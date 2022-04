Revocación de mandato en Chivas

Y en esta vorágine de la insensatez, donde lamentablemente una gran parte de la sociedad está dividida y confundida, donde los fifis y chairos se insultan sin parar, acusándose unos a otros de lo mismo. Hagamos de cuenta que unos exigen a los otros de que a huevo le tengamos que ir a un equipo en específico, si alguien se atreve a desafiarlos e irle a otro equipo, se enojan, humillan e insultan, si como tener decisión y gustos personales propios fueran considerados un pecado capital. ¡Vaya irracionalidad!.

Si pensamos que nuestro futbol y nuestra liga es mala, les tengo noticias. En política estamos mucho peor. Nuestros políticos de TODOS los partidos son precisamente eso: políticos ¿Y que son los políticos? Similares a los socios de 'El club de Toby': NO hay NINGUNO confiable, son veletas, convenencieros, chantajistas, abusivos, que usan las leyes y sus entuertos a su modo, para sacar beneficio de los suyos una vez que están en el poder. Así ha sucedido desde siempre sin importar los colores, lo han hecho los tricolores, los azules, los morenos, los verdes o los amarillos y lamentablemente, por la polaridad que hoy existe, este tema seguirá mucho, mucho tiempo, no importando quien ostente el poder.

RIVALIDAD ESTÚPIDA

Me imagino la cara y las carcajadas de los políticos de todos los partidos viendo cómo en las redes sociales se mientan la madre unos a los otros por defender a quien ni siquiera conocen, a quien no les invitara a comer en su casa y menos a la boda de uno sus hijos. Son peleas y mentadas a lo wey porque ninguno de los dos bandos se dejará convencer por más que lo insulten, y lo que más incoherente es que ambos bandos se acusarán de lo mismo: intolerancia y estupidez.

En el futbol hay mucha pasión, enormes rivalidades, por lo menos defiendes a tu equipo por convicción o por herencia, conoces su historia, su alineación, sus mejores jugadores, e incluso, si pagas un boleto, puedes visitar su casa el día del juego. En la política, no conoces ni al diputado de tu distrito electoral.

En el futbol, aún con rivalidad extrema, siempre podrás trollear a un amigo que le va al equipo contrario, cargarle carrilla al máximo porque no gana o anda mal, y lo puedes hacer, en la mayoría de los casos, sin agredir cual jauría al que piensa y tiene preferencias diferentes a la tuya. ¿Por qué NO se puede actuar igual en la política? ¿Por qué en la política está prohibido pensar y opinar diferente? ¿Por qué pensar diferente nos debe convertir en enemigos? Eso es una estupidez e intolerancia extrema. Alguien no hizo su trabajo bien en casa al educarlos.

UTOPÍA

Los vendedores de humo esgrimirán el argumento de que en la política joden nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. A ellos les preguntaría: ¿Qué partido en específico? ¿Qué político NO nos ha jodido antes? Y otra más cruda: ¿Con qué partido, con qué político tenemos la plena GARANTÍA de que no nos joderá en el presente o en el futuro?

La respuesta duele por su crudeza y realidad: Con TODOS los políticos JAMÁS habrá garantías. Eso, lamentablente es una utopía, por una simple razón. ¡Son PO-LÍ--TI-COS! Y ellos siempre irán por la suya y por los suyos, no por nosotros, aunque ese sea su discurso, ayer, hoy y mañana, lamentablemente y mientras como sociedad no cambiemos la forma de pensar, la única ganancia será que un político sea menos malo que el otro. Muy triste, muy doloroso, pero lamentablemente es cierto.

Estoy convencido que cambiar al país NO depende de los políticos, sino de nosotros como sociedad, si nosotros mejoramos como individuos, como hermanos, como amigos, como padres, el país podrá aspirar a mejorar, si educamos mejor a nuestros hijos en casa, podrán en un futuro mejorar sus entornos mejorando la sociedad para los que piensen como ellos y conviviendo y consensuando con los que puedan opinar diferente sin verlos como enemigos.

NO tenemos ni buenos partidos políticos, ni buenos políticos, simplemente es lo que hay, me pregunto: ¿Por qué como sociedad no actuar con más racionalidad? ¿Qué le vas al América y yo a Chivas? ¡Qué importa! podemos estar en la misma ciudad, en el mismo bar echando una cerveza, cada quien sus gustos y preferencias, las diferencias NO nos deben de convertir en enemigos. Cada quién sus malos gustos. A final de cuentas, no nos vamos a mudar de país, y si desde nuestra trinchera particular hacemos lo mejor de podamos hacer, los beneficiados seremos todos sin importar si le vas al América o a las Chivas, si eres chairo o fifí. El barco se llama México, y todos estamos en él, nos guste o no el capitán, antes estuvimos con otros capitanes que tampoco nos gustaban.

PROHIBIDO OPINAR

Tengo familia y amigos que me dicen: 'No pongas en tus redes opiniones de política, porque sea lo que sea que pongas te van a mentar la madre los seguidores de los rivales. Y tienen razón, usted haga la prueba: Critique a AMLO en su Twitter y toda la chairiza se le irá encima, aunque no lo conozcan, seguro le mentarán la madre, los fIfis le aplaudirán a rabiar y hasta compartirán su publicación.

Al día siguiente aplauda al Peje y sucederá exactamente lo mismo, solo que se habrán invertido los papeles, los chairos le aplaudirán a rabiar, los fifis te mentarán la madre, te insultarán y te acusarán de chayotero. En este México de hoy TODO lo quieren absoluto, está prohibido aplaudir algo bueno del rival, aunque lo sea, si es del partido que odiamos todo estará mal siempre, hasta lo que está bien. Tal parece que tienes prohibido opinar, como si alguien tuviera la verdad absoluta sobre el tema.

Pero NO por ello debemos y dejaremos de escribir o decir lo que pensamos. Es un principio de libertad. Es lamentable lo que sucede porque en la sociedad que sea hay y siempre hubo y habrá cosas buenas y malas. Nada es absoluto y si queremos crecer, debemos de entenderlo y aceptarlo, debemos dejar la filosofía de 'si lo hago o hice yo o los míos todo es maravilloso, si lo hizo mi rival todo está mal y podrido', ese camino lleno de egoísmo nos ha frenado como sociedad en TODOS los aspectos, incluido el deportivo.

¿A QUIÉN REVOCAR EN CHIVAS?

De todo se aprende, hasta de lo malo. Por eso después de lo sucedido el domingo me quise imaginar que pasaría si existiera la revocación de mandato en algunos equipos de la Liga MX. De inmediato pensé que los millones de chivahermanos levantaríamos la mano para exigirlo o pedirlo.

El gran dilema para la afición chiva sería: ¿A quién revocar, si tuvieran que elegir a uno solo? ¿Amaury Vergara, Peláez o Leaño? ¿Cuántos millones de firmas de chivahermanos tendríamos que juntar para que esta solicitud de revocación fuera vinculada para su ejecución inmediata?

Vaya disyuntiva, si existiera esa posibilidad de revocación, este trío, hasta el momento, está siendo una maldición para el equipo. Los tres han hecho méritos suficientes para que, si se pudiera, fueran revocados los tres de sus cargos en forma inmediata.

Pero vamos por partes. Revocar a uno de los dueños como lo sería el hijo primogénito de Jorge Vergara Madrigal, como lo es Amaury, que es el presidente de Chivas y además también del Grupo Omnilife. Parece muy complicado, en primera instancia porque los patos no le disparan a las escopetas.

LOS HEREDEROS

¿Quiénes podrían revocarlo? Además del Consejo de Administración del equipo, la única posibilidad serían los otros cinco dueños o socios que, en teoría existen. Recordemos que no se ha abierto la sucesión testamentaria de Jorge Vergara y a saber tiene seis herederos directos, que son sus seis hijos reconocidos legalmente: Amaury y Kenia Vergara Zatarain, Uma Vergara Lerdo de Tejada, Yelena Poyaquina (adptada), y María Ignacia y Valentina Vergara Fuentes, las dos hijas menores de edad.

Creo que solo ellos en algún momento pudieran pedir la revocación de mandato, pero se ve muy complicado. Solo Diego, uno de los cuñados de Amaury, esposo de una de las hermanas, se ha integrado al equipo de alguna manera. Así que, ante la falta de interés y quorum, no veo como eso pueda suceder a menos de que el primogénito de un paso de costado. NO veo y NO por falta de capacidad o misoginia a una de las mujeres Vergara manejando Chivas, eso sucedió en 'Club de Cuervos', acá, al parecer las hijas de Jorge no parecen muy interesadas en estar ahí.

PELÁEZ EN PELIGRO

Entre aplausos y con enormes expectativas llegó en noviembre del 2019 a la dirección deportiva del Guadalajara. NO era para menos, en su era en el América lo volvió de la oscuridad a la luz. En Cruz Azul por los temas políticos y legales de Billy Álvarez, no pudo consolidar su proyecto.

Pero en Chivas fue diferente, a pesar de los graves problemas financieros de Omnilife le abrieron la cartera. Gastó casi 40 millones de dólares entre refuerzos. Tuvo absoluto poder de elección y en la sumatoria, hoy sabemos que se equivocó ROTUNDAMENTE.

Llegaron Uriel Antuna, Cristian Calderón, Jesús Angulo, José Madueña, Alexis Peña y José Juan 'Gallito' Vázquez, además que regresó a JJ Macías de León. De esos ocho, el que más brilla hoy es Antuna pero en otro equipo, ya que fue vendido al Cruz Azul. Si mucho me apuran y aunque ha sido irregular, el más 'productivo' ha sido Angulo y en Macías hay esperanza. Atinar dos de ocho a cambio de 40 millones de dólares debe ser considerado un desastre deportivo y financiero.

DECISIONES INCONGRUENTES

Si en la elección de jugadores ha sido un desastre, con los técnicos no le ha ido mejor. Con Luis Fernando Tena, en su primera temporada. ni siquiera calificó, dirigió 15 juegos sumando cuatro triunfos, cuatro derrotas y seis empates, fue cesado con el 40 por ciento de productividad.

Llegó Vucetich en la fecha 5 del torneo Apertura 2020. Lo califico cómo séptimo. En Liguilla, pasó por América y Necaxa antes de caer en Semifinales contra el León. Al torneo siguiente con 23 puntos llegó al repechaje donde fue eliminado por el Pachuca.

A la temporada siguiente luego de ganarle a los Tuzos en casa, Vucetich es cesado, el equipo ocupaba la séptima posición de la tabla y había sumado 13 puntos en nueve juegos. En su etapa con el equipo el técnico acumuló siete triunfos, siete empates y cinco derrotas.

Para explicar el cese del timonel Peláez utilizó una coartada: “Son varias las razones, el entorno ya se veía más complicado, más difícil, turbio. Yo considero que ya no veíamos una evolución del equipo, a lo mejor era alargar algo que nos iba a llevar a lo mismo del torneo anterior [...] Las decisiones no se toman con base en un resultado, sentí que era el momento".

Si estas en verdad fueron las razones, evidentemente que hoy están mucho peor que antes y a pesar de la filosofía del 'poder del afecto', la pelea entre Briseño y Huerta al término del juego hizo evidente que es un verso, y que el ambiente sigue siendo mucho más difícil y turbio que cuando explicó la salida de Vucetich. Chivas está fuera de zona de repechaje, en el lugar 14 de 18 equipos.

Con semejantes números e incongruencias a casi tres años de su llegada, Ricardo Peláez tendría que ser revocado si los chivahermanos pudieran votar, más cuando los engañó cuando el 20 de septiembre aseguró y recalcó más de tres veces que Leaño sería solamente INTERINO.

INTERINATO ETERNO

Nadie en su sano juicio hubiera creído lo contrario. Leaño NO tenía ni el perfil, ni el bagaje para poder aspirar a dirigir al equipo más popular de México, mucho menos cuando hace muchos años Jorge Vergara Madrigal prometió eufórico que llevaría a dirigir al mejor técnico del mundo.

El empresario NUNCA lo cumplió, pero con su hijo Amaury se fue al otro extremo al apoyar a Leaño. Sus números como técnico en el ascenso y en la liga eran muy pobres para dirigir al equipo más popular del país.

Antes de llegar a Chivas, estuvo con Venados, Coras y Zacatepec en el ascenso, luego debutó en Liga MX, cuando por un sueldo simbólico les pidió a los Tinajero dirigir a Necaxa y estos aceptaron. En ese lapso dirigió 113 partidos, con saldo de 46 triunfos, 41 derrotas y 26 empates. Si llegó y está ahí no fue, sin duda por sus números en el futbol.

NECAXA SÍ, CHIVAS NO

Lo que son las cosas, Leaño con Necaxa, con ¡Necaxa! Un equipo mediano y de poca convocatoria fue cesado en la Jornada 13 porque tenía al equipo ubicado en el lugar 15 de la tabla general, había acumulado 12 puntos de 39 posibles.

Hoy por la noche Chivas jugará su decimotercer juego del torneo, si pierde con Rayados estará en la posición 14 de la tabla y habrá acumulado 14 puntos de 39 posibles. Solo dos más que cuando lo echaron del Necaxa. Solo que aquí es inamovible, intocable, cual si fuera dueño o socio del equipo.

El manto protector con el que Amaury Vergara lo ha cubierto es irracional a juzgar por las cifras. Los fríos y contundentes números con Chivas son infames para un club con semejante historia: 20 partidos dirigidos, cinco triunfos, nueve empates y seis derrotas. 21 goles a favor y 20 goles en contra. ¡24 puntos de 60 posibles! ¡Cifras de fracaso!.

¿CUÁNTOS VOTOS NECESITAMOS AMAURY?

Por si fuera poco, y para echarle limón a la profunda herida de los chivahermanos, el odiado rival está al alza. El América echó a Solari en la Fecha 8, cuando solo había sumado seis puntos y se ubicaba en el penúltimo lugar de la tabla. En ese momento Chivas ocupaba el lugar 10.

Cinco jornadas después, América ya está en el lugar 11 de la tabla general, tiene 16 puntos. Chivas tiene 14, ocupa el lugar 14 y fuera de la mediocre reclasificación donde califican 12 de 18 equipos.

Lo que se ve no se juzga. Los números están ahí a la vista de todos, las preguntas para Amaury Vergara son tan urgentes como suplicantes: ¿Cuántos votos de chivahermanos debemos convocar para revocar a tu amigo Marcelo Leaño? Pon una cifra, seguro estoy que la alcanzaremos, aunque no las cuente el INE. ¿Te atreverías a darlo o te vale lo que piensen y sientan esos aficionados? ¿Tú padre lo hubiera permitido? Él se equivocó en muchísimas cosas, pero jamás se conformaba con la mediocridad.

“Las redes sociales están llenas de gente con ideología, pero sin biblioteca”, Arturo Pérez Reverte.

