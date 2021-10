'Ojalá Mejía Barón componga a Pumas rápido'

Hace mucho tiempo que se dan los duelos entre Pumas y América. El Pumas que fue segundo lugar, podía pelearle al América de Santiago Solari, pero hoy ese Pumas no tiene un buen jugador. Carlos González, Vigón se van, se venden y con el dinero compran a un brasileño, se ve que tiene ahora un promotor de origen brasileño conectado con jugadores de regular calidad, por no decir de mala calidad, de los más baratos y les cobra una buena comisión.

Espero que Mejía Barón se dé cuenta rápido y trate de componer eso, es un tipo experimentado que trabajó con Ferretti, y Ferretti así como su jefe Garza sabían comprar jugadores para Tigres y para otros, pero Pumas no tiene presupuesto, no tiene un gran patrocinador atrás, y tampoco ha escogido bien a la gente que puede manejar el club. Ares de Parga los dejó en la ruina, Jesús Ramírez se gastó el dinero a lo tonto, trajo otro tipo de jugadores.

¿Quién trajo a Carlos González y a Dinenno, no sé, pero le atinó, eran buenos jugadores, hoy, Pumas no sabe comprar, vende todo lo que puede, vive de eso, siempre fue su estilo, pero también la cantera creaba jugadores. Cuando hablaba uno de Pumas, hablaba de su cantera, era lo máximo, la cantera de Pumas. Hoy, con varios equipos, los chicos se distribuyen la posibilidad de ir a otras canteras o simplemente se dedican a estudiar y hacer otras cosas que no es el futbol, y la cantera de Pumas se ha ido secando, secando, secando...

No saca delanteros, saca algunos defensas, el último defensa es Johan Vásquez que era muy buen jugador, fue prestado al Génova y no ha jugado, Pumas no ha caminado bien, no han sabido vender la marca como un gran producto ¿Y por qué no lo han hecho? Porque no son inteligentes, o no tienen cualidades, o el rector no quiere ese tipo de problemas, porque la Universidad está para la docencia y no para un equipo de futbol.

Por lo tanto, Pumas se ha ido vaciando, ha ido quedando en el olvido, ha ido bajando, bajando, bajando, bajando; quizá el rescate de Mejía Barón lo ayude a reacomodar las piezas originales de Pumas, puede hacerlo, es un hombre ya mayor, le costará trabajo, pero vivió la grandeza de Tigres, vivió cómo compraba Tigres, cómo adquirían a sus jugadores y cómo hacían tratos que arrojaban resultados inconcebibles.

Pumas ha hecho lo que ha podido, se encontró a Lillini, Lillini trabajador de fuerzas básicas intentó levantar a Pumas, cuando tuvo un equipo aceptable peleó y peleó, llegó hasta la Final, la perdió con el León y después se vino abajo como un barranco, resbaló.

A diferencia del América que tiene un gran patrocinador como es Televisa, que le ha inyectado dinero, ha puesto cantidades inmensas de dinero, le ha aportado mucho gane o pierda, lo mantiene, lo ayuda, lo cobija no solamente con su dinero.

Y de Pumas la gente se ha olvidado, los mismos estudiantes metidos en sus problemas, se han olvidado mucho del equipo universitario, y tampoco el equipo universitario ha hecho mucho por ellos, han comprado algunos buenos jugadores importantes, pero jugador que sale más o menos de la cantera con habilidad, de inmediato es puesto a la venta o resultan buenos jugadores como Alan Mozo, indisciplinados, no tan profesionales como se espera.

El Pumas vs América ha perdido la esencia de lo que era el Gran Clásico, que jugaban Cabinho, Muñante, Hugo Sánchez, Leonardo Cuellar, tenían un gran equipo y le peleaba al América de todas todas, y América sufría cuando iba a Ciudad Universitaria, era acosado, humillado y a veces ganaba y eso era terrible.

Las cosas van cambiando, el dinero va cambiando todo, el estilo va cambiando, el América manda en la Liga, manda en la Federación, manda como siempre en todo. Yo quisiera ver a Solari dirigiendo a Pumas y no al América.

El partido resulta atractivo, Pumas necesita ganar para salir de la parte baja de la tabla, está muy abajo, no merece estar ahí; sin embrago, lucharán, pelearán, el espíritu y la garra universitaria no se pierden nunca, esa se trae desde que están los Pumas en la cantera.

Los estudiantes están más preocupados en otras cosas, en el problema de la pandemia, en salvar el semestre, en que la Universidad abra sus puertas y en qué puedan estudiar.

Pumas enfrenta a un equipo que tiene mejores jugadores, que tiene mejor plantel, son equipos totalmente diferentes, uno es dinero,dinero, dinero y ganar. El otro es pobreza, vender, vender y comprar mal. Son equipos diferentes y van por caminos totalmente opuestos, pero en el futbol suelen pasar cosas, si Pumas juega bien y se entrega puede darle un susto al América, el América se ha venido desinflando, no es un equipo que guste, pero saca puntos, tiene jugadores de todas las nacionalidades del continente y algunos mexicanos que son de Selección Nacional.

Así están las cosas de cara al Clásico del domingo, por supuesto es favorito el América, pero Pumas tiene la manera para ganarlo si quiere, sacar la garra universitaria. Si gana, lo festejarán un rato y adiós. Si pierden, continuaran su camino rumbo a los últimos lugares.

Es un Clásico desabrido, a pesar de que en la televisión digan que es el Gran Clásico, ya no lo es, lamentablemente. De aquellos Clásicos de los que platicaba yo antes, ya no existen. No hay mucho que decir del Pumas vs América.

