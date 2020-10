Real Madrid, un ridículo internacional

Real Madrid es un equipo que ha sido histórico, con 13 Champions, que ganó cinco Copas de Europa consecutivas de 1956 a 1960 con aquella legendaria alineación donde estaban Di Stéfano, Puskas, que jugaban maravillosamente, que después ganó una más en 1966 y que después hilvanó otras copas hasta llegar a 13.

En los últimos partidos a Zidane se le ha metido en la cabeza el Clásico contra el Barcelona, que lo tiene que ganar a como dé lugar.

Lo que hizo hoy en el campo de Valdebebas en la ciudad deportiva de Madrid, fue vergonzoso. Si recibes al Shakhtar, equipo ucraniano con jugadores brasileños, que tiene a los mejores de Ucrania y algún israelí, y además tiene jugadores contagiados de Covid, pues trata de jugar con tu equipo titular en el primer tiempo, saca un marcador aceptable y después saca a jugadores especialistas y no arranques el partido con jugadores de reserva y jugadores en mal estado como es el caso de Marcelo, Varane, Eder Militao y otros más, y que te metan un 3-0 en contra y aunque metas en el segundo tiempo a Benzema, Vinicius, Kroos e Isco, ya no te alcanza.

Es tan fácil y haces el ridículo, un ridículo internacional. La Champions es un ADN del Real Madrid, la tiene que jugar como siempre la ha jugado, con enjundia, con lucha, con esfuerzo; lástima que no estaba el capitán Sergio Ramos en la cancha porque demuestra otro tipo de actitud, otro tipo de entrega, de esfuerzo.

Marcelo cayéndose constantemente, ya no está para el Real Madrid; Varane está hecho un desastre, Campeón del mundo con Francia, pero mete autogoles: falló contra el City, ahora falló contra el Shakhtar. ¿Qué ha ganado el Shakhtar?, lo más que ha ganado es ser Semifinalista de la Europa League que ganó el Sevilla, pero no es un equipo que esté a la altura de los grandes, ni mucho menos.

El Real Madrid tiene que demostrar siempre su personalidad, su categoría, su historia, su ADN, sus jugadores importantes que han pasado por el equipo. ¿Quién no recuerda al propio Zidane como jugador, a Roberto Carlos, Beckham, Figo, Raúl, Hugo Sánchez, Morientes, Hierro? Grandes jugadores ha tenido el Real Madrid. Casillas, de los porteros legendarios, a Butragueño, a Míchel, los mismos jugadores de la actualidad del Madrid que han ganado tres Champions consecutivas.

En la última Champions que perdieron, ni siquiera llegaron a los Cuartos de Final, y ahora en el primer partido despreciando al Shakhtar de esa forma, después de perder con el Cádiz que es uno de los equipos que acaban de subir de la Segunda a la Primera, y todo por estar pensando nada más en el Clásico. Por lo menos el Barcelona ha perdido con el Getafe, que es un mejor equipo, pero goleó al Ferencváros, que es un equipo flojo de la Champions. Cumplió.

Pero tú no cumpliste Real Madrid y eso no se te perdona, el madridismo debe estar furioso contigo, con Zidane y con sus jugadores. Tienen la fortuna de estar jugando en el Estadio Alfredo Di Stéfano y sin público, pero si estuvieran jugando en el Santiago Bernabéu con público hubiera sido abucheado totalmente, hubiera habido total y absoluta reprobación pidiendo la dimisión de Zidane, e incluso la dimisión de Florentino.

No se puede jugar tan mal ni ser tan frágil de decir: “Desprecio a este equipo, le aguanto el partido en el primer tiempo y le gano en el segundo”. Pues no.

En el primer tiempo te hicieron tres goles, le ganaron las espaldas a Varane y Militao, a Marcelo y Mendy, que nunca ha jugado de lateral derecho, lo pusiste de lateral derecho. Zidane, ¿qué pasa?.

Posiblemente no seas el culpable de todo, algunos jugadores andan fisicamente mal, cansados, viajan, la Fecha FIFA los agota, pero utiliza al equipo titular al principio y después cuando vayas arriba en el marcador entonces puedes ir metiendo a los suplentes. No lo haces, lo haces al revés y cuando te das cuenta, metes a jugadores titulares y ya no alcanza para dar la vuelta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ REACCIONÓ LA PRENSA ESPAÑOLA TRAS LA DERROTA DEL REAL MADRID CONTRA SHAKHTAR.