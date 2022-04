Cazando Pumas

Si en la fauna el puma mexicano es una especie en extinción, en lo que se refiere al futbol mexicano las pésimas administraciones anteriores estaban condenando a los Pumas de la Universidad Nacional a la extinción deportiva. Finalmente, los planetas se alinearon, y mucho tienen que agradecer los aficionados al equipo a Miguel González 'Michel' de lo que hoy sucede en su equipo.

Si el español NO los hubiera ninguneado por ser un equipo barato, malo y sin aspiraciones, para huir a España días antes de iniciar el torneo tengan la absoluta seguridad que jamás hubiera llegado al banquillo del primer equipo de los Pumas el profesor Andrés Lillini, quien hubiera seguido aguantando el vendaval y las grillas que fluían en el seno de las Fuerzas Básicas de Pumas.

EXIGENCIA

Llegó una inesperada Final, y el interinato de Lillini, a fuerza de resultados dejo de serlo. Pero el timonel argentino tuvo que mostrar que tiene la misma testosterona que ponen sus jugadores en el campo, cuando se sentó con la directiva para poner una sola e innegociable exigencia: ¿Se va Israel López o me voy yo? Tenía evidencias de que quien era su auxiliar lo estaba grillando internamente para ocupar su lugar al frente de Pumas.

El llamado 'Toshiro' emigró para hacerse cargo de la Sub 20 del Toluca, se quedó Andrés Lillini, y la llegada del Doctor Miguel Mejía Barón fue fundamental para que solo pudiera preocuparse de lo que pasara en el primer equipo.

Y de pronto el equipo empezó a caminar. Cierto, por plantilla NO es candidato al título, pero recuperó el ADN perdido. Aún sin ganar un solo título, el aficionado de Pumas volvió a sentirse plenamente identificado con las formas, con la mística de su equipo en la cancha. Eso para muchos, vale más que un título.

Pero aunado a las formas, las circunstancias, los severos problemas económicos que tienen encima por las malas y fraudulentas administraciones pasadas, en los meses recientes han vivido una especie de persecución arbitral que raya en lo sospechoso e inverosímil.

LA PUÑALADA

Parece demasiada coincidencia. Es una constante que el equipo ganando, empatando o perdiendo, tiene factores del arbitraje en contra de manera reiterada. Todo comenzó en la Semifinal del torneo pasado donde el silbante Pérez Durán, ni viendo fue capaz de 'VER' lo que TODO el mundo vimos: el codo de Santamaría fracturando la nariz de Dinenno.

Fue un penal GIGANTESCO, INMENSO, que en condiciones normales hubieran decretado el penal a favor de Pumas al minuto 86, el posible dos por cero que hubiera sido la eliminación del Atlas de Grupo Orlegi y otra aparición milagrosa en una Final de los universitarios.

LAS DISCULPAS

En la cancha NO hubo justicia en la cancha, pero sí un ofrecimiento de disculpas ¡Ya pa' qué! dirían en mi pueblo. Semanas después de aquella felonía, en una comida que se celebró en territorio del equipo universitario, Iñigo Riestra, secretario de la Federación, y hermano de José Riestra, presidente del Atlas, en compañía de Arturo Brizio, reconocieron el grave error de los silbantes en aquella Semifinal.

En la diplomacia el ofrecimiento de disculpas fue aceptada. A final de cuentas el arbitraje da y quita y es cierto, como también lo es que estamos ante la peor generación de árbitros que por lo menos yo he visto en el futbol mexicano, en mis 60 años de vida. Nunca había visto tan poca calidad arbitral, tanta falta de liderazgo, de personalidad, de conocimiento arbitral.

La caballada está muy flaca, raquítica, famélica, como nunca antes eso es innegable. Los árbitros se equivocan no por tendenciosos, sí por malos y mal preparados. Cierto, se equivocan con todos, pero hay de errores a horrores arbitrales que siempre son justificados con la plegaria: ¡Es una decisión arbitral correcta!.

Pero así sea por coincidencia más que por malignidad, las evidencias están a la vista de todos. Literalmente ¡A Pumas ya lo agarraron de su puerquito! así gane, empate o pierda, la mayoría de las jugadas divididas o polémicas han sido en su contra y a las pruebas me remito, le invito a revisar el historial de lo que ha sido este torneo para los Pumas.

JORNADA 2: QUERÉTARO 1 PUMAS 3

Árbitro: Yair Miranda. VAR: César Ramos.

Aunque en este juego los universitarios salieron con la victoria y tres puntos en la bolsa, el VAR termina perjudicándolos al dejarlos con un jugador suspendido. Yair Miranda, al minuto 62, deja seguir una jugada donde chocan dos jugadores. Sin embargo, el VAR lo llama a revisión y decide expulsar a Mozo, quien, con el brazo izquierdo pegado al cuerpo, choca al Burrito Hernández, quien incluso ya viene cayendo a media barrida. Por esa polémica acción el lateral fue suspendido.

Minutos antes, cuando el marcador se encontraba empatado 1-1 le anularon un gol a Diogo, porque al rematar de cabeza, el balón también tocó su antebrazo, en una acción arbitral correcta sin duda, diría Arturo Brizio.

JORNADA 3: PUMAS 1 TIGRES 2

Árbitro: Oscar Mejía. VAR: Jorge Antonio Pérez Durán.

Con la ausencia de Mozo por la suspensión, los de Lillini hacen un gran juego a los poderosos Tigres. Se ponen adelante en el marcador con gol de Jerónimo Rodríguez, posteriormente los empatan. Y con el juego controlado y cuando solo se jugaba el minuto 91 del tiempo agregado, viene un disparo de Gignac adentro del área, el jovencito Juan José Miguel se barre intentando tapar el tiro, voltea el rostro para evitar un contacto, en la conclusión de la jugada y por la inercia misma al final termina haciendo contacto con el delantero francés.

Al árbitro lo llama del VAR Pérez Durán, se marca penal. Los Pumas pierden un punto que tenían en la bolsa.

JORNADA 4: XOLOS 1 PUMAS 0

Árbitro: Diego Montaño. VAR: Gerardo Martínez.

Si bien el equipo universitario pierde el juego con un golazo anotado por Lisandro López, el trabajo arbitral se vio involucrado en dos jugadas puntuales que vivieron en contra. Al minuto 39 primero señalan un discutible penal contra Pumas. Ferreira de Xolos dispara, Talavera se adelanta y lo detiene. El silbante Diego Montaño deja seguir la jugada, pero recibe la llamada del VAR y decide que debe ser repetido. Ferreira, vuelve a tirar y lo echa fuera.

JORNADA 5: PUMAS 2 LEÓN 1

Árbitro: Guillermo Pacheco. VAR: Fernando Guerrero.

El equipo universitario obtiene la victoria, pero tiene con el arbitraje algunas situaciones. Si bien al minuto 49 al revisar la acción Federico Martínez, el delantero del León fue bien expulsado. Viene enseguida una acción imprudente de Mozo al barrerse a media cancha y si bien parece no existir contacto, se gana la segunda tarjeta amarilla, por tanto, NO se revisa en el VAR y el lateral es expulsado nuevamente.

Lo que más llamó la atención del trabajo arbitral se produce al minuto 89 cuando Corozo disputa un balón con Luis Montes, el silbante aprecia un codazo sobre la cara del leonés y le saca la tarjeta roja directa. NO hace falta, ni que el VAR haga el trabajo, es el propio Chapo Montes, quien le indica que NO hubo golpe en la cara, sino en el brazo. Gracias a esa acción de Fair Play que aplaudimos es que Pacheco rectifica, quita la roja al jugador de Pumas y le muestra tarjeta amarilla.

JORNADA 6: ATLAS 0 PUMAS 0

Árbitro: Daniel Quintero. VAR: Yair Miranda.

Corría el minuto 12, hay una falta muy clara de Edgar Zaldívar, jugador número 6 del Atlas. La expulsión parece inminente, solo parece, al revisarla al llamado del VAR queda solo en tarjeta amarilla. El equipo universitario bien pudo jugar gran parte del juego con un hombre de más, algo que no sucedió y concluyó en empate sin goles.

JORNADA 7: PUMAS 0 AMERICA 0

Árbitro: Fernando Guerrero. VAR: Ángel Monroy.

El juego de alto riesgo desentonó, fue un partido de escasas emociones. Sin embargo, tuvo algunos incidentes arbitrales. Hay una amonestación muy rigorista para el grandote delantero brasileño de Oliveira. Minutos después al 80', viene una jugada en el área del América, Diogo intenta rematar de chilena, pero no hace contacto con el balón. La pierna del jugador toca con claridad la espalda del joven contención de América, Santiago Naveda, que con su número 34 se queja y se lleva las manos al rostro simulando un golpe en la cara.

Aunque NO sucedió así, y como se trata de una segunda tarjeta amarilla la jugada NO pasa por el VAR y el delantero universitario es expulsado y suspendido un juego.

JORNADA 8: SANTOS 3 PUMAS 2

Árbitro: Óscar Macías. VAR: Alfredo Peñaloza.

Buen juego en la Comarca. El marcador está empatado a un gol. Al minuto 70 se cobra un tiro de esquina a favor de Santos, que lo hace a primer palo de manera deficiente. El jugador santista Ulises Rivas, muy cerca de la línea de meta trata de recomponer el servicio tocando con la cabeza, el jugador universitario tiene la mano izquierda a centímetros del pecho. El balón le pega en la mano, por la distancia, por donde lleva el brazo no parece existir un error evidente y flagrante del silbante, que de entrada NO señala el penal.

Alfredo Peñaloza en el VAR, lo llama a que la revise. Se marca el penal. Gorriarán hace efectivo el regalo de los silbantes y anota. Posteriormente empatan los universitarios y al minuto 80 Santos remonta. El arbitraje, sin duda incide en el marcador.

JORNADA 13: PUEBLA 2 PUMAS 2

Árbitro: Bryan O. González. VAR: Fernando Guerrero.

Este juego fue infame desde cualquier punto de vista arbitral. Primero al minuto 8, se señala una mano que evidentemente existió del equipo universitario, pero NO existió una toma contundente para señalar si fue dentro o FUERA del terreno de juego. El central y el asistente, de entrada, NO marcan nada, avalan un tiro de esquina. Fernando Guerrero lo llama desde el VAR, y sin una toma clara lo convence de marcar penal que ejecuta bien Parra para los poblanos.

Lo que pasó al final fue grotesco. Al minuto 86. Hay una jugada donde el jugador poblano Guillermo Martínez hace una artera entrada sobre el jugador universitario. Era una roja directa y de ministerio público. Ahí Fernando Guerrero, con evidencia clara y rotunda no vio absolutamente nada. Una acción similar sucedió dos minutos después cuando al 88 Martín Barragán, del Puebla, hace otra jugada muy brusca en la que debió ser expulsado y tampoco sucede nada.

JORNADA 14: PUMAS 2 RAYADOS 0

Árbitro: Yair Miranda. VAR: Jorge Antonio Pérez Durán.

El fin de semana pasado vino una nueva victoria universitaria, que se vio empantanada por otra decisión arbitral. Por principio de cuentas el primer tiempo debió haber terminado segundos antes de la jugada polémica. Se habían agregado DOS minutos y ya corría el minuto 47:01 cuando se produce el choque entre Dinenno y Maxi Meza. En primera instancia el árbitro Yair Miranda juzga la jugada como amarilla. Pero el VAR lo manda llamar y decide rectificar, le muestra la roja a Dinenno. De nuevo las redes y los especialistas chocaron en las redes, los que avalaban la decisión tomada como fue el caso de Felipe Ramos Rizo, como otros como Marco Antonio Rodríguez, que consideró exagerado el castigo sobre el delantero universitario.

El final de la historia ya sabemos cómo terminó. Pumas protestó y esta no prosperó porque la Disciplinaria la consideró una acción reglamentaria. Algo que era más que esperado, quitar la sanción hubiera sido exhibir al presidente de la Comisión de Arbitraje, que antes de que los universitarios hubieran ingresado su protesta ya la había calificado como una acción arbitral correcta. “Entre gitanos no se leen la mano”, dirían en mi pueblo.

Llámele coincidencia o persecución. Tiene elementos para hacerlo. Lo paradójico del caso es que es el equipo que en su niñez idolatró Arturo Brizio. Pocos saben que su señor padre, que también fue arbitro, Don Arturo Brizio Ponce de León (QEPD) fue también directivo de Pumas en la década de los setentas y muchos le atribuyen ojo clínico para recomendar a Cabinho y a Spencer.

¿Será que para demostrar que no hay favoritismo contra el equipo del jefe, le cargan la mano? No lo sé, pero lo es evidente que a Pumas ya lo agarraron de puerquito y aun así el puma sigue rugiendo, luchando y peleando. No sería mala idea que le quitaran los 'rifles de silbato' al VAR y a uno que otro silbante que están cazando pumas ya sea por malos o por coincidencia.

“Sólo una persona inepta rinde siempre al máximo de sus posibilidades”, William Somerset.

