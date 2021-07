'Dueño de Getafe cree que JJ puede meter goles como Hugo'

Resulta que José Juan Macías, el ariete de las Chivas, que tanto esperaron después de tener una temporada brillante con el León, que hiciera muchos goles con el Guadalajara como promesa, tiene 21 años, diferente a otros jugadores, yo no lo he tratado, pero por su forma de hablar y expresarse en las entrevistas es un chico ubicado, pensante, y que siempre dijo que su deseo era triunfar en Europa.

Su promotor lo colocó en España, LaLiga de España en el Getafe, aquí todos dicen que el Getafe es una porquería, el Getafe es un equipo colero, es un equipo que pelea el descenso, pero el Getafe obtuvo un quinto lugar, un octavo lugar, es un equipo de media tabla hacia abajo, es verdad, pero no creo que pelee el descenso y menos con un tipo experimentado como Míchel, que ya lo dirigió en una ocasión y que lo conoce muy bien.

El Getafe, que está muy cercano a Madrid, se está reforzando de cara al campeonato que viene y será difícil con todos los campeonatos que hay, y en España lo es porque es muy competitivo y bajan tres equipos, en esta ocasión subieron el Espanyol de Barcelona, que había bajado la temporada anterior, subió el Rayo Vallecano que sube y baja constantemente como un elevador, y también subió el Mallorca, entonces el Getafe tendrá que esquivar todo eso.

JJ Macías llega prestado con opción a compra, 50 por ciento lo retiene el Guadalajara y el otro 50 por ciento lo paga el Getafe; si se queda con él, tendrá que pagar el 100 por ciento. Dicen que la cantidad serían 10 millones de euros, me parece muy exagerada.

A mí me gustaría que le fuera bien en el Getafe y que pueda brincar a un equipo de media tabla del futbol español, quizá al Valencia. José Bórdalas está en el Valencia y Bórdalas dirigió mucho tiempo a Getafe y lo hizo un equipo difícil, muy a la italiana, de jugar con línea de cinco, adelante cuatro y un solo delantero, en fin, es un equipo que se defiende muy bien, que contragolpea, que tiene buenos jugadores adelante.

¿Con quién va a pelear Macías? Con Míchel no, porque es su técnico, con el dueño, menos, porque cree que puede meter los goles que metió Hugo Sánchez. Macías tiene como jugadores que van a pelear por el puesto titular en la delantera a Poveda, que viene del Atlético de Madrid, lamentablemente no pudo jugar mucho en el Atlético de Madrid por una rotura de ligamento cruzado, tiene 24 años, pero ya está listo para regresar. También tiene un atacante turco, Ünal, que en alguna época estuvo fichado por el Manchester City y jugó la temporada pasada 28 partidos entre liga y copa, metió 24 goles y dos asistencias. Tiene a Mata, quizá el más experimentado de todos, 32 años, español, metió cinco goles, y es referente y símbolo del equipo. Otro chico, Duro, que fue prestado al Castilla, hizo goles de fantasía, pero el Castilla no hizo opción de compra y regresa al Getafe.

Además, hay por ahí otro chico, muy joven, John Patrick Finn, es un delantero irlandés, debutante de 17 años y lo consideran una promesa. Esos son los hombres con los que va a pelear en ataque JJ Macías.

Tiene 21 años, tiene la experiencia de un jugador de Primera División, de meter muchos goles con el León.

Hace poco en entrevista, Nacho Ambriz se expresó muy bien de él, que es un muchacho que madura rápido, que piensa bien, que lamentablemente cayó en un bache del cual se va a recuperar si empieza a jugar pronto con el equipo del Getafe, vecino de la comunidad de Madrid.

Es una plaza difícil, no es sencillo triunfar en un equipo de esos que tiene que batallar mucho para mantenerse en los puestos de Primera División, en una liga que se mueve mucho en la parte baja y no aspiran a meterse entre los cinco o seis primeros de la liga, no es el Sevilla, no es el Villarreal.

Míchel seguramente lo vio jugar en el León, seguramente le vio algo y aceptó que el promotor lo colocara a préstamo en el equipo azulón. Es un reto para Macías indudablemente. JJ Macías siempre lo manifestó, su idea es jugar en Europa lo más pronto posible.

Su paso por Guadalajara fue casi inadvertido, no jugó bien, se lesionó mucho, no encajó con el estilo de Vucetich, o no le gustó a Vucetich, así de simple, prefirió a otros delanteros y fue apartando del equipo a Macías, éste no lo soportó, buscó que su promotor lo colocara en algún equipo de Europa, y, al no encontrar acomodo seguramente en Holanda o Portugal, encontró un lugar en el Getafe y ahí jugará toda la temporada y esperemos que haga goles para que Míchel se fije en él más y lo coloque constantemente. Si no hace goles, seguramente será banca y eso repercutirá en la posibilidad de continuar en el equipo.

Yo deseo que le vaya bien, es un jugador mexicano, es un jugador joven, intenta triunfar, hay quien dice que salió por la puerta de atrás de las Chivas, yo no creo. Amaury Vergara le dijo: “Que te vaya bien, el 50 por ciento es del equipo español, el otro 50 de tu carta es nuestra, te deseamos suerte, si no te va bien, aquí tienes las puertas del Guadalajara sin ningún problema”.

También así se fue el Tecatito Corona, llegó al Porto como un desconocido y le fue muy bien en el Porto, y hoy es titular de la Selección Nacional y figura del Porto, que no lo ha vendido porque lo puso muy caro, en 40 millones de euros, luego lo bajó a 30, nadie lo compró y el Sevilla estaba interesado en comprarlo, pero finalmente no hizo efectiva la compra, hasta ahora.

Macías, te deseamos suerte y éxito en un equipo que sufre cada fin de semana en casa y fuera de casa, pero saca los puntos para mantenerse en Primera División y eso es importante, y Míchel querrá hacerlo jugar bien, porque lo conoce perfectamente y además es un técnico que sabe dirigir, que no es del agrado del presidente del Real Madrid porque nunca lo ha llamado, pero fue un gran futbolista y algo le enseñará a Macías. El deseo es que le vaya bien, que haga goles y que se mantenga en el equipo dos o tres temporadas, que sería muy bueno para su carrera, para él como jugador de futbol.

