Adiós Tuca: no te lo mereces

El Tuca Ferretti se va de Tigres. No se va de la mejor manera. Le tuvieron que haber hecho un gran homenaje por los 10 años que trabajó en un equipo de futbol, eso no se va a encontrar hoy en día, técnicos que duren tres, cuatro años metidos en el futbol.

Me parece que Tuca Ferretti o perdió la confianza de los directivos de Sinergia, o se encaprichó, o su mal carácter lo fastidió, o Culebro, enviado por Televisa, le movió finalmente el piso para irse. Diez años es mucho tiempo y la indemnización debe de ser muy alta para él.

Pero fíjate lo que son las cosas, durante estos 10 años hay datos curiosos en la etapa del Tuca Ferretti, porque él llegó a Tigres en 2010 y en ese lapso se han realizado 209 cambios de entrenadores aproximadamente sin contar interinatos en los demás equipos del futbol mexicano.

Monterrey por ejemplo, que es su rival, sin contar interinatos es el club más estable, pero Puebla por su parte ha tenido a 17 entrenadores diferentes durante ese lapso. Siete directores técnicos actuales en el Guard1anes 2021 todavía no comenzaban a dirigir cuando Ferretti arribó a Tigres, como lo son Solari, Larcamón, Pezzolano, Cristante, Rocco...

Tigres se ha gastado en números aproximados cerca de 121 millones de euros desde el Apertura 2010; Nicolás López es el fichaje más caro en la era de Tuca Ferretti dejando en las arcas del Inter de Porto Alegre nueve millones de euros; 18 jugadores mexicanos han debutado en la Liga MX bajo la tutela de Ricardo Ferretti en esos 10 años; Jesús Dueñas es el que más tiempo lleva en Tigres, desde 2012.

Así, el Tuca Ferretti, que parecía iba a firmar por tres años más, es despedido de forma abrupta, radical. Es alguien que hizo a Tigres Campeón, que lo llevó al Mundial de Clubes y ganó títulos. Todo lo que puedan decir del Tuca, que tiene mal carácter, que dice groserías, que es irónico, ¡todo eso siempre lo fue!, lo fue en Pumas, lo fue en Chivas, lo fue en Tigres; que se desgastó la relación, posiblemente se desgastó pero llevaba un equipo hecho, dirigía muy bien.

A mí me parece que por lo menos el Tuca Ferretti debería de tener un gran homenaje. Se va uno de los grandes entrenadores del futbol mexicano que fue Campeón en Pumas, Campeón en Tigres, que dirigió incluso a la Selección Mexicana, quizá se desgastó tanto la relación que ya no había por dónde ni para dónde y Tigres decidió, simplemente darle las gracias y adiós.

No hay más, no hay por dónde buscarle, lamentablemente el Tuca se va por la puerta de atrás, no por la puerta de adelante como lo merecía ampliamente el Tuca Ferretti; técnico experimentado, técnico de gran calidad, de carácter, de personalidad, pero sobretodo ganador: adiós Tuca.

