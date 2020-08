Fianza fantasma, los errores de Doña Fede (3a entrega)

Esta nueva entrega de la fianza fantasma del Veracruz se asemeja mucho a la historia del marido engañado quien suele ser el último en enterarse de secretos, pasiones y arreglos secretos de la esposa. El tema de los adeudos de los llamados Tiburones NO es un tema mediático, ya a muy pocos les importa, no ocupará mucho espacio en los diarios, tampoco será noticia relevante para los programas de televisión. Muchos de ellos por decisión editorial, otros para blindar a su comadre Doña Fede, solo le pasarán por encimita, si acaso.

Sí, a las 'viudas' del Veracruz les han quitado la voz, la justicia, su elemental derecho de poder cobrar lo trabajado. Están solos, estaban impedidos en estas primeras instancias de acudir a la justicia ordinaria en los juzgados, siguieron los pasos de la federativa, que les sigue dando atole con el dedo. Más de 100 familias NO han cobrado desde hace más de un año. Setenta y tres de ellas, que son las que metieron controversia, tenían la esperanza que ese dinero apareciera de pronto para sobrevivir a la pandemia. La mayoría se quedaron sin empleo y en esta época, conseguir uno es casi un milagro.

UN PRÉSTAMO POR EL AMOR DE DIOS

Los más ilusos aún creían en las esas palabras de Yon de Luisa y de Bonilla, que les prometieron que siempre estarían luchando a favor del jugador. “A la mejor con el préstamo del millón y medio que le dio la FIFA por lo del Covid, nos dan otra pizcachita pa'tener para la papa por lo menos, total, ellos al rato que cobren lo de la fianza,¡ pues nos descuentan. Ellos si tiene para comer, muchos de nosotros no. Ya metimos una solicitud por escrito, ¿ni modo que no puedan?”, me preguntó con tristeza uno de los damnificados del 'Huracán Kuri'.

La respuesta que tuvieron a su pregunta fue corta, contundente y sin empatía. Como si Doña Fede fuera siempre respetuosa de los reglamentos como la multipropiedad, el pacto de caballeros, anulación del ascenso y descenso y otras linduras; en su cínica respuesta se dio golpes de pecho: “La FIFA, al igual que la FMF, solo puede otorgar recursos aprobados dentro de sus presupuestos siempre y cuando sean destinados a los fines autorizados”. Eso mató toda ilusión. ¿Cómo se les ocurre pedir eso a Doña Fede siempre tan pulcra y respetuosa?. Primero que se mueran de hambre antes que quebrantar las disposiciones de FIFA -me imagino- habrán dicho.

LOS RICOS TAMBIÉN COBRAN

No habría manera de un préstamo humanitario. Los jugadores, doctores, utileros y demás damnificados del 'Huracán Kuri' seguirían sin cobrar, sí, en la lista de cobro los jodidos van últimos. TV Azteca, a quien el dueño del Veracruz también le debía porque le habían adelantado derechos de televisión, tuvo mejor suerte para cobrar por las buenas, las malas o regulares.

De manera sospechosa, por decir lo menos, jugadores que eran propiedad de Veracruz y mágicamente aparecieron en equipos administrados por la televisora, como Arturo Paganoni y 'Polaco' Menéndez, fueron al Puebla. La joya de la corona era sin duda el joven arquero Jurado. El contrato de Sebastián, del cual tenemos copia, tenía cláusula de rescisión por seis millones de dólares.

DESAFILIACIONES DIFERENTES

Si le hubieran permitido vender a Jurado, en esos 6 millones la gran mayoría de los adeudos de Kuri se hubieran cubierto. Pero si le permitían vender al arquero, ¿Cómo cobraba TV Azteca los seis millones de dólares que le adelantó a Kuri por la televisión?. De alguna manera, entre una visita al Morelia de TV Azteca, finalmente en una triangulación misteriosa el arquero terminó en Cruz Azul, aunque 'oficialmente' en la categoría de jugador libre.

En otras desafiliaciones, como sucedió con el Querétaro y Delfines de Ciudad del Carmen propiedad de Amado Yáñez, el Santos de Ahumada actuó muy diferente. En ese entonces, Doña Fede tomó para sí los derechos federativos de los jugadores de esos equipos, los vendió a otros clubes y con ese dinero se pagaron las deudas que se tenían de sueldo, y con la Federación esta ocasión no sucedió así. Ya ven como es veleidosa Doña Fede, a veces si se puede, a veces no.

Los meses pasaban, las deudas de las más de cien familias aumentaban y la fianza NO aparecía. Este reportero empezó a escribir y preguntar: ¿existía la fianza, Fantasma?, ¿por qué la enorme tardanza para cobrar y pagar?, ¿por qué había tres juicios mercantiles de Sofimex en contra de las empresas de Kuri?, ¿por qué contratar un despecho de especialistas en cobro de fianzas si todo estaba tan bien?. Doña Fede y Yon de Luisa se enojaron con este 'irresponsable' y preguntón reportero cuando escribí la entrega: "Aparece fianza, pero NO el dinero".

SOFIMEX, AMOR Y ODIO

Finalmente, las dudas se despejaron. El pasado 7 de agosto, el director jurídico de Doña Fede NO tuvo opciones y tuvo que enviar una carta reconociendo que se había podido cobrar, que Sofimex S.A. había rechazado sus reclamaciones. En la carta se culpó de manera abierta a la aseguradora.

Ahora la aseguradora era la villana, la maldita de la película y recordé que del amor al oído solo hay una fianza de distancia. En julio del 2019, en un memorándum interno que el propio Enrique Bonilla les hizo llegar a TODOS los equipos de la Liga MX y el Ascenso, dio los resultados de un 'profundo' estudio que mandó hacer sobre qué empresa otorgaba las fianzas más seguras, más baratas, más profesional, de mayor fácil cobro: ¿saben quién era la aseguradora que Doña Fede y su estudio recomendó ampliamente a sus equipos?, nada menos que Sofimex S.A., sí, la hoy maldita Sofimex. ¿Usted cree en las coincidencias? Yo NO.

EL DESPACHO DE 'ESPECIALISTAS'

A Yon de Luisa, a Bonilla, al director jurídico de Doña Fede, se les inflamaba el pecho de orgullo y se les llenaban de saliva la boca para presumir: “contratamos a un despacho externo y especialista en el cobro de fianzas”, decían. Yo me preguntaba: ¿si tienen que contratar un despacho 'especialista' para cobrar una fianza, seguro que algo no camina bien?

El elegido fue el despacho Ocampo 1890, quien eligió al C. José Aldo Ocampo Castañares como su apoderado legal y quien representaría a Doña Fede ante Sofimex. Lo más increíble de todo, es que estos documentos que a continuación mostraré y que es la reclamación de los adeudos de los jugadores, los conocerá la AMFPro y todos los involucrados a través de esta publicación de RÉCORD. Para todos ellos este material es inédito, aunque los involucra directamente a ellos y lo pondremos completo en un link, para que se enteren, aunque sea por este medio. Así de trasparente se maneja Doña Fede.

No pongo en duda la enorme sabiduría de este despacho en cobros de Fianzas, seguramente son buenos, solo que en conocimientos futbolísticos y en las sumas y restas salen REPROBADOS. En su presentación ante Sofimex el pasado 27 de abril, que consta de 17 hojas comete errores de primaria. Pues en la página cuatro, numeral cuatro señala que la promotora de Fidel Kuri es afiliada directa y menciona al Club Orizaba de la liga de Ascenso MX. ¿Cuál Orizaba en el ascenso? Existe un equipo en la segunda premier, en la tercera división. La primera arma a la aseguradora estaba ahí.

ERROR DE 1.5 MILLONES DE DOLARES

Un mes después, el 21 de mayo viene otro desahogo de pruebas y evidencias de Ocampo 1890 para acreditar las deudas, y en su primera hoja de entrada el despecho especialista de cobro de fianzas Ocampo 1890, reconoce que hubo un error involuntario en las cantidades que se reclaman, que siempre NO eran 2 millones 237 mil 403 tres dólares, que solo eran 710 mil dólares. Pecata minuta, un pequeñito 'errorcito' involuntario de 1 millón 547 mil pesos a favor de Doña Fede. ¡Total, que es un millón y medio de dólares más!.

A pesar de estos errores, el departamento jurídico de Doña Fede, en su carta enviada a la AMFPro, se atreve a señalar que: “los argumentos usados por Sofimex para evadir hacer frente a las obligaciones de su fiado el Club Veracruz, son vagos y totalmente infundados…” ¿Le parecen vagos errores de millón y medio de dólares en sus sumas de reclamación?.

SOFIMEX DICE NO PAGO

¿Cuántos errores más existen, tan grandes y evidentes encontró Sofimex para de manera clara y categórica en su respuesta ante la Fiscalía general de la República declare como improcedentes cinco reclamaciones, las más grandes y deja pendiente de revisión dos, las de menor monto?.

Sergio Rivero, apoderado legal de Sofimex, respondió a finales de julio por cada una de las reclamaciones. La FMF, representada por Ocampo, reclamó un total por más de 167 millones de pesos, TODOS estos reclamos la aseguradora los declaró como improcedentes, quedan por revisar solo dos puntos por un monto total que no supera los dos y medio millones de pesos.

La telenovela tiene todavía muchos capítulos por estrenar. Los errores son manifiestos. La Federación debe asumir el costo de sus errores, horrores y omisiones. ¿Quién puso como obligación tener una fianza?. La FMF. ¿A quién le van a pagar la fianza con o sin juicio?. A la FMF porque es la beneficiaria. ¿Quién está obligado a que las fianzas estén vigentes, que sean seguras?, ¿quién recomendó a Sofimex para que fuera una especie de aseguradora oficial de Doña Fede hace un año y hoy apesta?. La Liga

Los jugadores NO existen ni para la afianzadora para ellos de manera individual enfrentarla legalmente, legalmente NO tienen cómo ser reconocidos y pagarle, la UNICA para la que existen y a la que deben de cobrar es a la Federación. NO, Doña Fede no se equivoque, NO les está haciendo ningún favor, si usted es el beneficiario, si usted puso las reglas, estableció montos y fianzas respete.

OBLIGADO SOLIDARIO

Doña Fede, usted es el obligado solidario. A quien NO le quieren pagar por omisión o mala leche es a usted, NO a los jugadores, utileros y administrativos. NO sea irresponsable, sea madura, empática con la situación de más de 100 familias. NO le pida todavía abogados a la AMFPro cuando todavía NO les paga lo que por reglamento, convenio de trabajo y estatutos les debe otorgar.

Doña Fede, usted tomó 18 millones de pesos del convenio de colaboración de los jugadores para ponerse la palomita, pero su despacho especial mintió en su representación al afirmar que crearon un fondo especial para la contingencia salarial. ¿Cual fondo?, hasta donde nos dijo, afirmó que tomó ese dinero de la AMFPro, que ya NO era de usted y pagó partes de eso sueldo y eso puede convertirse en un delito.

Es como si Carlos Ponce de León, director del RÉCORD, dispusiera de mi sueldo para darlo a los damnificados de Beirut, sin que yo lo aprobara por escrito. Cierto, el dinero saldría del diario, pero si ya es mi sueldo, NO puede disponer de él y Doña Fede, usted sabe que NO hizo las cosas nada bien.

NO me haga caso, sígame llamando irresponsable, mala leche o miénteme la madre si quiere, pero piense que atrás de todo hay más de 100 familias esperando poder cobrar para sobrevivir.

Esta historia de la fianza fantasma tiene todavía muchos capítulos por escribir…. Estén pendientes.

“Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea”

Malcolm X