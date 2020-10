Muere “Valentina”, nace Itzel “N” (Segunda entrega)

APARICIONES

Sin golpes de chequera y regresando a sus orígenes, dando de nuevo la oportunidad a la Cantera con jugadores que de “a de veras” aman a Pumas, en la cancha el equipo universitario está convertido en el equipo revelación de la Liga, encaramado de manera sorpresiva en el tercer lugar de la tabla general.

Sin embargo, en el trabajo de escritorio, el trabajo se les acumula pues están luchando contra la herencia maldita de una administración infame como fue la de Rodrigo Ares de Parga del 2016 al 2019, llena de soberbia, de obscuridad, de nepotismo, de mentiras, de clandestinidad y a la cual cada semana se le suman bochornosos actos delincuenciales que manchan al equipo que representa a la máxima casa de estudios de este país como es la UNAM.

Justo la semana pasada cuando los medios nacionales y la televisión se ocupaban de cubrir el penoso asunto del abandono del canterano Antonio García Fernández, quien no volverá a jugar futbol producto de un riesgo de trabajo mientras jugaba en los Pumas, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la coordinación central de investigación de género y atención a víctimas giraba un nuevo oficio con carácter de recordatorio urgente respecto a la carpeta de investigación C.I.; CI-FDS/FDS2/UI-FDS-2-02/00314/04-2020 ECO 3555-2020 dirigida al responsable del club Universidad Nacional. El asunto, grave como vergonzoso, la continuación de una demanda por acoso y abuso sexual, amenazas, discriminación, violencia digital, encubrimiento por favorecimiento y lo que resulte cobraba vida.

El tema de Marco García los volvía a poner contra las cuerdas 8 meses después de que en este mismo espacio hice público el caso que había sufrido una chica a la que llame “Valentina”, con la enorme diferencia que ahora tenía nuevos y graves matices, una demanda, nuevas acusaciones y más inculpados.

En aquel momento, el 11 de marzo para ser preciso, y mal asesorado por la gente que debía cubrirle las espaldas, Leopoldo Silva concedió una entrevista al programa “Futbol Picante” de ESPN y en una de las respuestas a José Ramón Fernández, el dirigente puso en duda de que lo que había escrito este reportero sobre “Valentina” fuera cierto. “Dicen que dijo, José Ramón – y reiteró- Dicen que dijo, porque ella no se ha manifestado…”

ITZEL DA LA CARA

Pues bien, quizás esas palabras taladraron la cabeza de “Valentina”, en ese momento ya arropada por su familia tomó una decisión llena de valentía, decidió finalmente dar la cara a una sociedad que puede revictimizarla, aún con ese riesgo decidió ponerle nombre propio y declarar, ya no ante un reportero sino ante las autoridades. A partir de ese momento en que acudió a levantar su denuncia “Valentina” había muerto, y lucharía contra todo y contra todos con su nombre propio y apellidos, ahora sería Itzel “N” porque tiene su identidad reservada según apunta la fiscalía con las iniciales I.F.H. No era contra Pumas, era por su dignidad, sus derechos. Es por cientos de mujeres que tienen que callar por miedo sus historias en distintos ámbitos.

El reto lanzado por Leopoldo Silva fue tomado por ella. Ya no sería el “dicen que dijo”, ya no sería “Valentina”, ahora lo diría la propia Itzel “N” quien, con nombre propio, presencia y de viva voz pediría peritos, psicólogos, dictámenes periciales y sumaría importantes testigos a sus dichos.

EL NUEVO DELITO

El delito de al menos el acoso sexual por la toma de fotografías era irrefutable, el propio club lo aceptó públicamente cuando emitió su boletín 3225 emitido el 9 de marzo pasado que, en el 2017, siendo menor de edad, el jugador había tomado fotografías inapropiadas a su tutora, además las fotos que es la evidencia existen y hay copias. El pésimo manejo de la situación, asesoramiento y las mentiras documentadas posterior al hecho fue lo que provocó que legalmente la situación se agravara para algunos directivos y la institución, al delito de acoso, se le añadiría otros muy graves, amenazas y encubrimiento del delito por parte de diferentes directivos que estaban ligados a la institución universitaria en aquel momento.

En el expediente de la denuncia -del cual este servidor tiene copia- dice que Itzel “N” comparece para que se investigue por la posible comisión de ilícitos de abuso sexual, acoso sexual, amenazas, discriminación, violencia digital, encubrimiento por favorecimiento y lo que resulte, cometidas en mi agravio, por las personas que responden a los nombres de MARCO ANTONIO GARCÍA ROBLEDO; DAVID PATIÑO OVIEDO; JOSE LUIS ARCE HERRERA; LUIS EDUARDO DE BUEN; GUSTAVO MARTÍNEZ; ALEJANDRO RAMÍREZ; MANUEL ALCOCER y quienes resulten responsables”

AMENAZADA

En su narrativa ante el MP, Itzel “N” describe con lujo de detalles, los pormenores de cómo fue fotografiada, cómo lo descubrió, cómo procedió ante sus jefes inmediatos y el calvario que vivió al enfrentar lo que coincide con lo que relatamos en nuestra primera columna sobre el tema, cómo, quién y por qué decidieron borrar las evidencias, cambiarla de cargo, hasta prácticamente hacerla renunciar, ya que fue reubicada a la oficina que dirigía Luis Eduardo de Buen, a quien señala que en una reunión le dijo y cito textualmente: “usted tiene la culpa. Si no le gusta lo que le hicieron, usted no debe vestirse así, no se vista tan cachonda”. Párrafos más adelante, relata que fue el propio De Buen, quien le pide la renuncia argumentando que su forma de ser y vestimenta, no eran de el perfil que estaban buscando, y como con miedo tuvo que firmar su renuncia y aceptar finiquito.

Lo nuevo en la declaración de Itzel “N”, es que relata haber recibido amenazas telefónicas y en redes sociales luego de darse a conocer su historia y pide protección a las autoridades, a la vez que hace responsable al club de cualquier daño que pudiera sufrir ella, su familia o sus abogados por este hecho. Relata cómo le ha sido imposible conseguir trabajo ya que cuando remite a las referencias de su anterior trabajo, personal del club da las peores, lo que la ha bloqueado.

TESTIGO CLAVE

A las pruebas periciales a las que se ha sometido, lo mismo que estudios psicológicos solicitados y aplicados por las autoridades, se sumó al expediente la declaración tomada en calidad de testigo a la Maestra en Administración Irma Georgina Manrique Tamayo, quien se desempeñaba como Directora de Recursos Humanos de Pumas, en las fechas en que sucedieron los hechos.

En su declaración ante las autoridades, Irma Manrique no sólo corrobora cada uno de los dichos de Itzel “N”, sino que aporta elementos que ella vivió directamente relatando de manera textual y gráfica como se operó el encubrimiento de las evidencias, que puede ser clave para que los puedan fincar responsabilidades penales a algunos de los inculpados.

De manera textual en su declaración relata: "…Ahí pude ver las fotografías que me comentó Itzel. El teléfono estuvo abierto para todas las personas… Gustavo Martínez me indicó que por recomendación del abogado (Manuel Alcocer) detuviéramos el teléfono porque estaba en riesgo el club, no les di el teléfono. Salió José Luis Arce, regresando con Marco García, informándome que el abogado ya les había confirmado que deberían regresarle el teléfono, que no querían que se acusara al club de robo del teléfono”.

EL ENCUBRIMIENTO

Afirma en su declaración que su jefe Gustavo Martínez, (director de administración y finanzas) le dijo que estaba de por medio el secuestro (sic) del celular. Que Arce y Patiño no estaban a favor de tomar acciones, que en ese momento entró Alejandro Ramírez Rosales, Vicepresidente de Operaciones y jefe inmediato de Gustavo Martínez. Irma Manrique, señala que sugirió entonces que se levantara un acta administrativa, a lo que Martínez se negó. Que el Vicepresidente argumentó que sólo bastaba con borrar todas las fotos y dejar limpio el celular, que sus órdenes eran que entregara el teléfono y que, levantándole la voz, le indico que entregara el teléfono, que él era la autoridad y que no le correspondía a ella cuestionar sus órdenes: “Borra las fotos y asunto arreglado”, afirma le dijeron y que no salieron de la oficina hasta que se cercioraron de que sus órdenes fueron cumplidas.

Las declaraciones de Itzel “N” e Irma Manrique, son absolutamente contradictorias al comunicado 335 que emitió Pumas, donde el club asegura que a petición de Itzel se acordó no despedir al jugador y que renunció sin problema alguno en el 2018.

“PIERDEN” EL EXPEDIENTE

Pero demandar a una institución poderosa y con relaciones políticas nunca ha sido fácil y menos en México. Por la pandemia las notificaciones, órdenes de presentación o aprehensión han demorado una eternidad, pero eso no ha sido lo más complicado. La denuncia de pronto quedó en el limbo, empantanada, Cuál sería la sorpresa que cuando el abogado Gerardo Alatorre, quién representa a Itzel, pretendía ingresar nuevas evidencias, se encontró con la sorpresa de que el expediente de su demanda había “desaparecido”, se había “perdido”.

Afortunadamente tenían copias, sellos de recibido, tuvo que ingresar un reclamo directamente con la Fiscal Ernestina Godoy, para que, como por arte de magia ,el “expediente” apareciera de nueva cuenta.

ORTOGRAFÍA, TRABA INCREÍBLE

Han sido muchas trabas, pero quizá ninguna tan ridículamente estúpida como cuando hace dos semanas la propia Itzel “N” solicitó copias certificadas de su expediente. El encargado de la investigación se las negó en primera instancia, ya que le argumentó, que el escrito y solicitud de sus copias tenía una falta de ortografía y que por ello no se las podría proporcionar. Sólo hasta que fue acompañada de sus abogados, no tuvieron más opciones que entregárselas. ¿Así o más contaminado el tema legal?

¿ARREGLO O CARCEL?

Es inconcebible que este tema no lo haya detenido antes la dirigencia de Pumas. La falta de empatía, de tacto, de capacidad de negociación de la administración anterior es más que evidente. Dejaron llegar muy lejos este incidente que, por el nuevo sistema penal acusatorio, pudiera llevar a pisar la cárcel a directivos o gente que estaba ligada a Pumas. ¿Cuánto vale la reputación de Pumas y de la UNAM?

La ley establece que la víctima, por derecho, tiene derecho a la reparación del daño proveniente de un delito. Tiene el carácter de pena pública y se exigirá por oficio por las autoridades. Hace más de siete meses, el abogado Alatorre se reunió con José Ramírez, -el mismo del caso Toño García- para tratar el tema y la denuncia; “Si quieres ve contra David Patiño, no hay problema. No es tan fácil demandar a Pumas y ganar. Además, ese delito ya prescribió”, me asegura le habría dicho, no sé si por ignorancia jurídica o por blofear.

¿Qué puede pasar? A diferencia del caso de la podóloga con La Volpe, que fue palabra contra palabra, aquí hay evidencias plenas y sobre todo un nuevo sistema penal acusatorio que agravan si se configura el posible delito, ya sea de acoso o encubrimiento. Pudiera hasta darse el caso de que se giren hasta órdenes de aprehensión a los involucrados en cualquier momento porque el art 179 bis establece pena de entre 4 y 6 años de prisión, nos dice el abogado de Itzel “N”.

El tema del feminismo y la violencia contra la mujer es un tema sumamente sensible que está en la agenda política del gobierno local y federal y de una sociedad cada vez más politizada. Las protestas sobre el tema son recurrentes y cada vez más violentas, por ello es por lo que este tema debe ser tratado con pinzas para que no se salga de control y en este caso más por estar inmiscuida un ente que representa a la Universidad Nacional.

NO ES CONTRA PUMAS

¿Qué haría usted si fuera la nueva dirigencia de Pumas? ¿Seguiría jugando al intocable, negociaría una reparación del daño o agotaría todas las instancias legales que están en desarrollo que le pueden dar la victoria o una derrota fuerte económico pero peor en lo moral por representar a la UNAM? ¿Qué haría usted si fuera el jugador o los dirigentes? ¿Qué haría si fuera el padre, hermano o tío de Itzel “N”? ¿Preferiría un mal arreglo o un buen pleito? La decisión no es sencilla.

Que quede claro, este no es un tema contra Pumas. Fue contra la acción de un delito y peor aún, su encubrimiento y las acciones posteriores al hecho. Lamentablemente sucedió otra vez en ese equipo, en esa administración de Ares de Parga.

En la cancha el equipo parece estar “curado”; independientemente de lo que suceda en Liguilla, han vuelto a sus orígenes. Para que esta institución esté completamente sana es necesario extirpar los tumores malignos que se solaparon en el pasado reciente, para volver a renacer a nivel directivo y convertirse en las directivas ejemplares como fueron los Aguilar Álvarez y otros.

Pumas es mucho más que esa bola de personajes hoy denunciados. Pumas es mucho más que eso; es un legado, es una gran historia, es un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Pumas y su espíritu es esa empatía, esa nobleza que le mostraron al doctor Pepe García el #DíaDelMedico ¡eso es y debe ser Pumas siempre chingao!

Hoy en el #DíaDelMédico, queremos reconocer la lucha y la valentía del Dr. José Rodríguez, fiel aficionado de Pumas que arriesgó su vida por salvar la de otros. ¡Dr. Pepe, deseamos que recupere pronto sus fuerzas y podamos seguir cantando juntos GOYA! ⁰⁰@SoyGabbR #SoyDePumas pic.twitter.com/yguLnjQKZo — PUMAS (@PumasMX) October 23, 2020

Y quien no lo entienda, no tiene nada que hacer en esa gran institución. Hay que liquidar de tajo esa herencia maldita ¡Vamos Pumas!

“A veces tienes que aprender a caer, soltar tus lastres para volver a volar”, anónimo.