Hoy, el América está muy abajo

El sábado por la noche, el América se mete al campo de Ciudad Universitaria, aunque la última vez que lo hizo sacó un 0-0, pero se escondió todo el partido pensando que en la Vuelta lo ganaba y fue eliminado en la Liguilla 3-1, en un partido memorable de Alan Mozo.

El miércoles pasado, Pumas tuvo una actuación destacadísima frente al Saprissa de Costa Rica en la Concachampions, donde Mozo intervino en jugadas de ataque, en jugadas de defensa. Es mejor atacando que defendiendo indudablemente, puso pases para gol y encontró a Dinenno, quien también se reencontró con el gol y marcó dos tantos.

Mozo es un jugador que corre el carril derecho del equipo universitario a una gran velocidad, cuando tiene la pelota tiene un ritmo impresionante, a veces es demasiado acelerado y pierde pelotas y cuando quiere recuperarlas suele cometer algunas faltas que los árbitros las catalogan de roja.

Casi siempre, Mozo está en el ojo del huracán de los árbitros, y ellos la traen con Mozo pase lo que pase, aunque Universidad pida que revisen el video, nunca lo revisan, no hay duda.

Es un buen jugador, piensa bien, para mi gusto es el mejor lateral derecho que hay en México; el Tata Martino no sé si lo tome en cuenta o no. Por su forma de ser le costó no ir los Juegos Olímpicos, pero es una pieza fundamental del equipo de Lillini, quien difícilmente deja de contar con Mozo cuando está en buenas condiciones.

Conduce los primeros avances de la Universidad, así lo hizo frente al Saprissa, le metieron 4-1, gran trabajo de todo el equipo, Dinenno reencontrándose con el gol, con Rogeiro que es un futbolista que de repente desaparece del partido, pero de repente hace gol, con Favio Álvarez que está jugando muy bien.

El portero Julio González, que jugó en lugar de Alfredo Talavera porque está lesionado, y Freire que también está lesionado, ocupa la posición de central.

Este sábado, el América se mete al campo universitario, un Clásico Capitalino de mucho tiempo y que en los últimos años ha ganado casi siempre el América y a veces por goleada. Hay que recordar a David Patiño que había tenido una gran temporada, fue a CU y con una actuación desastrosa de Saldívar, el portero, que ya no sé ni donde anda, fue eliminado.

Pero, el Pumas de Lillini ha cambiado y el América también ha cambiado, alejado de ser tan potente como lo era antes y como lo era al principio de la etapa de Solari, que en su primer torneo fue eliminado por Pachuca por el gol anotado de visitante. Quitaron el gol de visitante y el América volvió a ganar todo ese torneo y fue arrollado por los Pumas en su visita al Estadio Azteca.

Se han encontrado últimamente en ocasiones claves y la última fue en la que Pumas eliminó en el Estadio Azteca al América, que ahora viene con un conflicto grande; no ha ganado, ha hecho pocos puntos, está muy mal colocado en décimo sexto lugar, muy bajo para ser el América.

Ha ganado un partido, ha empatado un partido y ha perdido cuatro partidos, no hace goles, lleva únicamente ocho, pero ha recibido muchos, 13. Esos por supuesto, no son números para un equipo de la trascendencia del América, de lo que le han invertido al equipo, de los nuevos jugadores que llegaron.

Algunos no se han adaptado, como el caso de Diego Valdés, jugador que en Santos era figura y en América ha aparecido poco; el español Meré, un central de medio pelo, en España jugaba en Segunda División, físicamente fuerte, pero técnicamente no está dotado.

Bruno Valdez no pasa por un buen momento, Richard Sánchez es de los que me da la impresión le están tendiendo la cama al entrenador Solari junto con otros que apenas y corren por la pelota, están desganados o no están a gusto.

Cuando uno o varios futbolistas no están a gusto con el técnico se unen entre ellos y vulgarmente se dice que le están 'tendiendo la cama' al técnico. Deben estar enojados con Solari, o él con ellos.

Los que corren y luchan están intentado sacar adelante al América, las declaraciones de algunos pasan desapercibidas; Layún dice algo, Ochoa dice algo, pero de ahí no pasa, solo dan su punto de vista siempre, recurren al mismo argumento de siempre, que han ganado muchos partidos durante el torneo y han fallado en la Liguilla.

Si fallan mañana por la noche, lo más seguro es que habrá un corte de caja en el América y obviamente Solari tendría que abandonar al América si pierde frente a los Pumas; si gana, tendrá un pequeño respiro dependiendo los siguientes partidos, pero Pumas suele ser un rival sumamente complicado para el América.

Pumas tiene 10 puntos, está encaminado en la Concachampions con su victoria sobre el Saprissa, y Lillini ha trabajado muy bien con las fuerzas básicas y de ahí sacó a jugadores como Jerónimo Rodríguez, Galindo, Mozo, todos jóvenes. El portero González, cuando lo llaman porque no está Talavera, es buen portero.

Esperemos que el partido sea atractivo, interesante, que se juegue bien, que sea un partido clave para el equipo americanista, es mañana por la noche, vamos a ver qué pasa. América es un polvorín, Pumas es todo tranquilidad, un equipo que hace mucho con poco, igual que el Puebla de Larcamón. Así trabaja el Puebla, así trabaja Pumas, de forma diferente, pero con resultados parecidos, mejores para el Puebla que para Pumas en esta temporada.

Hay que estar pendientes qué va a pasar con el América si llega a perder. Si llega a empatar tendrá todavía un poco más de respiro. Si llega a ganar también tendrá un poco de respiro, pero ese respiro deberá ser un repunte importante que no lo tenía.

Hoy, el América aterriza en un momento malo, crítico y perdedor y eso, la dirigencia americanista no lo soporta mucho, no le gusta estar abajo, tiene que estar siempre arriba y hoy, el América está muy abajo.

