guadalajara-provoca-y-el-futbolista-cae

Hablar de las Chivas es toda una incógnita, es muy difícil realmente concretar en pocas palabras lo que pasa en el Guadalajara. Amaury Vergara ha tratado de formar una directiva sólida con Peláez y con un buen técnico.

Primero fue Tena, salió; después vino Vucetich, un técnico experimentado que ha sido Campeón del futbol mexicano y darle el visto bueno a Peláez para la compra de algunos jugadores que podrían encajar. Peláez compró con cartera abierta, posiblemente compró demasiado y no compró con más resultados. Quizá hubiera sido más atractivo comprar menos, dos o tres jugadores pero de mejor nivel.

En fin, eso ya son cuentas pasadas, pero finalmente a Chivas le vino bien el cambio de jugadores porque lo metieron en las Semifinales eliminando al América y jugando bien al futbol, pero de repente, al empezar este torneo, le vino un bajón impresionante. Los jugadores que habían destacado tuvieron un bajón tremendo y Vucetich que es un técnico a la antigua, no es modernizado, ha trabajado con el esquema con el que ha dirigido a todos sus equipos, pero no es lo mismo hacerlo en Querétaro, inclusive a Monterrey en su época que dirigir a las Chivas.

Chivas es un equipo que requiere de mucha concentración, atención y trabajo, todos son mexicanos y por lo tanto hay que trabajar mentalmente con ellos para que siempre estén concentrados, no se distraigan, no pierdan el tiempo en tonterías. Guadalajara es una ciudad muy provocadora y el futbolista cae fácilmente en esas provocaciones.

Primero: la indisiciplina donde se tendrá que trabajar duramente. Se despidió a algunos jugadores, parece que ese tema se compuso. Después, la estrategia en el campo de juego, el rendimiento del futbolista. ¿Qué pasa por ejemplo con JJ Macías?, jugaba muy bien en el León porque estaba muy bien acompañado, mostraba calidad.

En Guadalajara empezó jugando bien, hacía goles; sin embargo, alguien empezó a llenarle la cabeza, seguramente su promotor o gente cercana a él, de que era un jugador que estaba listo para Europa y no está listo para Europa. El Viejo Continente es otro mundo y él lo debe saber, con el simple hecho de ver la televisión se dará cuenta cómo se juega en Europa y cómo juegan los grandes equipos.

Él también se dará una idea si está preparado o le falta un año o dos más, pero también necesitata el apoyo de sus compañeros, de su entrenador que lo ponga a jugar, que no sea un capricho de decir 'no te pongo a jugar porque estás distraído, porque no estás concentrado y por lo tanto pongo a otro'.

Macías debe ser titular, gana un sueldo de titular, sabe hacer goles, es un chico bien dotado, pensante, quiza diferente a los demás por eso no tiene a lo mejor una buena relación con algunos futbolistas del Guadalajara, pero eso no importa, mientras él rinda en la cancha.

Pero Vucetich es terco en sus ideas y el técnico es el que maneja, y Peláez le dio toda la confianza a Vucetich, él lo trajo y por lo tanto los jugadores tienen que aceptar lo que les dice su técnico.

El caso de Uriel Antuna, todos sabemos que se desenvuelve por derecha, juega bien, enfrenta al contrario, amaga y sale con velocidad y centra por derecha, ¿por qué ponerlo por izquierda y abrirle paso a Brizuela?. El Conejo puede acomodarse posiblemente mejor por izquierda que Antuna, quien por izquierda es un desperdicio y como él, hay varios movimientos que uno no entiende.

Falta repetición de cuadro, pocos jugadores confiables, para colmo de males Mier, quien era su central fundamental, se lesiona, ya no jugará el campeonato. A Chivas le faltan cuatro partidos y necesitaría ganarlos, que son muy difíciles, para intentar meterse a la zona de Repechaje. Está lejos. Chivas en esta temporada, si no hace otra cosa, será un fracaso.

Será un fracaso duro de asimilar porque gastaron, invirtieron, tienen deudas, ya que Chivas no le ha pagado algunos jugadores al Necaxa, no pueden indemnizar a Vucetich, seguramente es muy alta y eso le impide al Guadalajara moverse libremente a la hora de pensar a quién va a sustituir para la próxima temporada o a quién va a poner a dirigir al equipo. El Guadalajara por lo pronto, en esta temporada, ha sido un auténtico desastre.

Ha jugado por momentos bien, pero pequeños momentos, recordando al Guadalajara de la temporada anterior de las Semifinales y de los Cuartos de Final, pero en general, su futbol ha dejado mucho qué desear.

En el mediocampo Molina, un veterano, es el eje, la figura, las Chivas están fastidiadas. No porque Molina sea malo, sino que no es un jugador técnicamente dotado, es un cabeceador, pero es más contención que nada.

Beltrán ha desaparecido; Chicote Calderón ni siquiera apareció en toda la temporada después de aquellos golazos frente al América; Ponce sigue siendo una buena, una mala, una roja, una amarilla; Chapo Sánchez, no pasa nada con él. En general el Guadalajara se ha perdido.

Alexis Vega que podía reventar en Chivas como un magnífico futbolista, no lo hace y la gente dice, '¿y por qué jugaron bien el Preolímpico?', porque fue un torneo de muy baja calidad, Sub 23, con rivales muy poco confiables como es la Concacaf a excepción de Honduras que le dio pelea a México, pero los demás no hicieron absolutamente nada.

Y lo estamos viendo, cómo la MLS se acerca poco a poco al futbol mexicano. León, el Campeón, cayó 2-1 con Toronto, eso demuestra que hay equipos que no se preparan bien, no toman en serio el torneo de Concacaf y quedan eliminados. Y el Guadalajara, no tomó en serio el torneo y está a punto de quedar eliminado lo cual sería un gran, gran fracaso para las Chivas, para el técnico Vucetich, para los jugadores, para Macías que quiere ir a Europa, y por su puesto, para Peláez.

Tienen que hacer algo urgentemente, ¡pero ya!, no salir a regañar a los jugadores. Eso hacerlo en privado, cerrar filas y tratar de componerse un poco de aquí al final y hacer un mejor torneo la próxima temporada porque no se lo merece la afición del Guadalajara.

Posiblemente la próxima temporada ya haya público en los estadios y Chivas tendría que darle una buena noticia a sus seguidores.

