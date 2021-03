Fox Sports, teorías de complot (2da. entrega)

La sexta prórroga para la desincorporación de Fox Sports México de la compañía Walt Disney llegó tal como se esperaba. Como les advertí aquí la semana pasada, NO hubo sorpresa alguna. Hay nueva fecha, el siete de mayo, fueron otros dos meses más de plazo, aunque los especialistas consultados creen que se decidirá antes de esa fecha.

¿Será la última prórroga? –Le pregunté a un alto funcionario de gobierno- “Todo nos hace indicar que así será, si todo sale bien después de la semana santa quizá ya se pueda anunciar quien es el dueño de los canales deportivos ¿Entonces podemos descartar la liquidación de la compañía y el remate de sus activos? –le repliqué- “Pues, aunque es una posibilidad, creemos que el porcentaje de que eso suceda es mínimo. La instrucción y la intención de este gobierno, es que se mantengan las fuentes de trabajo de más de 280 familias y estamos confiados que eso sucederá. Estaríamos preocupados si NO existieran ofertas, pero SÍ las hay, unas mejores que otras y por ahí, no descartes que pueda aparecer un “tapado” de última hora que no haya hecho mucho ruido antes”.

MEDIA PRO VIVE

Especialistas aseguran que Media Pro se retiró formalmente de su intención de compra de Fox Sports ¿es cierto eso? -la pregunta, fue respondida con otra-; "¿Tienes alguna copia de un comunicado oficial de la compañía desistiéndose formalmente de su oferta? ¿Lo anunciaron en alguna de sus redes sociales? ¡No verdad! si es así, házmelo llegar por favor, porque de eso no estamos enterados. Cuando hay un gran negocio en juego, algunos esparcen rumores para beneficio propio, tú sabes bien de eso Fantasma”.

Buscamos entonces algún tipo de confirmación en las oficinas de Media Pro, en Miami, por un momento pensamos que la campaña de TV Azteca en su contra había surtido efecto y se habían hecho a un lado, eso precisamente preguntamos a un alto funcionario que se negó a darnos una declaración oficial, pero si hablo con nosotros; “Lo único que te puedo decir y eso te lo digo en atención a ti, porque no hemos dado una sola declaración al respecto y tú has seguido objetivamente este tema de manera puntual. Te digo con claridad que a nosotros ninguna campaña en contra nos mueve, ni nos asusta, somos una empresa internacional con presencia en más de 60 países, muy seria y solvente, no litigamos, ni debatimos en los medios. Disney nos conoce perfectamente, hemos hecho negocios antes, son ellos los que decidirán si nos venden a nosotros, nadie más. Si en un momento hay algo a favor o en contra del proyecto que tenemos lo anunciaremos tal cual, somos una empresa de comunicación no se te olvide”.

¿QUIÉN ESTA DETRÁS?

Hay varias teorías del complot que existe de que Fox Sports NO sea vendido, sino liquidado y por ello sus activos (derechos de TV) puestos a remate. Una de las versiones de los especialistas enterados en la materia se refiere directamente a Gustavo Guzmán, expresidente del Atlas, como uno de los autores intelectuales de la campaña contra Media Pro. ¿Por qué el ataque? Presumiblemente es con la intención de asustar al IFT, que, aunque NO vota por los posibles compradores si tiene el poder de veto, es decir de NO aprobar la venta, en este caso sería al postor más fuerte (Media Pro) o en el peor de los casos redireccionar la aprobación de compra al postor menos “peligroso” o al más amigable para Azteca, por así decirlo.

La idea sería que los derechos de equipos como Rayados, Xolos, Santos, Pachuca, Querétaro y León se queden a la deriva, en liquidación para que entonces Doña Tele aparezca para “rescatarlos” comprándolos a un precio de remate ¿para qué? Simple, para poder revender de manera global TODOS los derechos de los equipos de la Liga MX. A final de cuentas Televisa y Azteca son socios en todo, comparten derechos de mundiales, liga y peleas de box, así que una liquidación de Fox Sports, les daría a ellos nuevas rebanadas de un pastel, que hoy tienen incompleto.

Hay cosas que NO les cuadran a los especialistas en este tema. Doña Tele asegura que Fox Sports pagando lo que paga a sus equipos por derechos de TV reventó el mercado, que los encareció brutalmente. Si esto es cierto, ¿se pretende entonces que TODOS los equipos ganen MENOS de derechos de tv? ¿Quieren que les paguen más, pero NO Fox Sports sino otra empresa o cómo? ¿Ya lo habrán pensado los dueños? A mí me suena muy incongruente.

FOX SPORTS LES ESTORBA

Otros especialistas consultados tienen clara una teoría. Saben perfectamente que, si Media Pro u otro comprador con poderío económico se queda con Fox Sports, NO cedería los derechos de TV, al contrario, los conservaría porque sería su plus por lo menos hasta que estos concluyeran por tiempo de contrato firmado.

Si esto sucediera la idea que tienen algunos de globalizar y vender en paquete TODOS los derechos de televisión de la liga tendría que esperar más tiempo, también así las intenciones de negociar proyectos directos con la MLS en Estados Unidos hacia donde se piensan expandirse, porque para ello, es imprescindible tener el control de los derechos de TV de todos los equipos ¿Qué sucede entonces? pues que mientras Fox Sports siga “vivo” les estorba para su proyecto de globalización, pero si “muere” (es liquidado) entonces podrán repartir “la herencia” de los derechos y hacer otros negocios. ¿Hace sentido no?.

En entrevista con Forbes en julio de 2019, Alejandro Irarragorri, ya dejaba entrever la idea de globalizar los derechos de Tv, que sin duda será el futuro inevitable de todas las ligas; “Es hora de que la Liga MX piense en su expansión internacional. El modelo dominante en las ligas más poderosas es hacer negocios organizados como torneo, no como equipos individuales. La Liga o la Premier League, por ejemplo, venden sus derechos de televisión en paquete, reparten recursos equitativamente. En México eso no ocurre. ¿Veremos a corto o mediano plazo, que la Liga MX se maneje como una empresa y vea por sus agremiados como un conjunto? “Ojalá… ojalá”, dijo Irarragorri.

TV AZTECA ¿INTERESADO?

Yo tenía la idea de que tanto Televisa como TV Azteca estaban impedidos por la ley de poder comprar Fox Sports, pero el funcionario de gobierno me aclaro que NO. Televisa, SI está impedido porque tiene canales deportivos de Tv de Paga (TUDN) y concentraría más “poder” en ese rubro y eso es precisamente de lo que se trata de evitar, por eso se ordenó desincorporar a Fox Sports de Disney y por ende de ESPN. Sin embargo, NO es el caso de la empresa de Salinas Pliego, ellos NO estarían impedidos para ofertar y comprar Fox Sports, si quisieran. Tv Azteca, no tiene canal deportivo de paga, por tanto, no habría concentración, nada lo impediría, nos aseguraron.

¿Será esa una razón oculta? Difícil saberlo a ciencia cierta, de lo que se tiene certeza es que Benjamín Salinas, declaro en julio de 2018, previo al Mundial de Rusia que revisarían si continuaban comprado derechos de equipos de futbol porque no les salían las cuentas. ¿Habrá cambiado de opinión?.

LAUMAN, NEGOCIO EN JUEGO

Aquí como les comentamos el empresario Manuel Arroyo es la parte visible del grupo y se apuntó como comprador a finales del 2020. ¿Por qué? Porque están en juego algunas de sus grandes inversiones. Sus empresas le rentan desde hace varios años NO solo las oficinas, sino también los estudios, las cámaras, y todo, absolutamente tanto a Fox Sports como a ESPN (Disney), para acondicionar y rentarlos en esas condiciones desembolsó una fortuna.

Obviamente si Media Pro u otro grupo poderoso económicamente se hace de Fox Sports, seguramente construirán sus propios estudios, traerán sus propios equipos de tecnología, etc., es decir su enorme inversión está en riesgo ¿Qué haría con todo ello?, de ahí que mejor intentar quedarse con los canales. De alguna manera los “fierros” ya son suyos, las instalaciones también así que con los canales ya tendría el paquete completo.

Por eso contrato como asesor a Carlos Martínez, quien conoce mejor que nadie las entrañas del canal, pues prácticamente él con su equipo creo al Fox Sports que hoy conocemos. El diseño el modelo de negocio, él hizo que los equipos ganaran mucho más dinero que el que les pagaba televisa y Azteca. Él sabe dónde están los secretos finos del negocio, por tanto, no sería nada extraño que su oferta, ya en la mesa de Disney, sea la más apegada a la realidad financiera de los canales.

PIERDE DINERO; EL MITO

No son pocos los especialistas que aseguran que los canales pierden 60 millones de dólares anuales por la operación, por lo que paga de derechos del futbol mexicano. Sin embargo, esta tesis NO se sostiene cuando vemos a varios grupos de empresas muy importantes interesados en comprar Fox Sports.

¿Acaso son tan estúpidos estos empresarios para comprar una empresa con semejantes pérdidas anuales y que además están obligadas –por Disney- a seguir pagando esos contratos en todos sus términos? NO, por supuesto que NO. Nadie tira su dinero a lo bruto, ellos saben que la rentabilidad está ahí, en alguna otra parte, quizá el pago de cada suscriptor de los sistemas de paga, la reventa de derechos en Estados Unidos y hasta en el despreciado mercado centroamericano pero que consume en gran cantidad todo el contenido generado en México. Por algo están ofertando, por eso están interesados en comprar. ¿O usted cree que van a regalar su dinero en semejante crisis económica por la pandemia? ¡Claro que NO!.

“EL PATITO FEO”

Este grupo de Sipse-VonRossum-Shernand llegan a la recta final nadando de “muertito”. Son inversionistas 100 por ciento mexicanos, que cumplieron con todos los requisitos exigidos por Disney, su banco y el IFT, pero como su oferta es la más baja de todas, por ello los especialistas los vieron siempre de reojo, los minimizaron y quien lo dijera, eso mismo les ha dado cierta ventaja en estos momentos.

Pude platicar directamente con Fernando Von Rossum Jr. sobre el tema y no rehúyo ni hablar, ni dar la cara, les puso el pecho a las balas. “Si estamos en la lucha, conocemos que estamos en desventaja por el monto de nuestra oferta con respecto a los otros grupos, pero al igual que ellos ya cumplimos con garantías financieras que nos exigieron, mismas que dan certeza y continuidad al proyecto que existe con Fox Sports, y también tenemos una enorme ventaja; la experiencia probada para sacar un proyecto de televisión como el que nos ocupa, para mantenerlo y mejorarlo, con mayor variedad y diversidad de eventos, rescatando talento desperdiciado que han dejado abandonado”.

“Nosotros no somos enemigos de nadie, estamos ciertos de que todos necesitamos de todos, esto es un negocio y como tal debe de funcionar. Si llegamos a ser elegidos, vamos a respetar todos los contratos y sus términos, pero siempre estaremos con mejor disposición de sentarnos a negociar con todos; con los dueños de equipos, con las diferentes televisoras, con la Federación. Si tenemos que compartir derechos de nuestros equipos y si nos conviene a todos, lo haremos. Se trata de que todos ganemos, empezando con el televidente”.

“No somos improvisados, por el contrario, tenemos un nombre, un prestigio y un legado que preservar y acrecentar. Nuestra oferta está sobre la mesa, sabemos lo que es Fox Sports y hacia dónde queremos ir y cómo hacerlo. No ofertamos para regalar nuestro patrimonio, ni el de nuestros socios, nadie lo haría. Somos la opción con la oferta más baja, pero quizá seamos la mejor, tenemos solvencia, no tenemos cola que nos pisen, ni tampoco conflicto de intereses”.

Y cómo están las cosas, contra todos los pronósticos este grupo se convirtió en opción y me trataré de explicar; Cuando platique con el alto funcionario de gobierno me aseguraba; “Fantasma, Fox Sports se va a vender sí o sí, no tengas dudas. Y te pongo un ejemplo; Tienes un coche que vale 100 pesos, si no lo vendes, te lo van a quitar y lo van a rematar. Llega el último día y llega alguien que te ofrece 20 pesos por ese coche que vale 100. Te pregunto; ¿Se lo vendes a él o lo dejas perder y que lo liquiden? ¡Claro que lo vendo! -Le respondí de inmediato- Pues en el peor de los casos eso pasara con Fox Sports. De mi te acuerdas, o te deberé o me deberás tú una muy buena cena, con tequilas incluidos” Y entonces sellamos el trato para cumplir a más tardar en el mes de mayo.

Cuestión de tiempo, para saber quién tiene la razón, pero sobre todo que grupo gana esta batalla; La cuenta regresiva, al fin ha comenzado, preparémonos para observar con atención los capítulos finales de esta historia...

“Del mismo modo que la guerra es la consecuencia natural del monopolio, la paz es la consecuencia natural de la libertad” Gustave de Molinari.

