Final del agua y aceite

La ciencia afirmó desde tiempos inmemoriales de manera rotunda que el aceite y el agua se repelen, que no pueden mezclarse, la respuesta del porqué estaba basada en dos propiedades básicas de los líquidos: la densidad y la polaridad.

Que por segunda ocasión consecutiva lleguen a la Final equipos de los dos grupos que desde hace mucho tiempo desarrollan los mejores proyectos de estructura deportiva, económica y social del futbol mexicano NO es casualidad sino la consecuencia de lo que se ha trabajado, invertido y realizado muy bien.

Orlegi Sports y Grupo Pachuca desde hace muchos años son bastiones del futbol mexicano. Te podrá caer uno mejor uno que otro, incluso ambos muy bien o muy mal, pero lo que NADIE puede negar es que tanto Jesús Martínez Patiño, como Alejandro Irarragorri son los grupos que más han aportado al futbol mexicano en las últimas décadas. Ambos han sido extremadamente exitosos y los resultados están a la vista. No es gratis que estén en la lista de los 300 personajes más influyentes del país.

Sin embargo, a pesar de que en la gestión estrictamente deportiva son tan parecidos, tan idénticos, en muchas otras son absolutamente distintos. Irarragorri y Martínez son polos opuestos, en personalidades, formas de operar y visiones del futbol, su esencia y su manejo. En este último campo son como el agua y aceite, que NO se mezclan.

BENEFICIOS SIN MEZCLARSE

Pero aún sin mezclarse el agua y aceite aportan beneficios para muchos. En la vida silvestre, el aceite que flota sobre el agua por ser menos denso ayuda a las aves y otros animales que viven en los ríos a mantenerse calientes, porque el aceite mantiene alejada el agua de su piel.

En el futbol Grupo Orlegi y Pachuca funcionan más o menos de la misma manera, pues sin mezclarse, siendo antagonistas, han aportado beneficios a la industria del futbol, eso es innegable. Son dos grupos que han dado un contrapeso al futbol, un equilibrio para que los dados NO se carguen, mucho más de lo que ya están cargados. Ser polos opuestos ha permitido, a medida de lo posible, que algunos otros empresarios abran los ojos ante posturas encontradas, antes ni eso existía y eso es bueno.

Esta columna no tiene la mínima pretensión de dictaminar quién es mejor o quién es peor. Son dos grupos, dos líderes de grupos que polarizan las opiniones y la que tenga usted sin duda será la mejor. En el ejercicio periodístico de hoy pondremos datos, situaciones, hechos, que creemos le permitirán tener más elementos para emitir un mejor juicio y ponderar sus aciertos y reconocer sus fallos.

GALLOS: AVENTURA PELIGROSA

Alejandro Irarragorri no fue un buen jugador de futbol, pero amaba el futbol, siempre creyó que la asociación de juego-negocio podía potenciarse. El egresado de la Anáhuac ya estaba de regreso de Brasil, donde desarrolló sus primeros pasos en el mundo empresarial, creando Lamager S.A. de C.V. que tuvo gran éxito comercializando fertilizantes. Estaba cierto de que era el momento de llevar a cabo su proyecto deportivo. No tenía los contactos y debía tocar puertas para poder ingresar al cerrado mundo del futbol y poder desarrollarlo. La primera puerta que se le abrió fue extremadamente peligrosa.

Era el año 2006 y los entonces Gallos Blancos seguían siendo operados de manera clandestina por el narcotraficante Tirso Martínez, 'El Tío', quién puso a varios prestanombres en un 'patronato' disfrazado, para así seguir operando el equipo sin levantar sospechas. Uno de ellos fue el que recibió el proyecto deportivo que le presentó el jovencito Irarragorri, lo contrató y lo nombró vicepresidente del Querétaro. Cuando Alejandro se dio cuenta de que todo era una simulación, pues 'El Tío' seguía en realidad operando, él y su pequeño grupo de trabajo salieron huyendo hacia Torreón, apenas seis meses después de ser presentado.

La experiencia no solo fue mala, fue peligrosa. Lo que son las cosas, de otros dueños, quizá el emporio Orlegi, hubiera nacido y crecido en Querétaro, porque siempre le vio un enorme potencial. Todo pudo nacer ahí y no en la Laguna. La ciudad y su equipo sigue en un caos, sin proyecto, en incertidumbre si se vende o se queda en la plaza y peleando por no pagar la multa. El Atlas, otro equipo de Alejandro, del cual tiene el 67 por ciento de las acciones, peleará por el Bicampeonato esta semana. ¡Vaya contrastes!

'MIL USOS' Y DRAMA

Jesús Martínez Patiño era un amante aficionado del Necaxa, del Atlético Español. Como futbolista amateur era bastante aguerrido dicen los que jugaron con él en el Centro Asturiano. En su juventud combinó los negocios con los estudios. Él como su abuelo, fue también un auténtico mil usos en los negocios desde muy joven; comenzó con un expendio en la terminal de Papantla, Veracruz, donde vendía palomitas y hot dogs, luego al egresar de la carrera en la Universidad La Salle, trabajó para la extinta Comercial Mexicana como gerente de planeación comercial, ahí se dio cuenta de las necesidades de la empresa y montó después un taller para reparar carritos de super mercado y se volvió distribuidor de bolsas de plástico para la cadena.

A la par comenzó a trabajar para los negocios familiares, tenían una distribución de Cerveza Superior en Veracruz, luego se hicieron distribuidores de llantas Uniroyal y Michelin ya en Pachuca, y luego comenzaron a hacerse de franquicias de conocida pizzería. Ya al mando de los negocios de la familia, en 1995 convence al Gobernador Murillo Karam de que le venda el equipo Pachuca, que estaba abandonado y dando lástimas en la entonces Segunda División.

Ya haciendo mancuerna con Andrés Fassi, hacen una gran primera temporada donde son superlíderes, pero pierden la Final y el derecho a ascender cuando Celaya les gana de visitante con gol de Amarildo Soarez. Fue un golpe brutal, por caer en casa, pero no mortal, se recuperan y a la temporada siguiente logran finalmente ascender a la Primera División. Poco les dura el gusto, una temporada más tarde descienden, se despiden ganando ante el Veracruz 3-2 el 4 de mayo de 1997. Sus inicios fueron llenos de drama, por los ascensos y descensos.

LA GALLINA Y EL HUEVO

Irarragorri y Martínez no siempre fueron enemigos. Por el contrario, hace algunos años uno hablaba maravillas del otro y viceversa. En varias entrevistas, Alejandro declaró que Grupo Pachuca era un modelo deportivo y económico a seguir, mientras que Jesús Martínez le auguraba un gran futuro mencionando que esa sangre nueva de dirigentes le venía muy bien al futbol mexicano. Incluso puede encontrar en Google, varias fotos de ellos abrazados y sonrientes.

Los caminos entre ellos se separaron de manera brusca en el 2017. El motivo: la renovación de los derechos de TV de la Selección Mexicana. Irarragorri, que había tenido la anuencia y la confianza de varios dueños de equipos, incluido Martínez Patiño, para encabezar un comité de revisión del contrato de televisión que Doña Fede tenía con Televisa y negociar la renovación del mismo.

LA RUPTURA

De la mano de las empresas de Carlos Slim, que en ese momento era su socio, y además de Telemundo, Jesús Martínez puso en la mesa de los equipos una oferta de 260 millones de dólares para la FMF, solo para transmitir en exclusiva los juegos de la Selección en Estados Unidos. El Comité de Desarrollo Deportivo encabezado por Irarragorri les anunció que tenían la oferta de 100 millones por parte de Televisa por cuatro años más. La diferencia era abismal.

En lugar de que Decio De María o Compeán, que eran los que habían firmado ese contrato de TV con Televisa aparecieran para dar explicaciones del porqué sí o porqué no, fue Alejandro Irarragorri quien dio la cara, y ese fue su gran error, se metió entre las patas de los caballos y la opinión pública lo hizo pedazos. Palabras más, palabras menos anunció: “No hay nada que hacer, hay en el contrato una cláusula de renovación automática con Televisa que habían firmado Decio De María y Justino Compeán, sin avisarle al resto de los dueños”. La bomba explotó, Doña Tele había ganado de manera subterránea una renovación por una bicoca, los equipos perdieron dinero. Ahí Irarragorri, se convirtió en el gran villano de la historia, para muchos se convirtió en el sicario de Doña Tele.

SIN CASTIGO

Lo extraño del caso es que en ese momento NO hayan sido despedidos de manera inmediata Decio De María y Justino Compeán, que por firmar esa cláusula escondida de renovación automática sin la aprobación de todos los dueños hubieran enfrentado cargos de administración fraudulenta. Sin embargo, eso NUNCA pasó, jamás se les castigó a estos dos dirigentes que firmaron contratos leoninos sin avisar.

A partir de ahí comenzaron una serie de desencuentros que no terminan. En lo público y en lo privado ambos bandos se tiran pedradas con y sin resortera. El hacha de guerra sigue sin volverse a enterrar a partir de aquel 2017.

COINCIDENCIAS

Estoy convencido que no importa quién lo haya hecho bien primero o quién después. Eso es simple cuestión de ego, para un servidor lo importante y fundamental es que las cosas y los proyectos que se hacen bien se repliquen, se multipliquen, dando cada uno su propio sello, mejorando las ideas iniciales.

En los modelos deportivos para detectar talento, pulirlo en todos los sentidos: académico, social y deportivo, darle vitrina, consolidarlos para después dejarlos partir y que les permita ingresar dinero a sus instituciones son los mejores en el futbol mexicano, por mucho y desde hace mucho. Los proyectos deportivos de Orlegi y Grupo Pachuca son muy superiores a los de los llamados grandes: América, Chivas, Cruz Azul, también a Rayados, Tigres y Toluca, que tienen un respaldo de grandes empresas o acaudalados empresarios.

No es necesario recurrir a la prehistoria de los jóvenes para saber que ambos grupos han aportado para el futbol nacional o internacional, porque encontraremos decenas de ejemplos. Remitámonos al presente y a los dos equipos finalistas.

JÓVENES, LA BASE

¿Cuáles son los jóvenes de Atlas que ya son constantemente titulares o requeridos en el primer equipo? Diego Barbosa, Jeremy Márquez, Christopher Trejo, Edyairth Ortega, Jonathan Herrera y pondremos ahí a Jairo Torres, que empezó este torneo con el equipo antes de irse a la MLS. Estamos hablando de seis chicos que hace dos años no conocíamos.

Veamos a Pachuca por igual, hace muy poco tiempo no ubicábamos a un Kevin Álvarez, Miguel Aceves, Daniel Aceves, Luis Chávez, Erick Sánchez o Roberto de la Rosa, hoy son parte importante como titular o relevo de este cuadro finalista. Y lo mismo pasa en Santos y en León, es simplemente la filosofía de los grupos.

El respeto y apoyo a los chicos de la cantera es una muy agradable coincidencia entre los técnicos Diego Cocca y Guillermo Almada. Al tuzo no le tembló la mano para elegir a Aceves por encima de Yairo Moreno, ni le pesa dejar en la banca al uruguayo Trindade y meter al joven Bryan González o a Tapias por 'La muralla' Murillo.

VIDAS PARALELAS

Con Cocca y el Atlas, pasa lo mismo. Muchas veces ha dejado en la banca a los 'refuerzos' extranjeros Franco Troyansky, Gonzalo Maroni o Lucas Rodríguez, para hacer ingresar a jovencitos mexicanos sin cartel, pero con talento. Otros técnicos se van por la fácil, no se arriesgan, se van por la cómoda, eligen de cambio al jugador extranjero porque es el que costó, el que compraron, el de la experiencia. Ellos no actúan así y eso se les aplaude, así sus dibujos tácticos sean diferentes: Almada con su 1-4-2-3-1 y Cocca con su 1-5-3-2.

¿Quieren más coincidencias? Hablemos de los dos últimos equipos que adquirieron. En el 2011 Jesús Martínez fue por el club León en la división de ascenso. Lo ascendió y solo dos años después, en 2013 y 2014, lo hizo Bicampeón. Por su parte, Irarragorri, en julio del 2019, le compró el 67 por ciento del equipo a Salinas Pliego, al Atlas, un equipo en ruina deportiva, comercial y administrativa. Dos años después, en 2021, igual que sucedió con León, ahora el equipo tapatío fue Campeón y está a 180 minutos del posible Bicampeonato.

INFRAESTRUCTURAS IGUALES

Y si hablamos de proyectos de infraestructura las coincidencias son enormes. El concepto de Territorio Santos Modelo, que incluye centro comercial y estadio inaugurado en el 2009 iba a ser replicado por Grupo Pachuca cuando anunció en el 2018 el nuevo estadio de León, cuyo proyecto además del centro comercial y estadio agregó un hotel con vista a la cancha, un centro de convenciones. La pandemia frenó de manera temporal ese proyecto.

Apenas en diciembre del año pasado en León inauguró 'La Esmeralda', un extraordinario complejo de 80 mil metros cuadrados ubicado a las afueras de la ciudad que cuenta con canchas de entrenamiento para el primer equipo, las Fuerzas Básicas y la Femenil, además de gimnasio, tres canchas, vestidores de última generación, capilla y hasta un huerto que busca ser el pionero en el concepto de 'agrofutbol'. La mayoría del edificio es autosustentable.

Apenas un mes antes de esa inauguración física de 'La Esmeralda', Grupo Orlegi a través de Alejandro Irarragorri había presentado el video y los renders arquitectónicos de 'La Academia', un centro de Alto Rendimiento que se está construyendo en el municipio de Zapopan, Jalisco, y que contará con siete hectáreas donde habrá cuatro canchas naturales y dos de pasto sintético, instalaciones de ciencia aplicadas al deporte y las oficinas deportivas y administrativas. Además, albergará a los equipos profesionales, no profesionales, femeniles y varoniles de Atlas, contará con casa club para más de 50 residentes.

En un área donde definitivamente Grupo Orlegi, ni siquiera compite con Grupo Pachuca, es en sus departamentos de comunicación. Los ejercicios que realizan tanto en Tuzos y León impactan masivamente en los medios digitales y las nuevas tecnologías. Sus mensajes llegan al público destino e impactan, los de Grupo Orlegi, generalmente terminan siendo intrascendentes, e incluso en algunas comidas con Irarragorri, me lo ha reconocido. No es un secreto, ni una apreciación personal.

POSTURAS ENCONTRADAS

Dentro de ese mar de coincidencias y similitudes, hay profundas diferencias en otros conceptos, son varios, pero hoy nos referiremos a dos en particular a grandes rasgos. Irarragorri pugna y reconoce de manera abierta que frenar el ascenso y descenso, del que fue precursor, fue y es un acierto. Una liga sin descensos tipo NBA, MLS, da confianza a inversores, asegura. Martínez Patiño NO coincide con esa idea y es un abierto partidario del ascenso y descenso en todas las categorías, ya que sus equipos vienen de esas divisiones y sabe lo que significan socialmente para las poblaciones.

La internacionalización es otro punto que los confronta. Orlegi está convencido que el camino hacia el detonante económico del futbol mexicano está en amalgamarse junto a la MLS para atraer a sus grandes patrocinadores y por ende mucho mejores y diferentes ingresos para los equipos. Grupo Pachuca prefiere buscar regresar a la Copa Libertadores buscando una mejoría económica, además de la deportiva.

Esto es a grandes rasgos lo que engloba la edición de la segunda parte del clásico 'Irarragorri vs Martínez' en una Final de la Liga MX, un duelo que amenaza con ser cada vez más constante. Son muchas las coincidencias y también enormes las diferencias en esta Final en donde convergen el agua y el aceite. ¿Quién lo ha hecho mejor o peor? ¿Con quién coincide? ¿Son más las diferencias que las coincidencias? Espero que este breve recuento ayude a su elección.

“Todos los hombres se parecen por sus palabras; pero solamente los hechos hacen evidente que no son iguales”, Moliere.