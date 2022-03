Amaury vs Higuera: Secretos de una crisis (2da. parte)

Antes de iniciar la segunda entrega sobre este tema, debo reiterar a mis lectores lo mismo que escribí ayer: la intención de la columna de hoy no es señalar un vencedor, ni un vencido, si no plantear con base a hechos documentados y circunstancias, situaciones que deben de considerarse de manera puntual, para que así sin filias o fobias, usted emita su propio veredicto con más elementos, de alguna manera todo esto ha incidido en lo que se ha convertido Chivas hoy en día.

Con datos de Hacienda y del IMPI que nos pudieron rastrear existe la certeza del tiempo en que Angelica Fuentes Téllez como apoderada legal y Leticia Ruíz como presidenta, siendo la directora jurídica Grupo Omnilife, fueron socios de José Luis Higuera, a través de la empresa VAV Derivados y HG Enterprises.

LIQUIDAN A FUENTES

La participación de VAV Derivados S. de R. L. de C. V. como accionista en HG Enterprises S. A. P. I. de C. V. comenzó el 29 de julio de 2009 y legalmente quedó liquidada el 30 de junio de 2014. La empresa de Angelica y Omnilife poseía el 3 por ciento de capital social de HG Enterprises ($5,165,295.00) cuando la participación accionaria de VAV Derivados fue disuelta se liquidó en junio del 2014 ya fue con el 5.7 por ciento de acciones por un monto de $ 15,328,212.

Estos datos y sobre todo la fecha que aparecen en documentos oficiales echarían por tierra la versión que muchos dábamos por cierta y que era la teoría de que Fuentes Téllez a través de VAV Derivados era o había sido socia de Higuera en HG Enterpises, que en sociedad dio vida a la empresa EZ Sports S.A.P.I. de C.V., quien obtuvo en julio del 2014 el certificado de afiliación de Coras de Tepic, misma que años después se mudó a Zacatepec. La sociedad con Fuentes Téllez se liquida en junio de 2014 y un mes después, en julio, es cuando aparece Coras de Tepic oficialmente ¿Plan con maña?.

DESFALCO MULTIMILLONARIO

A la par con la disolución de un socio Angelica-VAV Derivados, surge la sociedad clandestina entre Jorge Vergara y José Luis Higuera en EZ Sports, para manejar una filial sin que oficialmente lo sea y empiezan las demandas una tras otra de Vergara contra Fuentes y viceversa. Pasan los meses y en enero del 2016 en una de las demandas el juez de la sala 23 de la Ciudad de México, con el expediente 456/2015, dictamina en sentencia definitiva que Fuentes Téllez es culpable de diversos delitos y se le exige una indemnización por la cantidad de 72 millones de dólares, además se pidió la nulidad de los créditos simples, así como los intereses y pagarés, los cuales, según la autoridad se había demostrado que la empresaria había utilizado indebidamente el poder otorgado por Grupo Omnilife de México y ordenó su aprehensión.

EL CUARTO DE GUERRA

Fue una lucha feroz de abogados, influencias y dinero. Había mucho en juego. Uno de los prestigiados abogados que estuvo involucrado en una de tantas demandas contra Angélica Fuentes, confiesa lo enfermizo que fue el caso: “Era desgastante trabajar liderados por Higuera, estaba obsesionado por ganar, de verdad rayaba en lo paranoico, estaba convencido de que la señora Fuentes tenía hasta espías. Cada semana nos reunía por las tardes en lo que llamaba un 'Room War' o cuarto de guerra, quería que habláramos cada tema con clave por si intervenían nuestros teléfonos, terminábamos en la madrugada cada estrategia. Te confieso que nos tenía podridos por sus formas, se involucraba en todo, todo, lo bueno para todos es que al final tuvimos éxito. Pero aunque ganamos, no sabemos por qué Jorge le otorgo el perdón al final y además le pagó mucho dinero, mucho. Nunca lo entendimos, ganamos en el juzgado y él (Jorge) perdió dinero en un arreglo”.

El encono entre Fuentes e Higuera llego incluso a la televisión, ya que en un programa de la cadena ESPN el dirigente retó públicamente a la exesposa de Jorge Vergara, desmintiendo categóricamente una buena gestión y asegurando que tenía demandas perdidas por malos manejos que ascendían a los siete mil millones de pesos.

¿OMNILIFE INSOLVENTE?

Con una enorme caudal de deudas a proveedores, bancos, y requeridos ya por el SAT por un adeudo multimillonario, había problemas de flujo e incluso apuros para pagar a tiempo las nóminas. Era imprescindible reestructurase, reinventarse para no caer en quiebra. Necesitaban un crédito enorme, pero había un grave problema ¿Podrían obtenerlo?

Hablamos con un muy alto funcionario de BBVA con oficinas en Santa Fe, que estuvo involucrado en ese préstamo millonario. “Fueron muchos meses, si no es que uno o dos años en que pudo resolverse el crédito, había temas que eran prácticamente insalvables en situaciones normales" -¿Por qué insalvables, acaso Omnilife NO era solvente?- pregunté al funcionario. "No precisamente, había dos temas: primero, la cantidad era muy grande, 2 mil 850 millones de pesos, fue un préstamo sindicado, es decir que varios bancos se juntaron para prestar a través de nosotros, había que garantizarles plenamente a todos, y todos los bancos tienen requisitos diferentes, son extremadamente complejos”.

¿QUIÉN ERA EL DUEÑO?

“El segundo tema, era más complicado, en términos legales se le denomina un problema de 'dueñez'. Los activos de la empresa que serían garantía del crédito estaban en litigio por el tema del divorcio. Los bancos NO sabían quién podía ganar el juicio, eso era un riesgo inmenso para ellos. ¡Imagínate que le prestamos dinero y éste perdía el litigio! Segundo, la situación fiscal era un factor en contra, Omnilife-Chivas tenían o tienen un enorme adeudo con Hacienda también en litigio, eso también era insalvable. En caso de un NO pago, y por ende un posible embargo, el SAT llevaría la mano y no nosotros, los bancos”.

De inmediato le pedí una aclaración al ejecutivo - ¿Me estás diciendo que en aquel momento Omnilife NO era susceptible de crédito? - “Te responderé con unas preguntas simples: ¿De qué le sirve a un banco un estadio de futbol? ¿Cuántos clientes potenciales tienes? Quizá solo uno en la ciudad. Si embargas una casa, una casa hay centenas de clientes potenciales, un estadio no”.

GARANTÍA SIN GARANTÍA

“Puede ser muy caro, muy moderno, pero financieramente como garantía de crédito es un riesgo enorme, aun así, por razones que desconozco se le aceptó como garantía. Yo no lo hubiera aceptado" -¿José Luis Higuera intervino para destrabar el crédito?- pregunté. "Eso no te lo puedo responder. Pero solo alguien con mucho conocimiento del sistema crediticio y bancario, con muchas relaciones, pudo destrabar temas que en condiciones normales serían insalvables”.

Para los especialistas es un hecho que gracias a ese crédito sindicado de 2 mil 850 millones de pesos se evitó la inminente quiebra o venta de Omnilife y de Chivas. Ese crédito les permitió sobrevivir, restructurarse, pagar pasivos, algunos impuestos, incluso un pago de un acuerdo legal a Angélica, a quien le otorgó un inesperado perdón en demandas y sentencias que tenía ganadas. ¿Por qué sucedió? Solo ellos lo saben.

Fue volver a empezar por así decirlo. Había que reducir muchos gastos, estabilizarse. Esto explicaría las ventas de Pizarro, de Orbelín, de Pulido, y de algún otro. Las finanzas del grupo estaban endebles y sin un gran contrato multianual de TV aún más.

LA DEMANDA DE HIGUERA

Y precisamente algunos acuerdos ocultos de aquel préstamo sindicado fue el detonante del reclamo de Amaury Vergara a José Luis Higuera en el Salón de la Fama. Los bancos lo otorgaron en febrero del 2018, es decir hace cuatro años. Previo al otorgamiento del crédito, asegura el cuerpo de la demanda, existe, un acuerdo por escrito firmado por Jorge Vergara Madrigal, donde se compromete a pagar un bono a José Luis Higuera, en ese momento director de Omnilife y Chivas, que rondaría entre el 2.5 y tres por ciento, si es que consigue el monto del crédito que requieren. Sin embargo, ese acuerdo NO ha sido cumplido y es el motivo por el que Higuera tuviera que acudir a los tribunales para demandar el pago. Los abogados de Omnilife alegan por su parte que ese acuerdo no es válido, y que los documentos pudieran ser apócrifos. Las estrategias legales de ambos bandos ya comenzaron la disputa.

Eso explicaría la furia de Amaury, ¿cómo aceptar el saludo de un personaje que te acaba de demandar en tribunales? La falta de tacto de Higuera, al siquiera intentarlo, fue bestial, eso es irrebatible. Sin embargo, no es el tema medular, la pregunta sería: ¿Es legal que un trabajador de una empresa le cobre un bono o comisión por desempeñar su trabajo a la empresa que le paga su salario? ¿Usted no lo cobraría, lo dejaría perder? Estaríamos hablando por ahí de los 80 millones de pesos.

¿BONOS LEGALES?

Eso mismo le preguntamos a un ejecutivo de una prestigiosa agencia de Head Hunters, quien sin empacho nos respondió: “No sé específicamente cuál sea el caso legal del señor Higuera y Omnilife, pero el pago de bonos, incentivos o comisión por logro de objetivos independientemente de tu sueldo nominal, es una práctica generalizada en el mundo empresarial, más cuando hablas de un CEO o de un Director General, ellos a diferencia de los empleados normales, acuerdan bonos y primas por objetivos, por resultados, por ahorros, por márgenes de utilidad, por muchas cosas, eso es perfectamente legal y común en los puestos de alto nivel”.

INTERROGANTES

Vienen entonces muchas interrogantes: ¿Higuera, al conseguir el crédito, salvó a la familia Vergara de perder todo? Si esto es así ¿Quién le debe más a quién? ¿Higuera es un traidor o un cínico por intentar cobrar un bono pactado? NO olvidemos que la afición reprueba su gestión deportiva, le recuerdan que pagó casi seis millones de dólares por Ronaldo Cisneros y aceptó a un Oribe Peralta con un salario brutalmente alto. ¿Por qué durante TODA la etapa de crisis financiera del 2014 al 2018 Jorge Vergara mantuvo alejado de la administración a Amaury, su único hijo varón? ¿Acaso no confiaba en su capacidad o lo protegía de los posibles alcances de su exesposa? ¿Cuánto tiempo falta para que Angélica Fuentes se suba al ring jurídico, exigiendo la herencia de sus hijas como amenazó hace unos meses? ¿Algún día se sabrá el contenido y los términos de los convenios de confidencialidad firmados por la familia Vergara e Higuera?

Antes de que usted apreciable lector emita su veredicto, debe tomar en cuenta esa máxima jurídica que nos dice: “NO todo lo que es legal es justo, ni tampoco todo lo que es justo es siempre legal”, pero más allá de quien tenga la razón legal, financiera o administrativa, a los aficionados al equipo lo que nos jode es la mediocridad en la que hemos estado navegando en los últimos años. En esta telenovela los grandes derrotados son los chivahermanos, de eso yo NO tengo ninguna duda ¿y usted sí la tiene?

"Siempre se está en deuda con los que nos hacen un favor, porque, aunque se pague el beneficio, se debe la gratitud", Alejandro Dumas.

