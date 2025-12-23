¡Oficial! Carlos Gruezo firma con Santos rumbo al Clausura 2026

Es oficial, Carlos Gruezo, llega a la Liga MX tras su breve pero importante paso por la Liga de Quito. Ahora el volante ecuatoriano llega como refuerzo para fortalecer a Santos rumbo al Clausura 2026. Tras las negociaciones de los últimos días, el mediocampista firmó con el conjunto lagunero este martes 23.

Gruezo se convierte ahora en el tercer refuerzo oficial de los Guerreros rumbo a la próxima temporada. En los últimos días, el equipo de Alejandro Irarragorri anunció las contrataciones de Efraín Oroná y del delantero Lucas Di Yorio. Ahora Gruezo se une a estos futbolistas.

El volante de 30 años jugó la última temporada con la Liga de Quito vía préstamo procedente de San José Earthquakes de la MLS. Durante su estancia disputó 52 partidos en todas las competiciones, en los que aportó cuatro goles y cuatro asistencias. A inicios de la temporada sumó su único título con el club al conquistar la Supercopa Ecuador frente a El Nacional.

Esta semana el volante se despidió del equipo ecuatoriano con un emotivo mensaje en redes sociales pues, significó su regreso a Ecuador tras 12 años en el extranjero.“Gracias, liguistas. Hoy me toca cerrar esta etapa con el corazón lleno. Gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido y por estar siempre ahí, en las buenas y en las difíciles. Vestir esta camiseta fue un orgullo; me llevo momentos inolvidables. Con gratitud, Carlos”.

Gruezo llega al futbol mexicano con amplio recorrido internacional. A lo largo de su trayectoria profesional ha disputado 399 partidos oficiales con seis clubes distintos, acumulando 13 goles y 17 asistencias. Su momento más importante llegó en el 2014 cuando fichó con el Stuttgart de Alemania.

Además de su paso por Die Roten, el volante también tuvo un paso por el Augsburgo, disputando un total de 104 partidos con los equipos alemanes. Sin embargo, su etapa por el Viejo continente llegó a su fin en el 2023 cuando llegó a San José en la MLS.