Batalla de Superliga vs UEFA solo daña el futbol

El tema de la Superliga Europea es un tema que estalló todo el día lunes y el martes, y el miércoles de repente se acabó. Como siempre, los inversionistas cuando ven la situación complicada se van para atrás.

Este proyecto fue encabezado por dos personajes importantes: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Andrea Agnelli, presidente de la Juventus. A ellos se le unieron el Manchester United que arrastró a otros equipos ingleses, como el Manchester City, el Arsenal, el Liverpool, el Chelsea, también estaba el Barcelona, el Atlético de Madrid, en Italia estaba la Juventus, el Inter, el Milan. El Bayern se hizo a un lado y al PSG no lo tomaron en cuenta pese a que su capital es del estado de Qatar, que es el dueño del equipo completo.

Aparentemente, estos personajes que sus equipos generalmente han dominado la Champions, la han ganado, están descontentos con el trabajo que ha hecho la UEFA.

Lamentablemente no lo hacen en un momento adecuado o bien desarrollado, eso hirió a las ligas de futbol europeo de alto nivel y en estos tiempos lo que menos necesitamos es esta polarización. Al final, la UEFA va a defender sus intereses individuales, el famoso grupo de los 12, ¿qué buscaba? Recuperar sus pérdidas, algunas muy fuertes y recientes por la pandemia, e incrementar sus ganancias.

Esa batalla solamente daña al futbol y al aficionado del deporte que más emociones genera en el planeta, el futbol mueve al mundo, es por eso que en Inglaterra los equipos dieron marcha atrás, porque seguramente creyeron que el aficionado pensó que no iba a entrar a los estadios, que le iba a costar más caro su boleto de entrada.

La Champions es un torneo de gran calidad futbolística, pero que arrastra problemas de muchos equipos, muchos partidos, y que afecta porque según ellos la Champions empieza en Cuartos de Final, no antes.

Creo que ya es hora de dejar egos a un lado, egoísmo, y empezar una ganancia mutua. Está claro que el error fue de la UEFA, la Champions es un torneo perfectible, sumamente perfectible, tiene muchos defectos.

Es un momento importante e histórico que no se puede dejar pasar, se debe dialogar, y escuchar con atención, no despreciar las posturas de otros grandes equipos, es hora de sentar las bases para el futuro y recordar que el futbol es para todos, no solamente para unos cuantos, el futbol es del pueblo, que día con día siguen a estos equipos y los han hecho grandes, por lo tanto la aprobación mutua debe ser lo que es hoy en día el futbol y no por el egoísmo de las partes involucradas.

La respuesta de la UEFA fue muy violenta, amenazó con que aquellos equipos que intervengan en la Superliga quedarán fuera de la Eurocopa, quedarán fuera del Mundial y sus jugadores no podrán participar en ningún evento que organice ni la UEFA ni la FIFA. Una contestación de línea radical, dura, sin reconocer que esos equipos hacen grande a la liga de sus países.

Recientemente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comentaba en la televisión que lo ideal sería que la Liga MX se uniera a la MLS para hacer una gran liga mundial, pero no era por la liga, era por lucrar con la MLS y su crecimiento, van por el dinero, exclusivamente por el dinero de selecciones, de equipos, por eso inventan cada día más torneos y más torneos.

¿Cómo es posible que jugadores que la semana que entra van a jugar la Semifinal de la Champions, y se están jugando la recta final de su liga, tengan que haber jugado hace un mes, mes y medio, partidos eliminatorios para la Copa del Mundo de Qatar, partidos eliminatorios para la Eurocopa y a Finales de año se irán con las eliminatorias?.

Si la Conmebol tuvo que aplazar sus partidos, ¿por qué las figuras sudamericanas, que son muchas, no van a poder viajar?. Será imposible por las cuarentenas que tienen que guardar los jugadores y el desgaste físico para los jugadores, y si no que se lo pregunten a los equipos que están en Semifinales de Champions o que están peleando un título en su país, entre ellos el Real Madrid que ha sido diezmado por el Covid y por lesiones o la Juventus eliminada.

El City que fue el primero en decir no, no tiene problemas, su capital es de Abu Dhabi, es árabe también, es del petróleo, es una lucha también contra países petroleros que es muy difícil porque ellos sí tienen dinero para gastar y gastar.

Los equipos grandes tienen dinero, pero no para ser gastado, tienen que pagar una nómina que es muy alta, lo que gana Messi, lo que gana Cristiano, lo que ganan las grandes figuras.

Europa tiene sus dificultades, la pandemia ha golpeado a los equipos pobres, no se cómo van a seguir porque no tienen gran capital. A los grandes porque tienen una nómina altísima; a los medianos porque en su intención de acercarse a los grandes también han rebasado su nómina y los chicos porque no tienen ni para pagar la nómina.

Lo que se quiere en Europa es crecimiento en futbol de cara a tantos torneos, de cara al Mundial que FIFA quiere organizar en un par de años con 24 equipos, muchos de los cuales serán los que están dentro de los 12 famosos. Así que, UEFA….¿Sus equipos o premio?. Así está el futbol.

