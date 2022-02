La Selección Mexicana no ama el futbol

Hay mucha gente a la que no le gusta cómo juega la Selección, a mí no me gusta como está jugando la Selección. ¿Qué le falta a la Selección? Compromiso, espíritu de lucha, entrega, fervor por la camiseta, liderazgo, un técnico capaz, supongo que Martino es capaz, por la experiencia que tiene.

No hay un líder en la Selección Nacional, no hay un líder por línea y nadie dice: "Vamos a comprometernos, aunque no haya público, vamos a salir a ganar, porque somos futbolistas profesionales y se nos paga muy bien en Europa. Grandes salarios que no los gana cualquiera para jugar el deporte que supuestamente amamos”.

La Selección no ama el futbol, 'Tata' Martino está distraído, está frustrado, está desconsolado, está ido, no sabe qué hacer. Le ganó a Panamá porque Lainez hizo una pirueta, lo tocó un jugador canalero y se marcó penalti, le vendió muy bien al árbitro su actuación.

Se le puede ganar a Estados Unidos, se le puede ganar a Honduras y a El Salvador los tres partidos que faltan, y aun así la Selección no está compuesta de jugadores que tengan la garra y el espíritu y la honestidad de decir: “voy con la selección a jugármela, a tratar de trascender”.

Es muy difícil trascender, pero para ganar hay que tener mentalidad, hay que copiarle a otros atletas que lo han hecho y lo han conseguido, a otras figuras del deporte, no solamente del futbol o de la vida misma; científicos que no ganan lo que gana un futbolista, luchan para descubrir vacunas que ataquen al Covid-19 para salvar a la humanidad.

La Selección Nacional simplemente tiene que jugar y tratar de hacerlo lo mejor posible, jugar bien e intentar hacerlo, no estar pensando en que me suban el sueldo, en que ya estoy viejo, en que tengo que viajar y volver. Así les pasa a todas las selecciones, no solamente a México. Le pasa a Argentina, a Brasil, que dependen de jugadores europeos. Hay que sacrificarse.

Cuando no tenemos estrellas decimos: “aquí no pudimos”. De la noche a la mañana no se puede crear una estrella de futbol, es muy complicado. El futbol mexicano no figura y tenemos que seguir un camino de ganar, de jugar bien, de ser honestos con nosotros mismos, de ser un buen grupo, de estar con el técnico, de apoyarlo, decir en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo y que el técnico se abra a la mente de todos.

Incluyendo a los medios que son parte de la historia de la Selección Nacional, porque ésta no es la primera vez que pasa, ha pasado muchas veces con otros técnicos. Ojalá los jugadores de la Selección digan: "Soy joven, tengo 30 años, voy a jugar un Mundial, me faltan tres partidos, debo jugar mejor, debo intentar alegrar al poco público que va al Azteca que de por si está castigado”.

Si la Selección gana, bien; sino, también. No pasa nada, es futbol, es deporte, pero ¿A qué vamos a Qatar? ¿A hacer el ridículo o a pensar como los patrioteros de siempre?: "En Qatar pasamos de la Fase de Grupos y no pasamos de ahí”. Los jugadores tienen que aprovechar el momento adecuado y decir: "jugamos por México y por la Selección Nacional”.

No es nuestra patria, es simplemente la Selección Nacional de futbol y el deporte de un país hay que representarlo dignamente, la patria es otra cosa, la patria está muy lejos, ni tocarla si quiera, pero el futbol hay que jugarlo con intensidad, con esfuerzo, es lo único que les pide el público mexicano a los seleccionados, esfuerzo, intensidad, ganas.

