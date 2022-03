Doña Tele: Ataque al futuro

En enero de este año escribí sobre sucesos muy importantes que vendrían para Doña Tele en este trascurso de 2022. Para la empresa de Emilio Azcárraga, sería el momento de mostrar su gran apuesta al futuro de la TV y sus nuevos consumidores: el streaming.

El 'Gigante' de la televisión de habla hispana fusionado con Univisión NO podía quedarse estancado con un mercado de la TV abierta que va decayendo paulatinamente. Había que reinventarse, para no ser aplastado por la modernidad, la tecnología y los nuevos hábitos de consumo de las generaciones recientes.* https://www.record.com.mx/columnistas-ignacio-suarez/dona-tele-entre-la-fusion-y-un-atentado

RENOVARSE O MORIR

Para nadie es un secreto que el futuro de la TV estará ya radicado en los teléfonos inteligentes. Los consumidores crecen exponencialmente, las nuevas generaciones ya no leen el periódico en el baño, eso es de la prehistoria. Ahora aporrean el teclado desde los lugares más íntimos.

Hoy en día las aplicaciones de streaming más utilizadas en México son: YouTube, seguida de Netflix, Amazon Prime, Claro Video, HBO Max, Blim, Crackle, MUBI, Filmin Latino, Cinépolis Klic, Disney + y Paramount Plus.

Según algunas publicaciones como Bussines Insider, siete de cada 10 mexicanos utilizan una de estas y el 65 por ciento de estos consumen la TV por esta vía. El mexicano promedio gasta poco más de 360 pesos mensuales en estás plataformas.* https://businessinsider.mx/mexicanos-plataforma-streaming-preferencias-consumo-estadisticas/

El streaming es la apuesta que ganó inicialmente Netflix, que provocó la reacción en masa por parte de Amazon, de Disney y algunos otros monstruos. Televisa no podía, no debía quedarse atrás. Blim, fue su primera apuesta, un proyecto malo y fallido por muchos factores. Sin duda se quedó muy corto de las expectativas de Doña Tele, pero sirvió de aprendizaje para lo que se tenía que hacer en el futuro, pero sobre todo lo que NO se debe volver a hacer. (TABLA COMPARATIVA SOBRE PRECIOS DE STREAMING).

Así que como se los anticipamos en enero, esta semana nace VIX el proyecto de streaming de la fusión Televisa-Univisión, donde se jugarán casi todas sus canicas. La oferta es muy ambiciosa, más de 300 mil horas de contenidos, que van desde telenovelas, noticieros, series exclusivas, muchos partidos de futbol de muchas Ligas, de estos muchos serán exclusivos de esta plataforma, y no sólo hablamos de equipos o juegos de la Liga MX, sino incluso del próximo Mundial de Qatar 2022, ese por lo menos es el plan original.

VIX, LA GRAN APUESTA

El mercado que tienen enfrente es atractivo: ¡600 millones de habla hispana! Doña Tele aspira a tener algunas rebanadas de ese enorme pastel. Cual 'dealer', de entrada la plataforma y la App de Vix será gratuita, para que la descargues, la pruebes, la empieces a consumir. Esta versión, como es gratis tendrá y vivirá de la publicidad que le aparecerá al consumidor una vez que la instale en sus equipos.

Pero eso es sólo el gancho, una vez ahí puedes quedar atrapado. ¿NO quieres ver anuncios? ¿Quieres un contenido más exclusivo? NO te preocupes entonces en unos meses más aparecerá VIX + (Vix más o Plus) tal y como sucede con otras muchas plataformas para tener acceso tendrás que suscribirte y pagar una mensualidad, que esperan sea muy competitiva y muy baja, porque lo que quieren es, en principio ganar millones de suscriptores, si la tarifa es, como presumen será la más baja del mercado, esperando así tener varias decenas de millones en el corto plazo.

LOS JEFES DE JEFES

ViX, de alguna manera será la fusión de otras plataformas que Televisa y Univisión ya tienen como lo son Prende TV y Blim, todos los contenidos de estos terminarán siendo anexados. Habrá para todos los sectores y gustos, canales exclusivos como el de Eugenio Derbez, la productora de Salma Hayek y muchos otros.

Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, dos de los llamados '4 Fantásticos' del grupo Televisa, cuyo líder es Emilio Azcárraga, son los jefes de jefes en cuanto a contenido y operaciones de la nueva plataforma.

SI NO ES POR AMOR...

Seguro que mis lectores dirán ¿Y a nosotros qué chingaos nos importa eso? Pues si les gustan los deportes, aman el futbol, por supuesto que les va a interesar. Es más, algunos aficionados NO tendrán opciones de ver algunos juegos de su equipo favorito si no es a través de esta nueva plataforma de ViX y posteriormente en ViX +. Cómo decían en mi pueblo: “si no es por amor, será a huevo.”

No se descarta que aparezca la casa de la Liga MX y que todos los partidos o casi todos, los puedas seguir en esta plataforma, en vivo o diferidos. Se plantean que se proyecten algo así como 3 mil partidos en vivo al año de Ligas de todo el mundo.

EXCLUSIVOS DE ViX +

Se habla que habrá más de mil 800 horas de deportes en vivo cada año. Los usuarios tendrán acceso al menos a 170 partidos anuales de la Liga MX y aquí viene lo interesante, habrá 68 partidos de esta Liga que serán transmitidos en exclusiva. En este momento aún no se hará oficial, pero se espera que el lanzamiento de ViX + en junio o julio venga acompañado del comunicado donde los juegos de DOS equipos de la Liga MX serán exclusivos de esta plataforma.

¿Quiénes serán los equipos exclusivos de ViX? Hay contratos de confidencialidad al respecto, algunos están negociando, otros podrían enterarse ya cuando hayan sido subidos al barco de la exclusividad, al fin y al cabo, muchos ya tenían vendidos sus derechos de transmisión sin restricciones y no podrán alegar mucho al respecto.

¿Chivas y Tigres podrían estar involucrados en esta categoría de exclusivos? NO la descartemos, pero tampoco podemos darlos como confirmados en este momento. NO nos olvidemos que esto es un negocio que necesita que lleguen miles de miles de potenciales clientes del streaming y para atraparlos necesitan equipos que tengan gran poder de convocatoria y aficionados, es decir: Yo veo a un América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, Tigres, NO veo que pudiera ser mucho gancho y arrastre de suscriptores, dicho con todo respeto, si ahí aparece un Toluca, Xolos, Atlético de San Luis o Juárez.

EL CANDIDATO

Chivas, parece un candidato muy serio para que tenga esta exclusividad en ViX, una 'exclusividad' como la que de hecho ya tiene con Izzi, el otro canal de paga de Doña Tele, por ahí pasan la mayoría de sus juegos, sólo los juegos de alta demanda los mandan a una multiplataforma en TV abierta, quiero imaginar, porque NO tengo confirmación oficial, de que así funcionaría. El equipo de los Vergara NO tiene un contrato multianual, necesita dinero y esta nueva opción se los podrá dar. Cuestión de tiempo para saber si el popular equipo aparece en esta plataforma y en qué calidad.

¿Usted a qué equipos pondría en esta plataforma para ganar suscriptores?

La respuesta no será muy complicada seguramente. En lo que no se especula y que ya es un hecho es que Vix realizará una transmisión exclusiva del sorteo del mundial el próximo viernes a través de su canal exclusivo de TUDN. Y les podemos anticipar que 10 juegos del Mundial de Qatar 2022, sólo se podrán ver a través de esta plataforma, no por la TV abierta o la de paga como Sky.

ADIÓS MLB Y NBA

Dentro de las estrategias de esta empresa se han tomado decisiones también de otros deportes. Los números de rating que arrojan los juegos de beisbol de Ligas Mayores son paupérrimos, raquíticos que lo hacen incosteables. Por ello en TUDN de TV de paga dejarán de pasar juegos de beisbol de Grandes Ligas y transmitirá solamente un juego los sábados en TV abierta, como ha venido ocurriendo.

Ese mismo destino tendrán los juegos de la NBA, una vez que en dos años concluyan los derechos de televisión que tienen firmados. Podrá ser un espectáculo, pero si no dan rating y generan costos se irán de la programación.

FOX SPORTS PREMIUM

Coincidirá esta semana con la aparición de ViX, el surgimiento del cuarto canal de la cadena del Grupo Lauman, Fox Sports Premium, cuyos destinos editoriales y contenidos los rige Carlos Martínez. ¿Qué tendrá de diferente este canal de los tres ya existentes? La palabra mágica, de todas las apariciones de nuevos canales y plataformas de todas las cadenas: EXCLUSIVIDAD.

Ese es el gancho y el nicho de estos negocios: HBO o TNT lo hace con la Champions League, Disney con sus películas, por ello ViX + tendrá los juegos exclusivos de dos equipos de la Liga MX el próximo semestre por lo tanto NO se podía esperar que Fox Sports Premium fuera la excepción a la regla: todo el mercado se mueve en el mismo sentido, nos guste o no.

Fox Sports de Grupo Lauman mantiene derechos de televisión de algunos equipos de la Liga MX, entre ellos Rayados, León, Pachuca, Xolos y Querétaro ¿Cuál será la diferencia ahora? Que al menos un juego de los equipos con quien tienen derechos va a ser exclusivo del canal premium.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Habrá comerciales? La principal diferencia es que en el nuevo canal de paga de Fox Sports pasarán TODOS los juegos de los equipos que tienen firmados, pero SIN la molesta publicidad virtual que ensucia horriblemente la pantalla durante la transmisión de los juegos. No habrá banners, cintillos, ni menciones. Tendrán un previo, un analisis del medio tiempo y post exclusivo del canal.

¿Les quitaran entonces contenido a los canales de Fox Sports 1, 2 y 3? La respuesta es NO. Podrás ver el juego que estén transmitiendo en Premium –NO exclusivo- de forma paralela. Uno con cortes comerciales, publicidad virtual y los otros sin ella. También le compraron a Disney eventos de la UFC, de la WWE que pasarán de forma exclusiva. Han contratado también más juegos de la NFL, muchos de los que se juegan los jueves y tendrán el mismo tratamiento. Se mantendrán los juegos que ya transmitían los fines de semana.

¿Qué sucederá con la Fórmula 1? Por los nuevos tiempos y siguiendo la carrera de Checo Pérez, este evento en exclusiva es como la cereza del pastel, el rating del automovilismo sobre todo en el último año es exponencial y hoy el canal premium tendrá TODO el calendario de la F1 en vivo y en exclusiva, no sólo algunas carreras.

¿La F1 ya NO se podrá ver en los otros canales de Fox Sports que antes pasaba? Afortunadamente sí los podrás seguir viendo, sin pagar nada extra, ¿entonces? Habrá una transmisión simultánea, una en el Premium que será sin interrupciones de carrera, sin cortes comerciales, sin publicidad virtual, con programa previo y post de análisis de la carrera. En el canal normal, también podrás ver, pero con los abominables comerciales e interrupciones de carrera sin sentido de cada carrera. Sin duda esto lo agradecerán con el alma los aficionados al automovilismo.

LOS COSTOS

¿Cuánto me va a costar? Tendrás que pagarle a tu cadena de televisión de paga que ya tengas contratada; Sky; Izzi, Ve TV, Megacable, Dish u otra, alrededor de 110 pesos mensuales adicionales a lo que ya pagas, si lo haces también podrás ver los cuatro canales de Fox Sports en tu teléfono inteligente. Si no tienes TV de paga contratada, otra opción será pagar 130 pesos aproximadamente para tenerlo vía streaming en las plataformas digitales, este pago también te permitirá que tengas los cuatro canales disponibles en teléfono inteligente u otros dispositivos.

Sin duda que esta decisión lastima el bolsillo del aficionado y no es para nada popular, pero esto es un negocio, no altruismo. Las cadenas necesitan dinero y están a la búsqueda de nuevos ingresos para poder crecer y mantener los cada vez más incosteables derechos de TV en exclusiva. Si no tienes eventos exclusivos; ¿Cómo demonios te incentivarían para que pagues por ver su canal? Con esos pagos ellos planean subsistir en su modelo de negocio.

Por supuesto que habrá una mayoría que NO pagará estas nuevas modalidades por economía personal, pero también habrá muchas otras que, SÍ pagarán, a pesar de todo, a este mercado de las aplicaciones de streaming, diseñado para los que pueden pagar, no para el mundo de los jodidos, ellos no entran en esta ecuación.

¿Qué tiene para ofrecer como gancho Fox Sports Premium? Tiene algunos otros nichos aparte de los que ya mencionamos: Los eventos principales de WWE, eventos numerados de UFC, los pago por evento de Premier Boxing Champions, la UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, algunos juegos de la NFL y MLB. Si usted es aficionado a estos eventos, vaya considerando un gasto extra o de plano acostumbrarse a enterarse del resultado en las redes sociales.

OTT: EL FUTURO LLEGÓ

El futuro ya está aquí y cada día la tecnología mejora. Y el futuro de la TV abierta y la de la TV de paga son las OTT, ¿Qué demonios son las OTT? Son los servicios que permiten designar los contenidos disponibles a través de una conexión a Internet sin que el proveedor de Internet tenga influencia o control sobre los mismos como Netflix, Amazon, etc.

En su momento Chivas TV, se adelantó al futuro hace unos años, fue una idea vanguardista que fracasó por la falta de tecnología, de control de mercado y conocimientos en su momento.*

Hoy, Chivas TV ya con los avances de la tecnología y la experiencia no tendría las centenas de problemas técnicos que tuvo inicialmente. Para muchos otros equipos sería una gran opción intentarlo sólo que Doña Tele al renovar los nuevos contratos de derechos de TV blindaron en exclusiva para ellos esa posibilidad. https://www.ionos.mx/digitalguide/online-marketing/vender-en-internet/que-es-ott/

MILLONES POR STREAMING

El streaming es una ventana reciente que permite a los equipos del mundo tener acceso a nuevos y jugosos ingresos, que se suman a los que ya tienen. Por ejemplo, Amazon Prime le pagó al Manchester City 13 millones de dólares por venderle su intimidad, ver y grabar los secretos del vestidor para plasmarlos en una serie, que en la primera semana de estreno fue vista por 10 millones de personas en el mundo. Y ese sólo es un ejemplo; Juventus, Sunderland y otros también lo han hecho.

En México, Chivas fue pionero en exponer su intimidad con la serie que vendió a Amazon. Dorados de Sinaloa también tuvo éxito mediático en el mundo, cuando tuvieron a Maradona capitalizó el negocio del streaming con una serie, muchos otros han tenido éxito en este nuevo modelo de negocio, que de manera extraordinaria relata nuestro admirado Iván 'El Míster' Pérez, en su podcast número 25 titulado 'Negocio Redondo' de la plataforma de Futvox.* https://futvox.com/episodes-negocio-redondo/3/

Nos guste o no. Las grandes empresas estarán apostando por ese 'amor' y esa enorme fidelidad del aficionado por su equipo a sabiendas de que millones se quejarán porque les costará ver a sus equipos, porque tendrán que pagar una aplicación o un canal nuevo, seguro mentarán madres, pero al no tener más opción, algunos harán el esfuerzo económico. Muchos más lo pagarán y presumirán y no será poco con ellos, el negocio le habrá funcionado a Doña Tele.

¿Qué tan fiel es a su equipo? ¿Qué tanto está dispuesto a pagar por seguirlo?

Bueno, pues pronto Doña Tele y el Streaming pondrán a prueba tu 'amor', tu fidelidad a 'tu' equipo, pero sobre todo saber qué tanta compatibilidad tiene este 'amor' con tu cartera.

“Construir un nuevo negocio es la manera en que los ricos se han hecho muy ricos”, Robert Kiyosaki

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMAURY VS HIGUERA: SECRETOS DE UNA CRISIS (2DA. PARTE)