El imperio contraataca: Disney vs Santos

Vaya que las últimas semanas han sido aciagas en lo legal para el club Santos Laguna de Torreón. Hace 20 días, un juzgado de Veracruz le dio la razón y una sentencia favorable en el juicio de amparo directo, al impresentable exdueño de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri, tal como lo detallamos en la columna del miércoles pasado.

Que lejos estaba este servidor de suponer que justo ese día, en Los Ángeles, California, el ratón Miguelito a través de quien fuera su filial iniciaría de manera feroz su contraataque legal contra el equipo lagunero propiedad de Alejandro Irarragorri. Recordemos que, en diciembre del año pasado, este equipo entabló una demanda contra Disney por diversos cargos.

LA DISPUTA

Este tema lo documenté en su momento en una columna que titulé: 'Fox Sports, Disney y Orlegi: La disputa'. Fue en diciembre que ingresó la demanda. Ambas partes fueron ingresando sus pruebas para que fueran siendo evaluadas y admitidas antes de que el juicio iniciara de manera formal. De enero a agosto de este año todo había sido así, sin grandes movimientos, hasta que el miércoles de la semana pasada vino el contrataque feroz del imperio que es Disney.

Recordemos que este tipo de juicios en Estados Unidos son públicos y de libre acceso a gran parte de la disputa legal. Para conocer los pormenores basta ingresar a la página de https://www.lacourt.org/ para luego teclear 20STCV49367, que es el número de caso asignado para ingresar al desarrollo de esta demanda que tiene presentada SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V. VS THE WALT DISNEY COMPANY, ET AL. De esta froma se le da seguimiento a la misma, muy diferente a lo que sucede en nuestro país.

CONTRADEMANDA

Una vez que se ingresa a la página del caso se puede dar fe de que Fox Sports México Distribución LLC, TFCF Latin American Channel LLC, presentó el pasado miércoles 25 de agosto una reclamación cruzada (Cross-Complain) por incumplimiento de contrato de Santos Laguna. ¿Qué es una reclamación cruzada? En términos genéricos podríamos decir que es un símil de lo que sería una contrademanda, con la salvedad que se ejecuta de manera paralela al juicio que está actualmente en disputa en la etapa de presentación de pruebas documentales (Discovery) en el juzgado de Stanley Mosk Courthouse.

Una vez que nos percatamos de este hecho nos dimos a la tarea de investigar quiénes serían los abogados de ambas partes que se enfrentarán en una demanda multimillonaria en dólares y quiénes aparecen en la página de la corte. Ahí dimos cuenta que la empresa Walt Disney Company recientemente contrató de manera específica los servicios del temible abogado, John W. Spiegel, socio de la oficina de Los Ángeles de Munger, Tolles & Olson, para llevar esta 'contrademanda'.

ABOGADO DEL DIABLO

¿Quién es este abogado? Nos preguntamos y encontramos que la prestigiosa Chambers USA, quien hace evaluaciones y clasifica a los despachos y litigantes en Estados Unidos a Spiegel lo señala como un “abogado líder” en litigios comerciales, de valores.

En el extenso curriculum del abogado destaca el haber representado y ganado para la compañía Warner Bros. el famoso litigio con el actor Charlie Sheen, quien había demandado a los estudios por 100 millones de dólares, derivado de su despido de la serie de televisión 'Two and a Half Men'. Por su actuación jurídica en este juicio Spiegel recibió el premio como el mejor abogado de California en el 2012.

Enfrentar juicios millonarios ha sido una constante en su carrera. Spiegel fue el abogado principal en el juicio de la defensa exitosa de una empresa de biotecnología líder, en una demanda por incumplimiento de contrato de 100 millones de dólares, presentada por una compañía farmacéutica Fortune 50.

Spiegel también representó con éxito a Steve Ballmer, propietario de los Clippers de Los Ángeles, en el litigio que entabló contra el propietario de The Forum y Madison Square Garden cuando desarrolló el espectacular Staples Center para los Clippers en Inglewood, California.

Contra este tiburón se enfrentarán los abogados contratados por Irarragorri, que se suma a quienes ya llevaban la defensa legal de la demanda desde diciembre: el abogado Evan Chesler, quien en 1970 recibió un título de AB de la Universidad de Nueva York con los más altos honores. Ha recibido innumerables reconocimientos, los más recientes en marzo de 2020, con el premio Whitney North Seymour del Federal Bar Council, y un premio al 'Litigante del Año' de The American Lawyer, en 2019. También ha recibido un 'Premio a la Trayectoria' del New York Law Journal.

¿QUIÉNES DEFIENDEN A SANTOS?

Pero NO den por muerto a Santos, que también ha contratado a pesos pesados para su defensa, que encabeza la abogada Lauren Dickie, del prestigiado despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, que en su página web presume el haber ganado más de 70 mil millones de dólares para sus clientes a lo largo de más de dos 500 juicios, donde asegura haber ganado el 86 por ciento de los mismos.

La abogada Dickie se especializa en asuntos civiles que involucran incumplimiento de contrato y disputas de indemnización, tergiversación negligente, fraude de derecho común y reclamos civiles bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeer (RICO), como es el caso del FIFA Gate.

Antes de ingresar al despacho, Dickie se desempeñó como Fiscal Federal Auxiliar (AUSA) en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia. A la abogada la acompañará Juan Morillo, a quien la revista 'Lideres Latinos' lo nombró uno de los 25 abogados hispanos más influyentes en los Estados Unidos durante tres años consecutivos: 2015, 2016 y 2017. Otra publicación hispana llamada 'Latinvex' lo calificó como uno de los cinco mejores abogados del mundo en casos de cuello blanco en América Latina.

¡CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES!

Luego de saber que abogados estarían en cada esquina de esta pelea, nos dimos a la tarea de tratar de investigar en qué consistía la contrademanda de Disney contra Santos, por lo que entramos en contacto con la firma de abogados que la llevará. De momento, no pudimos entrar en contacto directo con John W. Spiegel, pero sí con gente de su equipo.

Además del tema que alegan por el supuesto incumplimiento de contrato por los derechos de TV, mismo que aseguran tuvo una terminación, que ellos califican de ilegal, y de forma unilateral el tema central de la contrademanda se centra en el término 'tortuos interference' o interferencia dolosa. ¿Qué significa esto para ustedes? -pregunté- "Que probaremos el porqué consideramos que la verdadera intención del grupo mexicano era sabotear la venta del canal, e incluso puso en riesgo una fusión negociada en 71.3 billones de dólares y lo hicieron de distintas maneras, con actos continuados y simulaciones”.

"La 'tortuos interference' traerá consigo daños punitivos económicos. Las leyes en California son muy severas con estos temas porque es dolo y el resarcimiento económico puede ser extraordinariamente considerable” -me señaló- ¿Podemos saber el monto de este resarcimiento de daños? "Aún no llegamos a la cifra final, de momento entregamos evidencias para acreditar la interferencia dolosa, una vez acreditada entonces procederemos a dictaminarla, pero será cuantiosa. ¿Qué tan cuantiosa? Podríamos estar hablando de varios cientos de millones de dólares” La respuesta me causó estupor e insistí: ¿¡Varios cientos de millones de dólares!? ”Así es. Cuando sea el momento, ésta u otras cifras serán públicas y tú y la audiencia mexicana podrán conocerlas". Luego de esta respuesta, ya no aceptó más preguntas y me agradeció la llamada.

VENTAJA INICIAL DE DISNEY

Revisando la página del juicio, notamos que el inicio de la disputa legal NO ha sido muy favorable para el equipo mexicano, pues el juez desestimó tres incidencias de los cuatro puntos que el Club Santos argumentó contra Disney, y sobre un cuarto punto el juez les requirió más información para valorarlo y poder admitirlo como evidencia. Pero aquí el camino es todavía largo, hay casi 20 puntos a discutir y NADA está decidido, en esto que podría llevarse dos años, o antes si llegaran a un acuerdo.

Los dos jugadores van sacando sus cartas de este poker legal. Hay mucho en juego, si gana club Santos obtendría una muy jugosa ganancia, muchos millones de dólares, pero si pierde, todo lo construido por años por Grupo Orlegi, que no es poco, estará en riesgo inminente. ¿Cómo demonios podrían pagar cientos de millones de dólares, en el caso de que la sentencia fuera en contra como espera Disney que sea?.

INFAMIA CONTRA GARCÍA TORAÑO

Y mientras el ratón miguelito se jacta de que podría ganar cientos de millones de dólares que mandarían a la quiebra al Club Santos, una de sus filiales hace gala de mil y una argucias legales para no reconocerle su antigüedad y derechos laborales al comentarista Ángel García Toraño, quien ha entablado una demanda por despido injustificado y el día de ayer tuvo su tercera audiencia.

De verdad es una tristeza el comportamiento que está teniendo ESPN INTERNATIONAL MEXICO, S.A. de C.V.. La demanda laboral establece que la empresa, mediante videollamada –que se incluyó como prueba documental- despidió sin causa alguna a Ángel Toraño Rosas Priego, sin aceptar ningún tipo de negociación. En este video se muestra al comentarista desesperado, llorando, suplicando no ser despedido ya que su situación familiar era precaria, tenía que enfrentar la manutención de sus menores en plena pandemia y les ofrece trabajar por el 50 por ciento de su sueldo.

Pero lo más ridículo, inverosímil o vergonzoso del caso, no es el despido injustificado que puede ser o no cuestionable. ¿Sabe cuánto tiempo le reconoce ESPN a García Toraño? ¡Un año! Vaya estupidez, yo trabajé hace siete años en esa empresa y García Toraño ya tenía mucho tiempo trabajando ahí.

PRESUMEN INGRESO EN 2007

¿Acaso los abogados de ESPN no saben que hoy todo se puede encontrar en el internet, en las redes sociales o plataformas digitales? Hay videos de 'Futbol Picante', 'Los Capitanes', 'Sportscenter' y otros de Ángel García Toraño participando en dichas emisiones desde el año 2007.

La propia página de ESPN alardea en las 'Biografías' que en el año 2007 Ángel se incorpora a sus filas asegurando que iba a aportar toda su experiencia y conocimientos, y hoy la estrategia de la empresa americana 'líder en deportes' resulta que judicialmente sólo reconocen una relación jurídica entre el año 2019 y 2020, lo cual parece francamente vergonzoso y falta de valores.

La coartada del free lance no siempre servirá como trampa para NO reconocer los derechos y la antigüedad laboral de los empleados. Es común de muchas empresas que, como estrategia fiscal, cambien de razón social cada año. Para así 'legalmente' matar antigüedades laborales según ellos. Todo ello es y ha sido siempre una simulación y una trampa.

FIN DE LA SIMULACIÓN

Recordemos que los derechos laborales son irrenunciables, por lo cual, la cadena ESPN INTERNATIONAL MEXICO en caso de ser condenada, tendrá que pagar lo que por Ley Federal del Trabajo le corresponda a Ángel Alfonso García Toraño Rosas Priego, más lo que se vaya acumulando por salarios caídos.

De verdad que es vergonzosa la postura legal de esta filial de Disney. Ojalá que a la junta federal de conciliación y arbitraje NO le tiemble la mano para actuar con apego a la legalidad y más elemental justicia. Espero que García Toraño gane la demanda para sentar jurisprudencia y marque un rumbo distinto para que terminen con las simulaciones del Free Lance, donde muchos han estado atrapados por décadas. Que cruel está siendo la vida con García Toraño estos últimos meses, perdió su trabajo, a su madre por Covid, y está perdiendo por la falta de justicia en un México donde los poderosos siguen dictando sentencias. La próxima audiencia será el 1 de octubre, estaremos pendientes de ella, para aquí relatar los pormenores. Fuerza Ángel.

“Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”: Honorato de Balzac.

