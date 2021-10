América se volvió un equipo popular entre el pueblo

América es de los pocos equipos del mundo que cada año que pasa se festeja, es el cuatro, es el tres, el 102, el 105, seguramente será el 106. En fin, todos los festejos que pueda. No es el equipo más viejo de México, hay otros equipos más antiguos; Chivas, por ejemplo, es un equipo que tiene 110 años, quizá no le hagan tantos festejos, ni le inventen tantos títulos como al América.

El currículum que tiene el América no lo tiene otro equipo en el mundo, sacan títulos de todos lados, de la época amateur, aunque ganó algunos, pero de la época amateur si los cuentan, barrían el España y el Asturias.

El América cumplió 105 años y yo recuerdo justamente la época de los 80’s, cuando el América empezó a andar muy bien después de una época muy mala, los 70’s, los 80’s fueron bastante buenos, llegó a manejar al equipo un primo de Emilio Azcárraga, Emilio Diez Barroso, tipo déspota, prepotente, insultante. No sé dónde ande ahora, desapareció.

Tenía tres tipos que siempre iban a las reuniones de la OTI, que es la Organización de Televisión Iberoamericana, que compraba los derechos de los Mundiales y Olimpiadas. Tenía mucha ayuda de Julio Grondona, que en aquel entonces era el amo y señor del futbol sudamericano y uno de los hombres más importantes del futbol de la FIFA, pero Cañedo tenía más poder que Grondona, quien le limpiaba los zapatos a Cañedo, es increíble. Cañedo era vicepresidente de FIFA.

El tal Diez Barroso ganó títulos y tuvo un equipo que jugaba espectacular, tenía buenos jugadores, tenía a Héctor Miguel Zelada, por supuesto había llegado Antonio Carlos Santos, Alfredo Tena, estaba Armando Manzo, jugadores de mucha jerarquía en el equipo, tenían a Norberto Outes, goleador argentino, tenían al 'Piojo' López en la etapa de Mario Carrillo.

Hay que recordar la etapa de Mario Carrillo con América, llegó a tener 32 partidos sin derrota, pero lo quitaron, llegó Manuel Lapuente y le dijo “hazte a un lado, yo soy el técnico me fui de vacaciones tres meses”.

Tratar con Diez Barroso era tratar con un energúmeno, tenía tres mosqueteros que no tenían espada, que eran simplemente espadachines: Melquiades, Javier González y no el comentarista, era otro y al arquitecto que hizo el Azteca, Pedro Ramírez, que era insoportable, terrible, sangrón, pedante, vendía humo.

Cuando surge el americanismo, surge Pumas como un equipo poderoso, un equipo que tenía a Cabinho, a Muñante, a Vázquez Ayala, a Leonardo Cuéllar, a Hugo Sánchez, equipazo. El patronato era dirigido por Gilberto Borja, un tipo muy inteligente con mucho carácter y el ingeniero Aguilar Álvarez que es para mí de los directivos que más conocía de futbol.

Esa época de los 80 fue interesante, pero he platicado con Leo Benhakker un día después de que lo habían corrido; vivía en Cuernavaca, en una casa muy bonita y lo mandó a llamar el presidente del América para una junta y Benhakker le dijo “no puedo, estoy jugando golf, llego mañana”, llegó al día siguiente y lo corrieron y Benhakker tenía a Oman Biyik, tenía a Kalusha, llenaba el Azteca jugando con esos africanos y lo corrieron, simplemente porque el prepotente de Diez Barroso dicen que se compró una isla y tenía enterrado ahí cualquier cantidad de dinero.

Tenía otro primo, Edgar Murillo, que era diferente, era más sagaz, más inteligente, más visceral, no era como el otro primo, éste era más tranquilo, pero al mismo tiempo todos lo querían por Televisa y se lo llevaba a todo, fue en aquel tiempo cuando el gobierno vendió dos canales de la República, los compró Salinas Pliego y lo primero que dijo, yo no quiero futbol, a mí no me interesa, a ese Guadalajara me lo quitas, yo no le voy a pagar cinco millones de dólares y dejó el futbol, al poco tiempo me lo encuentro y se queda a cargo de futbol Moisés Zavala y me dice se te acabó tu discurso Joserra ¿Qué vas a hacer? -a qué te refieres- tenemos dos equipos ahora, el Veracruz que nos acaba de llegar, más el Morelia, dos equipos que no servían para nada , jamás se hizo nada con ninguno, el Veracruz había llegado de rebote por una cervecería que patrocinaba a los Tigres, los Tigres estaban en problemas de descenso y el Veracruz también estaba metido, casi casi se lo aventaron a Azteca y así se manejaba el futbol.

Con Murillo se lució mucho con los derechos de la Selección, eran un monopolio impresionante, pero a final de cuentas, se fueron vendiendo los equipos, no había mucho para pagarles, el primero que tuvo Canal 13 fue Pumas, se les pagaba y no había dinero.

Luego llegó al puesto Bauer, que fue un desastre con el América en los 2000, no daba una, jugaban muy mal, el enemigo lo tenía adentro, apareció Azcárraga y se quedó con el mando del América y realmente lo ha hecho bien, porque alguien tuvo que ver en la contratación de un técnico diferente a todos los que estaban, es verdad que el Piojo Herrera le dio pasión, le dio aquel título famoso contra Cruz Azul, histórico, que es parte de la historia del América, ganar de esa forma, faltaban tres minutos, con lluvia y con remate que era falta y otro que iba para afuera y que metió el Cruz Azul y así fue y ganó y tomó fuerza el ‘Piojo' hasta que se le ocurrió pegarle a un comentarista y lo echaron, primero de la Selección y poco después del América porque ya no jugaba bien, no daba espectáculo.

Hoy juega bien, es práctico, su futbol parece sencillo, no tiene ninguna figura, pero gana puntos. partidos, se mantiene arriba en la tabla general y eso al aficionado no le gusta tanto, pero lo festeja, lo presume. Además, un cambio generacional en el América, del aficionado de los años 70, 80, principios de los 90, al aficionado actual, ha cambiado radicalmente. Antes, eran los hombres de clase y media importante, la gente con dinero le iba al América, porque representaba dinero, y empezó a decaer eso hasta llegar al pueblo. Hoy el América toca el pueblo, hay que ver la cantidad de aficionados que tiene en las colonias cercanas y no cercanas al Estadio Azteca, en el Estado de México y esos lugares, se volvió un equipo popular entre el pueblo, no como el Guadalajara, pero sí popular.

Mi relación con Emilio Azcárraga siempre fue buena, es un tipo inteligente, que sabe manejar bien las relaciones y uno tiene relaciones cuando se lleva tanto tiempo manejando un gran Monopolio. Actualmente, ya parece que es menos monopolio, pero se volvió un duopolio con Azteca y ha perdido fuerza, con la aparición de Netflix, de Disney y de tantos canales que han llegado a México y por supuesto se pulveriza el futbol y se agarraron del futbol por lo oscurito, donde Irarragorri tuvo mucho que ver, leyó en las letras pequeñitas de los contratos y descubrió que había una cláusula que decía que tenía los derechos de la Federación, pero es mentira, había una mejor oferta y no quisieron aceptar.

El América seguirá cumpliendo años, pero a ver si cumple títulos. A Solari le falta ganar algo, no ha ganado nada en el América, lo ha hecho jugar bien, práctico, sencillo, sin problema a un equipo que no tiene figuras como en la gran época: Bacas, Brailovsky, Tena, Carlos Reinoso, 'Pata' Bendita, jugadores mediáticos y por eso la gente seguía al América.

Eso es un poco la historia del América, pero Pumas le ganó campeonatos, y surgió el americanismo, justamente apoyado en Pumas, que montó un gran cuadro para ganarle en CU, donde se armaban grandes escándalos futbolísticos en la cancha.

Cuando surgió el tema de los cachirules, Televisa me echó la culpa de todo, cuando Cañedo, en paz descanse, me la aplicó en la aparición que tuvo en FIFA. México quedó expulsado del Mundial de Italia, me quitaron la acreditación, me quedé en México tranquilo, hicimos un buen programa, los triturábamos y eso les molestaba mucho. Son cosas de la vida, de la televisión y de la historia que quedarán para siempre.

