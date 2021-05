Fox Sports y los nuevos dueños

Una larga y prolongada telenovela concluirá en los próximos días cuando el IFT cumpla con los protocolos legales para validar de manera oficial lo que es un hecho consumado: la desvinculación de Disney Company de los canales deportivos de Fox Sports México.

La recta final de las últimas semanas fue de auténtico 'toma y daca' entre los postores que quedaron hasta el final luego del retiro de Grupo Sipse y los Von Rossum en las semanas previas. Ahí estaba el grupo español de Media Pro, carcajeándose de la ridícula y feroz campaña que en los meses pasados desató TV Azteca en su contra buscando asustarlos para que retiraran su oferta.

Los especialistas de la industria tenían claro la intención de la campaña, Doña Tele, buscaba por todos los medios, el de las relaciones públicas, compartir información sesgada o falsos mensajes de presión tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones como a los posibles compradores. Incluso filtraron que NO había un solo comprador, buscaban confundir ¿Por qué? Querían que Fox Sports NO fuera vendido, que fuera liquidada. No les importaba en lo absoluto que más de 300 familias se quedaran sin trabajo, si eso hubiera sucedido, el botín era apetecible y necesario.

CON LAS GANAS

¿Qué beneficios obtendrían? Sin compraventa los activos de Fox Sports, por ley debían pasar a un fideicomiso que debería rematarlos al mejor postor, cual venta de garaje. La ambiciosa Doña Tele se relamía los bigotes: “Todos esos equipillos de Fox Sports vendrán de rodillas a implorar compasión para que los 'rescatemos' y les compremos sus derechos de tele. Y ahí, nosotros les pondremos el precio que se nos antoje. Y como NO tendrán opción van a estar flojitos y cooperando”, me imagino, habrán pensado.

Pero Media ni se inmutó, por supuesto que jamás retiró su oferta como algunos medios aseguraron, por el contrario, la trató de hacer más sólida, sabían que debían vencer a Grupo Lauman, que había contratado a Carlos Martínez como el asesor y operador de la oferta y negocio con Disney.

MENOS DE 300 MDD

No era un secreto, como lo escribí en una columna anterior. Martínez conocía las entrañas financieras de lo que estarían comprando. Fue él quien diseñó el modelo de negocio que hizo que Fox Sports detonara comercialmente y en audiencia a rivales poderosos como ESPN y TUDN, por tanto, podía saber hasta dónde podía estirar la liga a la hora de ofertar a Disney.

Hoy de lo que también tenemos certeza es que Grupo Lauman y sus socios ofertaron por Fox Sports una cifra muy por debajo de los 300 millones de dólares que algunos aseguraron se había pactado. Una vez que el IFT oficialice la compra, se conocerán los números reales de la operación financiera, ya que Disney cotiza en la bolsa de valores, y por ley, deberá hacerlo de forma transparente, y es allá en Estados Unidos, no solo acá. Así que sabremos con certeza quiénes son los socios, cuántos son, en cuánto se vendió, etc. NO hay lugar para rumores, ni inventos tontos o teorías de complot.

¿SE PUEDE CAER LA OPERACIÓN?

Las horas y días posteriores al anuncio de que Lauman había cerrado y firmado un acuerdo de compra con Disney, y que esperaría solo la aprobación del IFT, surgieron versiones en el sentido de que Media Group NO daba por hecho la operación y que tenía alguna posibilidad de revertir la decisión.

Sin embargo, el día lunes Disney Company de manera oficial les hizo saber que el acuerdo con Lauman y su oferta había sido aceptada, los contratos firmados y turnados al IFT para su aprobación, lo cual esperan se dé a conocer en los próximos días, sin mayor contratiempo.

¿Se puede caer la venta a Lauman? (pregunté a un alto funcionario) “Es casi imposible. Se han cumplido todos los protocolos legales en tiempo y forma. Te lo voy a explicar lo más claro posible sin usar lenguaje técnico. Para pasarle una oferta final de un cliente a Disney, nosotros lo tuvimos antes que certificar, avalar por así decirlo. Cuando pasó esa prueba ya podía ir con Disney y ella era quien decidiría a quién de los clientes avalados vender o a quién no. Una vez que decide a quién, nos manda las copias de las firmas de sus acuerdos, se revisan y se aprueban”.

"¿Sabes por qué NO hubo otra prórroga como pedía Disney? Porque ya habíamos dado muchas, porque las condiciones económicas por la pandemia ya no eran un argumento válido, pero por sobre todas las cosas porque en el IFT ya había tres grupos a los que ya habíamos aprobado y certificado, ya no tenía sentido esperar” (le interrumpí para preguntarle: Es decir, le dijiste al ratón Miguelito, ¡no te hagas wey y vende! Soltó la carcajada y me dijo: ¡algo así!) "¿Por qué algo que ya aprobamos, podríamos desaprobarlo? Sería un absurdo. Además, el que decidió a quién vender fue Disney, tan-tan, se acabó”.

¿TALENTO BLINDADO?

El lunes en mi programa de radio de la Octava Sports 'El show del fantasma' hablamos con Fabián Estay y tocamos el tema de la venta del canal para el que trabaja. Ahí, el chileno nos comentó que es un alivio saber que el canal NO sería liquidado, ya que 340 familias se hubieran quedado en el desamparo. Comento que él como muchos talentos terminaban contrato en agosto y espera poder renovar.

Cabe recordar que todo el personal administrativo y el talento estaba blindado solo durante todo el proceso de venta, incluso los conductores no podrían ir a ESPN hasta el 2023, si esto se alargaba. Pero como la venta ya se dio, al aprobarse podrían generarse algunos cambios, pero no se esperan sean drásticos de parte de los nuevos dueños, aunque tendrían ese derecho.

HEREDAN GRAN RATING

El año pasado publiqué una columna que titulé: 'Doña Tele, Don Rating y el regreso'. En ella, con base en los datos se hacía manifiesto la superioridad de Fox Sports contra sus competidores. Mi pregunta ahora fue: ¿Qué rating heredarán los nuevos dueños? ¿Habrá cambiado mucho con la pandemia? Decidí hacer un nuevo análisis de las dos últimas semanas del mes de mayo de 2021.

Será necesario repetir lo que aquel día puse en mi columna: “Es primordial dejar en claro que estos NO son ni MIS números, NI mis estadísticas, NI mi preferencia. Son los números que la empresa IBOPE NIELSEN les entrega a TODAS las televisoras de paga. Las mismas cifras que aquí publicaré los tienen ESPN, Televisa, TUDN, Fox Sports, Marca Claro, TV Azteca y las agencias de publicidad.

Así que cualquier duda, sospecha, negación de los números o preferencias de audiencia que le puedan generar a usted apreciable lector, sin duda es justificada y es su opinión, pero antes de recordarme a mi jefecita o señalarme como tendencioso, les ruego que todas las mentadas sean canalizadas a la ventanilla correcta. Las mediciones, repito, son de IBOPE NIELSEN, NO mías.

MANTIENEN SUPERIORIDAD

En los programas emblemáticos de cada empresa, es decir las mesas de opinión, aunque con menos ventaja, la superioridad de La Última Palabra sigue siendo evidente sobre Futbol Picante y Línea de 4 de TUDN, que paso a paso se viene consolidando como una alternativa de debate, ya con horarios menos volátiles. La estrategia de Fox Sports parece mejor porque muchas ocasiones tiene en dos de sus canales el mismo contenido, lo que le da un incremento de audiencia.

Lo que es irrefutable es lo que significan los derechos de TV y la transmisión de partidos para todas las cadenas de paga. Son por mucho su mejor rating, su mejor gancho. Cuando ligan los programas de debate a la terminación de un partido hacen pedazos a su competencia sea quien sea. Le pasa a Fox Sports, a ESPN o a TUDN. Las gráficas son contundentes. TUDN supera el digito de rating fácilmente solo cuando coloca su programa posterior al juego. Después del Cruz Azul-Pachuca del día 22 de mayo, alcanzó 1.99.

¿QUIÉN MANDA EN LOS JUEGOS?

En transmisión de partidos, ESPN NO ha competido con Fox Sports en las semanas de Liguilla o repesca. En primera instancia porque NO tuvo partidos EXCLUSIVOS que es el gran plus. TUDN también se queda lejos en números de los ratings de Fox Sports, porque los partidos que transmite son en multiplataformas (multicast) que lo mismo pasan en televisora abierta, que comparte con otras de paga, por lo que el rating se difumina.

La programación de Fox Sports hace diferencia, los juegos van por dos de sus tres canales. Por lo que al sumar el rating, se va a más de los 10 puntos, que en TV de paga es una bestialidad, pues estamos hablando de audiencias de más de dos millones y medio de tele hogares. Si tomamos en cuenta que cada punto de rating significa 269 mil 145 personas, según asegura IBOPE.

En este análisis me llama la atención que el rating del futbol femenil se mantiene al alza. El Clásico Regio llegó al 1.48, mientras el Tapatío a los 2.21. ¿Se le hace poco? Pues le diré que es mucho mayor que la mayoría de los juegos de la Serie A italiana, que cualquiera de la Liga Francesa o Portuguesa que NO alcanzan el .20 de rating, para entrar en contexto.

Me llamó la atención que la Final de la Segunda División Premier entre Cruz Azul Hidalgo e Irapuato alcanzara el .20, por ejemplo, pues la Final entre Tepatitlán vs Tampico Madero, de la Liga de Expansión, llegó apenas a .26 en ESPN, de ahí mi sorpresa si lo comparamos por ejemplo con eventos internacionales como el Gran Premio de Mónaco de la F1, éste generó apenas un .34 de rating en la transmisión en vivo a través de Fox Sports 3, y de .32 en la repetición transmitida horas después en el canal de Fox Sports 1. El futbol, por mucho, es el deporte de las mayorías en México.

EL FUTURO

La pregunta que todo mundo se hace es: ¿Hacia dónde va Fox Sports con los nuevos dueños? Hay versiones encontradas, los pesimistas apuntan a los problemas económicos de Manuel Arroyo, cabeza de Grupo Lauman, los optimistas al potencial de sus socios inversores y la experiencia.

Es casi imposible imaginar que el canal NO lo encabece Carlos Martínez y su grupo, porque él mejor que nadie conoce el canal que formó y desarrolló, conoce sus debilidades, su potencial y la operación en todos los sentidos.

El canal podrá seguir usando el nombre de Fox Sports, si así lo decidieran, al menos otros tres años más, con posibilidades de renegociar más tiempo. Lauman es dueña también de Televital, es decir, poseen unidades móviles para generar cualquier tipo de transmisión, por tanto, seria previsible que se encarguen de generar de manera propia todos los partidos de futbol, cuyas producciones Fox Sports le contrataba a Comtec/Mediapro, ahorrándose costos y generando identidad.

Muchas dudas estarán ahí en el radar, muchos rumores ciertos y falsos se esparcirán sin duda alguna hasta que los nuevos dueños sean oficializados, y ya sin las cláusulas de confidencialidad hoy impuestas puedan dar la cara y hablar con claridad de sus socios, su proyecto y su futuro.

Cuando eso suceda, o antes si es posible, seguramente aquí le estaremos compartiendo detalles secretos de ese futuro, por hoy se nos agotó el espacio.

"La búsqueda de la certeza bloquea la del significado de la vida. La incertidumbre es la condición que impulsa al hombre a revelar sus poderes", Erich Fromm.

