Tokio2020, los juegos de la pandemia (2da entrega)

Previo a los Juegos Olímpicos escribimos la primera entrega sobre las expectativas que tenían las diferentes empresas que contaban con los derechos para transmitir la justa veraniega más complicada y restringida de toda la historia.

Cabe hacer énfasis que Tokio 2020 o 2021, como quiera llamarle, es el mismo pastel, pero las rebanadas del mismo se separan por mesas y comensales y estos NO necesariamente se mezclan. La Televisión abierta, entiéndase TUDN, Azteca e Imagen tienen enorme ventaja de penetración; sólo necesitan una televisión y una pequeña antena para llegar a las masas. El resto necesita de Internet, un buen Wifi, un teléfono inteligente o una computadora para llegar a su auditorio vía streaming.

EXIGENCIA PROTECTORA

El Comité Olímpico Internacional exige la mayor difusión de su producto y esto se logra a través de la televisión abierta. Pero no nos confundamos, no lo hace por altruismo y apoyo a los jodidos o las clases sociales, quienes que por una pobre economía familiar no pueden acceder TV de paga.

La verdadera intención del COI de exigir transmisión de Juegos Olímpicos en TV abierta funciona como una atención y exigencia de sus clientes VIP, las marcas transnacionales como Coca Cola, McDonalds, etc. Entender esto no es complicado. Por ejemplo, si en México los Juegos sólo se transmitieran en la TV de paga, el anuncio y patrocinio millonario que pagan esta marca al Comité Olímpico sólo podría llegar a menos de 20 millones que es la suma total de habitantes con acceso a la TV de paga. En cambio, si pasa por la TV abierta, su producto tiene un alcance potencial de poco más de 120 millones. De ahí la exigencia, es negocio, no altruismo.

NEGOCIOS DISTINTOS

Para los Juegos Olímpicos de Tokio, Slim aprendió la lección de Río 2016 y dejó libres los derechos de TV abierta, no ofertó por buscar recomprarlo. Apostó por lo que le había funcionado muy bien, el streaming, su aplicación y la TV de paga. Así las cosas, Televisa ofertó a un bajo precio esos derechos ante el Comité Olímpico, compró ese pastel completo y revendió las rebanadas a TV Azteca y Grupo Imagen. ¿Por qué? De entrada, para prácticamente recuperar lo invertido, reducir costos, gastos.

Luego de lograr ese objetivo, el enfoque fue competir contra esos socios comerciales (Azteca e Imagen) por la audiencia y la comercialización. No es secreto, que los costos para transmitir un mismo comercial en TV abierta son muy elevados comparados con el costo en la TV de paga.

En números, un spot en TV abierta puede costar más de dos millones y medio de pesos. En TV de paga ese mismo anuncio lo puedes pagar por doscientos mil. El negocio principal de la de TV de paga es tener suscriptores, no vender publicidad. Los modelos de negocio son diferentes.

Luego de entender los factores económicos y de negocio que van ligados a los Juegos Olímpicos procedamos a hacer un análisis de la competencia por las audiencias que han tenido las televisoras abiertas. Para poder tener claro este ejercicio es necesario quitarse las camisetas e insistirles una vez más; los números que presentaré NO son míos, NO es mi preferencia, mi gusto, son números y cifras de la empresa Ibope Nielsen, que con toda y su nula transparencia en sus procedimientos de medición de ratings, es a quien las anunciantes le creen y deciden. Son los mismos datos que reciben todas las televisoras por igual, sólo que cada una lo interpreta según su conveniencia.

LA JUGADA OLÍMPICA

Hace unos días Álvaro Cueva, el crítico de televisión de mayor prestigio en nuestro país y quien ha estado más ligado a TV Azteca que a los de Chapultepec, se desvivió en elogios para el programa de Televisa, que encabeza Toño de Valdés por las noches, al cual calificó como una reinvención y un fenómeno impresionante.

En lo personal, me parecen calificativos muy exagerados, sin embargo, los números acumulados y los ratings de Ibope Nielsen –no los míos, insisto- le están dando una enorme ventaja sobre el programa nocturno de Azteca Deportes, digamos que es una goliza.

Del programa especial de Grupo Imagen, diremos que ahí están, haciendo su esfuerzo, diría que hacen honor al espíritu olímpico del barón Pierre de Coubertaín; “lo importante no es ganar, sino competir”, aunque en honor a la verdad no compite, porque, salvo excepciones, sus números son muy pobres, sin embargo son otra opción para el público y eso es muy bueno.

PALIZA DE TUDN EN PROGRAMAS

Televisa se recuperó de un mal inicio. Cuando arrancaron los programas la ventaja fue para TV Azteca, que ligó su programa olímpico después del Querétaro vs América, además hizo su propio multicast y de manera simultánea paso el programa en Canal 13 (Azteca Uno), ese día ganaron los del Ajusco, pero después se les vino la noche, salvo en el futbol del que más adelante les escribo.

Cucharada de su propio chocolate a @TUDNMEX

Ayer @Azteca hizo su "multicast" olímpico, pasó su programa en el 7 y el 13, Televisa solo en el 5@azteca 2.93 (1.69 del 7 + 1.24 del 13)@TUDNMEX 2.12 (canal 5) hoy

No puede trasmitir en TV de paga por no tener derechos.#Tokio2021 pic.twitter.com/mY8Y2uckuY — ignacio suarez (@fantasmasuarez) July 23, 2021

¿Por qué la enorme ventaja de TUDN en el programa nocturno? Influyó la inversión, la experiencia y la planeación. Al empezar los Juegos, Tokio entró en emergencia, se convirtió en una 'burbuja',

las restricciones para transitar se agudizaron. Pero Televisa se había adelantado. Meses antes, ya con pandemia, pero sin tantas restricciones hizo viajar a sus reporteros, rentando equipo de producción japonés para hacer trabajos como los de la 'Ruta de la Garnacha' o las vivencias que está sacando el buen Furby. El madruguete informativo se convirtió en una gran ventaja.

LA MAGIA DEL CROMA KEY

La tecnología siempre ha sido la gran apuesta. Ahora Televisa contrató a tres importantes empresas externas, de las cuales 'Polygon Labs' era la cabeza para desarrollarla. No es casualidad que estos sean los mandones en desarrollo de escenografías visuales a nivel mundial.

Fueron ellos quienes hicieron posible que veamos los cuatro mundos en un formato impresionante e inmenso set de realidad virtual, cuando en realidad sólo son apenas 300 metros de escenografía cromática.

En ese terreno Toño de Valdés, Faisy y Mariazel, se mueven como peces en el agua en un mundo ciego. ¿Por qué digo eso? Porque ellos NO ven lo que podemos ver nosotros en la tele desde nuestra casa, su alrededor es un gran estudio solo pintado de verde. Trabajar así, créanmelo es de lo más complicado del mundo para un conductor. Con el croma Key y la nueva tecnología se puede hacer magia, explicarlo es difícil, viendo un tutorial en YouTube es fácil como impactante los efectos que se logran.

La apuesta de TUDN fue simple y contundente. Su programa fue diseñado NO para amantes de los deportes o especialistas, buscaron diversificar y masificar su audiencia sumando diferentes grupos, intentaron atrapar a quien generalmente no es un consumidor de deportes como un gran sector del público femenino, a los adolescentes y a los niños y ahí están sacando una amplia ventaja.

Hicieron 'sus juegos de la jugada' con los conductores, una sección que la verdad a mí me da profunda hueva, pero que a las mayorías les gusta a juzgar por el rating minuto a minuto de Ibope Nielsen y al final eso era lo que buscaban y no lo que opine este humilde servidor. Las cifras les están dando una preferencia muy grande sobre sus rivales en el programa nocturnos. Lo mismo que en las narraciones de los eventos que transmiten de 10 a 12 de la noche.

DERROTA HISTÓRICA

En donde esa tendencia se revierte de forma muy drástica y contundente, es en el futbol olímpico. En este caso específico la cuarteta Martinoli, Luis García, Campos y Zague, de Azteca le meten unas palizas a TUDN en audiencia en el mano a mano, pongan a quien pongan sus rivales.

En el juego del sábado pasado de México ante Corea, sucedió un hecho que debo calificar de histórico. Muchos aficionados madrugaron y la preferencia categórica fue para los de Azteca que

ganaron por más de dos puntos, 4.85 de rating contra un 2.64 de los de TUDN.

Hasta aquí podemos tomarlo como algo normal, es claro que el auditorio los prefiere. ¿Dónde está lo histórico? Que, en ese mismo juego, en ese mismo horario, se transmitió tanto en TUDN, en Azteca y en Grupo Imagen. En ese juego concretamente las huestes de Imagen, que tuvieron a 'el Padre Santo' en la narración, así como Pepe del Bosque y Carlos Salcido tuvieron mayor audiencia que TUDN, algo que era impensable, pero que reflejan los números de Ibope Nielsen. Imagen tuvo un rating de 2.86 contra el 2.64 de los de Chapultepec, que se fueron al último lugar de audiencia.

Lo que llama la atención en el rubro del futbol, es que cuando se repiten ese mismo juego, lo cual sucede alrededor de las 3 de la tarde, la ventaja de ese mismo juego y narración ya es para TUDN, posiblemente por cuestión de programación o penetración del canal en ese horario.

YOUTUBE IMPACTA

Ahora pasemos a un rubro diferente con Marca Claro y sus transmisiones en streaming. Los números son evidentes; la inclusión de YouTube como un socio estratégico de Marca Claro para transmitir en cuatro canales tuvo un impacto brutal. Para muestra un botón, el 'Top 5' de los eventos olímpicos que han tenido mayor audiencia hasta el momento en esta plataforma la encabeza, la Ceremonia de Inauguración, la cual la han visto más de cuatro millones de usuarios; seguido del ciclismo de ruta varonil, con 3.6 millones; el México contra Corea tuvo vistas por 2.7 millones; mientras que la Final por equipos de la gimnasia artística, con 2.3; una cifra similar fueron las que generó el México contra Francia en el debut del equipo mexicano.

Cabe aclarar que estas impresionantes cifras NO son generadas por consumidores de territorio mexicano, son cifras obtenidas en los canales de YouTube para América latina o los países donde marca Claro tiene derechos de difusión de manera digital.

IBOPE Y EL 'CHUPACABRAS'

Ya he comentado antes que para mí los números de ratings que mide Ibope Nielsen son poco creíbles. En mis 30 años de carrera, NUNCA he conocido al amigo, al primo de un vecino, al compadre o familiar que en su casa tenga un 'people meter' ese aparatito que se supone instala Nielsen y mide las preferencias de la audiencia. Para mi ese aparatito es como el 'chupacabras', dicen que existe, pero yo jamás he visto uno.

Los números que arroja YouTube, parecen tener mucho mayor ventaja en cuanto a credibilidad y certeza. De entrada, el número de views o vistas están a la vista del público, los números aumentan o permanecen estáticos y las cifras de estos Juegos Olímpicos son tan sorprendentes que surge una pregunta obligada; ¿se pueden manipular o se maquillan estas cifras?

Hay quien me dijo, que esto así sucede. Que se dan casos de que, por ejemplo, si hay 100 personas viendo un evento en YouTube y de pronto 'bajan el swich', se va la señal, al regresar volverán a conectarse los mismos 100, pero contarán como 200 y así consecutivamente, que por eso las cifras son poco creíbles.

NO quede conforme con esa explicación, por lo que busque a especialistas y a propios ejecutivos de YouTube para preguntar de forma directa esa inquietud; ¿se maquillan esas cifras? El dirigente, me pregunto si era seria mi pregunta, no sin antes reírse de la misma.

¿CIFRAS MANIPULADAS?

“En primer lugar cada uno de los espectadores que ingresa a nuestra plataforma genera una dirección IP, podemos saber que entró, si fue desde una PC o un teléfono móvil y desde que país o

ciudad o si intentó entrar de nuevo. Eso se puede cotejar. Lo puedes certificar, son datos duros y reales ¿Puede hacer lo mismo IBope Nielsen en sus mediciones de rating? ¡Por supuesto que NO!, ellos NO pueden aportar datos duros, hacen una proyección, un cálculo aritmético que NO será real o intangible.

“¿Sabes cuantas veces se nos ha caído la señal de los cuatro canales de YouTube que tenemos con Marca Claro en estos Juegos de Tokio? Sólo en dos ocasiones y menos de dos minutos antes de restablecerla de inmediato y en deportes no tan trascendentes. No sé quién te haya dicho semejante cosa, pero es una gran mentira.

“¿Cuándo se cae una señal qué es lo primero que sucede? ¿Qué le pasaba a Chivas TV cuando se le caía la señal? ¡De forma masiva le mentaban la madre de inmediato en las redes sociales!

Es una reacción lógica que NO puedes controlar como empresa y menos ocultar en redes ¿Acaso has visto mentadas de madre a nuestros cuatro canales o Marca Claro porque se nos fue la señal en estos Juegos? ¡Claro que NO! Y cuando quieras, ven a nuestras oficinas y te muestro los respaldos a mis dichos”, termino diciéndome el ejecutivo.

Así las cosas, en cuanto a la repartición de las audiencias en estos, los juegos de la pandemia. Repito, NO son mis números, ni mis preferencias, son de quienes se encargas de hacerlas y en las

que los publicistas se basan para anunciarse. Usted es libre de creer o no las mismas, a final de cuentas usted en la mano, con el control remoto en la mano tiene el veredicto final, su preferencia.

Lo mejor de esta competencia por la audiencia es que lo televidentes ya tenemos más oportunidades de elección y eso siempre habrá que agradecerse. ¿O no?

"Un caballo nunca corre tan rápido como cuando tiene que alcanzar y superar a otros caballos", Ovidio.

