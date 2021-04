Maleck y el lado podrido de la ley (3ra. entrega)

Hace justo dos meses contrastantes emociones se conjugaban en la misma ciudad y a solo kilómetros de distancia. Por un lado, en el Estadio Jalisco una alegría absoluta, inconmensurable para la familia Maleck Robles, su hijo Joao volvía a pisar la cancha del Estadio Jalisco, arrancaba en el cuadro titular de Cafessa que enfrentaba al Irapuato de Javier San Román en partido correspondiente a la categoría de la Segunda División Premier.

Las imágenes de sus compañeros aplaudiendo el regreso de Joao a las canchas taladraban el alma y el corazón de la madre y la tía de María Fernanda, la joven que perdió la vida junto con su esposo, cuando Maleck conducía un auto a más de 190 kilómetros de velocidad y en un grado III de embriaguez, según los peritajes que validó el mismo tribunal de enjuiciamiento.

La madre de Maleck se sentía devastada, traicionada por la falta de justicia, por la manipulación de las leyes, por los embutes y componendas leguleyas de los tribunales y sus juzgadores. Con sus 64 años encima, ni ganas ni agallas le faltaban para buscar la manera de hacerse justicia en mano propia, pero NO iba a convertirse en un asesino como califica a Joao Maleck.

Si los tribunales locales habían sido omisos, sucios, poco pulcros en el desarrollo del proceso, recurriría a una instancia federal, pues tienen la esperanza de que hasta ahí no llegaran a influir las poderosas relaciones de la magistrada Rosario González Jiménez, quien es la madre del abogado defensor de Maleck, que fue Alberto García González. ¿Qué harían? Apelarían la sentencia, irían al amparo y buscarían que se repusiera el procedimiento.

SENTENCIA 'A MODO'

Es un secreto a voces entre los litigantes tapatíos de que de NO haber contado con relaciones y apoyos por encima de la legislación, Joao Maleck NO hubiera tenido una sentencia 'a modo' para poder salir de la cárcel. “Fue una condena de tres años ocho meses, apenas debajo de los cuatro años. Si hubieran sido más de cuatro por que fue calificado como homicidio grave, Maleck NO hubiera podido salir de la cárcel aún garantizando la reparación del daño. NO tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que hubo 'manos amigas' ahí. Revisa los antecedentes de la jueza Eréndira Mercado Alcántara, si esta juez fue capaz de liberar a quien abusó sexualmente de un menor con Síndrome de Down, pues es capaz de todo”, me comentó un magistrado que me pidió anonimato.

“Checa los antecedentes de Felipe de Jesús Rivera Gallegos, otro de los jueces del caso de Maleck. Este 'juececito' liberó a un joven que atacó sexualmente a otra menor de edad, porque dizque NO le leyeron sus derechos al momento de su detención. Así se las gastan en Jalisco estos jueces. Investiga los señalamientos de corrupción e influyentismo que tienen acá. Ellos juzgaron a Maleck, por eso salió. Tengo claro que no fue un proceso limpio ni en el desarrollo ni en la sentencia. Por eso ahora ganaron la apelación y se repondrá el procedimiento, algo que aplaudo”.

Al sospechoso actuar de estos jueces debemos agregar la existencia de un video del año pasado donde se ve a Marco Fabián Vázquez, padre del exjugador de Chivas y pareja de la madre de Joao Maleck, quien dentro del penal de Puente Grande, donde entrenaba a su hijastro, se encontró con el gobernador Enrique Alfaro, que hacia una visita. Fabián le pide que le eche la mano con el caso de Maleck. El Gobernador, de salida, le responde: "Veré en que te puedo echar la mano. Órale”. Casualidad o coincidencia semanas después hubo una sentencia benévola y el jugador pudo salir.

VOLVERÍA A LA CÁRCEL

Tan desaseado fue el procedimiento, tan lleno de vicios, que no fue extraño que el pasado 9 de abril el Supremo Tribunal de Justicia dictaminara procedente la apelación de la madre de María Fernanda y ordenara la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO del juicio a Maleck.

¿Qué significa esto? Que deja SIN efectos la condena y sentencia de Maleck como se dictaminó en primera instancia, así como también los montos de la reparación del daño. Es decir, deja abierta la inminente posibilidad de que exista una nueva sentencia, que de ser mayor a la acreditada provocaría la inmediata revocación de la libertad a Maleck, su reaprehensión y su reclusión al penal de nueva cuenta.

El amparo ganado y la resolución emitida deja acreditada la responsabilidad penal por el delito de homicidio GRAVE y NO culposo como se hizo creer. La pena por el delito grave en Jalisco, con todos los agravantes, alcanzaría la pena de 10 años de prisión, que NO serían conmutables con la reparación del daño.

De mantenerse esta calificación de homicidio grave y se aumente la condena que es lo esperado, Maleck solo mantendría beneficios menores: la reducción de meses por ser su primer delito y otra por la edad que tenía (menor de 20 años) al momento de cometerlo. Pero NO se libraría de ser recluido de nueva cuenta. Es decir, si ahora es condenado a ocho años, se le contarían el tiempo que ya pasó en la prisión, pero tendría que complementar el resto del tiempo.

ARES DE PARGA ¿TRAICIÓN FAMILIAR?

Más allá del pestilente procedimiento legal y la sentencia esta historia tiene un matiz distinto desde la perspectiva familiar. Martha Álvarez Ugena, madre de María Fernanda, es prima hermana de dos personajes ligados al futbol, uno de ellos es Rodrigo Ares de Parga Ugena, quien fuera presidente de Pumas, y el otro primo directo es Juan Manuel Herrero Álvarez, quien fue jugador de América, y de manera breve directivo de Chivas.

¿Qué relación tienen con el trágico accidente? La familia NO tiene pruebas fehacientes, pero sí muchas dudas y casi la certeza que María Fernanda Álvarez Ugena fue traicionada por su tío en primer grado, Rodrigo Ares de Parga.

Cuando se enteraron de la muerte de su hija y su esposo, y que el culpable del homicidio de la pareja era un futbolista, de inmediato pensaron en Rodrigo Ares de Parga. ¿Quién mejor para defender a su sobrina muerta de las posibles influencias de un futbolista? ¡El primo Rodrigo!

Aseguran que le llamaron de inmediato, Ares de Parga prometió hacerse cargo del tema legal para evitar impunidad. Entre él y Manuel Alcocer, 'abogado' de los Pumas, designaron en Guadalajara a quien se haría cargo, inicialmente, del abominable doble homicidio. Sin embargo, sucedió TODO lo contrario, el abogado recomendado hizo todo por favorecer no a la víctima, sino al victimario. Permitió que NO se le hicieran pruebas inmediatas de alcoholemia. A Maleck hasta suero le dieron de inicio y presentó su examen varias horas después. Esos procedimientos procesales del inicio marcaron el rumbo del litigio.

La familia cree que el exdirigente de Pumas pudo haber influido a favor del jugador y su club, el Santos, para vender o mantener una posición política de privilegio en sus relaciones futbolísticas con el poder. Sin embargo, esta teoría NO se ha podido corroborar, pero la familia no descarta que pudiera haber sucedido.

SANTOS SE DESLINDA

Para el Grupo Orlegi, Joao Maleck era una de las joyas de su cantera. Ya lo habían colocado en Europa y tenía un futuro prometedor. Hablamos con ellos por el tema. Entienden el profundo dolor de la tragedia que vive la madre de María Fernanda. Por respeto a ella, prefieren NO opinar sobre una posible influencia de Ares de Parga al inicio del proceso. No hablan de suposiciones, pero sí de hechos tangibles, nos dijo Dante Elizalde, presidente del club Santos.

“La defensa legal del jugador cuyos derechos federativos nos pertenecen fue particular, no fue contratada y menos pagada por el club. Fue una lamentable tragedia provocada desde la índole personal de un jugador. Somos institucionales y respetuosos de los procedimientos de la justica, nos mantuvimos ajenos a éste, cuando se dio sentencia definitiva en octubre del año pasado, ni siquiera lo colocamos en alguno de nuestros equipos filiales, que era una posibilidad y un derecho que no ejercimos.

“Con esta reposición del procedimiento, de la cual nosotros de manera oficial no tenemos conocimiento, si ocurriera nos mantendremos de igual manera ajenos y respetuosos del mismo, atentos, pero solo eso. Somos respetuosos de las leyes y los reglamentos. Por ahí, de manera dolosa hay quien asegura que buscamos NO pagar la multa estipulada por ser últimos en el porcentaje, y eso es falso. Fue una decisión que se aceptó y se reglamentó, si nos toca pagar 120 millones y no calificar actuaremos en consecuencia de los acuerdos tomados. Los reglamentos se deben respetar siempre, y no a conveniencia. A veces nos tocara ganar como sucedió contra América, y en ocasiones perder y pagar las consecuencias como ahora con el porcentaje. Esto aplica para todos los aspectos en la vida incluido el caso de Maleck, y lo que lamentablemente ocurrió en un tema de su vida personal. Todos nuestros actos tienen consecuencias”.

AUMENTAR LA SENTENCIA

El abogado que llevó la apelación, amparo y la reposición del proceso para la familia de María Fernanda, es el maestro en derecho Anuar García Gutiérrez, quien confía en el tribunal federal pero NO en los locales, e incluso está adelantando a hechos que pudieran suceder.

“Desde el lunes ingresamos una solicitud al juzgado para que nos aclare a la perfección desde que punto se hará la reposición del proceso. A nosotros y a la madre de María Fernanda NO nos interesa en lo absoluto que se aumente la reparación del daño. Doña Martha NO ha cobrado un peso y dice que NO cobrara. NO peleamos, ni pelearemos el dinero, lo que está en juego es impunidad. Queremos que se le amplié la sentencia conforme a derecho. Si las autoridades ya le han acreditado plenamente el homicidio a título de culpa grave, que Joao Maleck reciba una sentencia, en ese tenor. Eso es justicia. Es lo único que pretendemos”.

Están ciertos que le darán la razón y se repondrá el proceso pudiendo modificar y aumentar la sentencia establecida en octubre que quedó sin efectos. “Si NO es así, ya tenemos listo un nuevo amparo para que ingrese hoy mismo y no sean pisoteados los derechos de pelear por la ampliación de la sentencia. NO es un tema de dinero, se trata de justicia”.

¿Ve a Maleck regresando a prisión? Así es, si no hay cosas extrañas en 10 días más se debería decretar su reaprehensión ¿Y si algo saliera mal? Eso mismo se decretaría, solo que ocho meses más lo que tardaría el amparo federal en darnos la razón de nueva cuenta. Ellos harán la justicia, a la que los jueces se han negado”.

Cuestión de tiempo para conocer el desenlace, del cual estaremos muy atentos.

“La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”, Horacio.

