental.

Léala usted por favor y dígame: ¿dónde demonios en esa carta se habla de un rescate, de un NO ascenso como aseguró Bonilla y Yon de Luisa a distintos medios? Peor aún en la parte final de la carta, debajo de las firmas se hace énfasis en que todo lo ahí escrito son puntos para desarrollar y discutir con TODOS los dueños en el futuro. Esa carta fue una coartada, una mentira para justificar o suspender el ascenso.

ASAMBLEA, LA CARTA DE LA FMF

Dentro de la vorágine de documentación y evidencia de ambas partes, el abogado de Doña Fede centró su defensa en que había sido en la Asamblea de equipos del Ascenso del 14 de abril pasado y donde la mayoría había aprobado el NO ascenso por seis años, en una votación de ocho a favor con cuatro en contra, que documentó con el acta de la misma.

Su contraparte argumentó que la Asamblea era nula, porque estaba plagada de irregularidades, que esa votación sobre el NO ascenso ni siquiera estaba incluida en la orden del día, que no se les dio la oportunidad de postergarla, fueron convocados para una reunión de trabajo y no una citación a una asamblea, documentaron citando los propios estatutos de la Federación.

REGLAMENTO EN MANO

Los abogados de los clubes hacían lo suyo. Exhibieron a los jueces copias del reglamento de competencia de la temporada, donde la propia Liga establece que habría ascenso y descenso, que TODOS los equipos -15 en ese momento- estaban certificados y sin respetar sus propios estatutos y procedimientos de manera unilateral, cambiaron las reglas.



Fueron documentando uno a uno sus dichos, acompañados en evidencia reglamentaria e incluso videos y entrevistas de los dichos de Enrique Bonilla y Yon de Luisa, que se contraponían a las versiones y argumentos de la defensa de Doña Fede. Todas las copias de esas evidencias se les enviaban por medios electrónicos a los jueces, mismos que posteriormente las analizarán ya sea para validarlas o desecharlas.

Ferrer fue muy retórico, pues siempre hacía referencia de aquella asamblea de abril. No se veía para nada cómodo, en ocasiones sus respuestas parecieron genéricas y ambiguas.

EL PEZ POR LA BOCA MUERE

La joya de la corona pareció ser el fin de un alegato, donde cuestionaron a los abogados de la Federación sobre el respeto a los ordenamientos o pronunciamientos de FIFA al respecto. Cuando Ferrer asintió, que siempre lo han hecho y lo harán, vino por la contraparte la presentación de una declaración realizada por Yon de Luisa, al programa de Marca Claro, el pasado 25 de mayo y que decía: "Como se ha manejado, el comentario que se nos hizo desde hace semanas es que se TIENE que regresar al ascenso y descenso, entiende la FIFA que esto tiene que ser temporal, se tiene que regresar al ascenso y descenso por un lado y por el otro terminar con la multipropiedad". Los abogados de los clubes parecieron ponerse los lentes oscuros.

Para entonces la batalla llevaba casi cinco horas. No aparecían temas en el tintero, que yo creí que surgirían, por ejemplo, me hubiera gustado conocer el argumento de defensa de Doña Fede, para explicar por qué les negó la certificación de ascenso a los antiguos dueños del Atlante, por inconsistencias financieras, pero a los mismos, sólo semanas después, les dio certeza financiera y aval para poder comprar un equipo de la Liga MX como lo fue el Querétaro. Sin embargo, este tema NO se tocó.

Sobre quién y los oscuros motivos, que todos conocemos y que movieron la idea de suspender el ascenso tampoco, cómo fue la 'Ley Guzmán' y el cabildeo de Irarragorri, tampoco fueron motivo de discusión, ya que en estos juicios se enfocan en que las partes presenten argumentaciones sustentadas en evidencias reglamentarias y no en temas subjetivos.*

SENTENCIA EN UN MES

La audiencia concluyó pasadas las dos de la tarde. El balón está en la cancha de los tres jueces quienes se llevaron mucho trabajo a casa, gran cantidad de pruebas documentales que se presentaron, serán revisadas por ellos en forma privada y de manera minuciosa, durante algunas semanas.Ya ningún abogado de las partes podrá estar en contacto con ellos.

Cuando hayan deliberado determinarán y publicarán la sentencia en la página del TAS, pero antes comunicarán su decisión vía correo a todas las partes, y ésta tendrá carácter de INAPELABLE, es decir no hay amparos, ni otra instancia que argumentar por ninguna de las partes, lo que decida esa tercia se tendrá que acatar, pues se le dará vista de la resolución a FIFA y FMF, para su inmediato cumplimiento.

Si ganan los clubes, pretenden, en primer término, regresar el ascenso y descenso a la Liga ¿Cuándo? El TAS lo determinará. Si gana Doña Fede, todo se queda como está, pero los clubes podrían perder los gastos del juicio.

Hoy a diferencia de antes, ya NO es cuestión de percepción, ya no importa lo que usted, Doña Fede, los clubes, los abogados o los periodistas opinemos si es justo o no, tal o cual resolución. Simple y sencillamente se tendrá que acatar y cumplir nos guste o no. Así son las leyes. Y esto puede ser en cuatro semanas máximo o antes, NO hay un plazo fatal como tal.

DESEO VS LEGALIDAD

Más allá del resultado de la sentencia, estamos atestiguando un hecho SIN PRECEDENTES en la historia del futbol mexicano. El dinero y la posible indemnización por daños a los clubes, fue un tema absolutamente IRRELEVANTE durante el juicio, que sólo cobrará relevancia SI los clubes ganan. Lo cierto es que el fallo, puede ser también una sentencia histórica, un parteaguas.

Si los clubes ganan, terminarán con la dictadura y las amenazas de la siempre poderosa Doña Fede. Le abrirán, entonces, las puertas para que muchos otros, jugadores, directivos, clubes se atrevan a ir a buscar justicia ante la 'Suprema Corte del Deporte', sin miedo y teniendo la certeza que a diferencia de la justicia mexicana que se vende, se prostituye y se corrompe ante el mejor postor, en el tribunal suizo pueden aspirar a obtenerla, sin importar la alcurnia del acusado.

Espero, en lo personal, que así suceda. Ganaría el futbol y la credibilidad. Pero más allá del deseo, está la legalidad y ésta deberá cumplirse a cabalidad aun si el fallo fuera en sentido inverso. Porque, aunque así sucediera a final de cuentas, los clubes pueden seguir mirando a la cara a cada uno de sus socios, con la frente en alto sabiendo que hicieron lo correcto, que se atrevieron a defender sus derechos como nadie antes lo había hecho. Han llegado a donde nadie más se atrevió.

En estos tiempos y siempre el atreverse a NO bajarse los pantalones ante el poderoso, siempre tendrá mi reconocimiento, más allá del resultado, sólo tengo que decir; ¡Gracias Leones Negros, gracias Venados y gracias Correcaminos por el valor y la dignidad mostrada!

“Si una persona te dice que llueve y otra que NO, tu trabajo como periodista NO es sólo darles voz a ambas partes; tu obligación es abrir la puta ventana y cerciorarte si está o no lloviendo” , anónimo.