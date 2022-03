Real Madrid vs Barcelona, un clásico mundial y un partido imperdible

El próximo domingo el partido es imperdible: el Clásico del futbol de España entre Real Madrid y el Barcelona.

Aunque alguno de los dos llegue ligeramente a la baja, porque el Barcelona ha crecido mucho de la mano de Xavi y con algunos refuerzos que logró conseguir en el mercado, porque no tiene dinero el Barcelona. Seguramente ahora con el patrocinador del estadio, a quien le pondrán el nombre, tendrán más recursos; con la venta de algunos jugadores tendrán más recursos; con lo que le va a tocar de parte de La Liga también tendrá más dinero; podrá competir mejor y comprar algunos jugadores de mayor calidad.

Aunque hay que reconocerle a Xavi que ha trabajado muy bien, que le ha dado espacio a los canteranos como el caso de Pedri, que es uno de los últimos jóvenes futbolistas que han sacado del futbol español, Gavi, también es un buen jugador. En fin, son buenos jugadores, vamos no están todavía a la altura de lo que fue Iniesta, de lo que fue el propio Xavi, de lo que es Busquets, pero saben jugar bien al futbol y eso ayuda. Además, se trajo a Ferran Torres que en el Manchester City estaba un poco olvidado por Guardiola, no lo usaba tanto como Xavi que le da mucho juego a Ferran, que tiene gol, que tiene pase, sabe jugar muy bien, y el Barcelona se presenta diferente a lo que era en septiembre, en octubre con Koeman, con dificultades muy serias. El Barcelona viene del partido que con el Galatasaray.

El Barcelona llegará motivado para enfrentar al Real Madrid después de eliminar al Galatasaray en la Europa League, tratando de reducir distancias, equiparar a su equipo a lo que actualmente es el Real Madrid, líder de la liga española con 66 puntos, con 9 partidos perdidos, una diferencia de goles favorables, ha tenido una campaña brillante, ha aventajado ya al Sevilla y atrás viene el Barcelona, el Atlético.

El Real Madrid tiene la duda de si estará listo Karim Benzema, el máximo goleador del Madrid y el máximo goleador del futbol francés. Lo que son las cosas, acaba de rebasar a Thierry Henry: Benzema tiene 413 goles en 600 partidos, que habla de un delantero exquisito, de una gran calidad, que se entiende bien con Vinicius, sabe jugar atrás como 10, un jugador en su apogeo, y que tiene 34 años, mucha parte de su carrera inicial fue asistente de los goles de Cristiano Ronaldo, pero si no hubiera jugado Cristiano Ronaldo en el Madrid, posiblemente Benzema tendría más goles.

Es un partido atractivo, un clásico universal, mundial, el clásico más conocido, enfrenta a dos equipos simbólicos, uno ganador de 13 Champions, otro de 5, equipos sólidos, que en los últimos años perdieron grandes figuras; el Madrid perdió a CR7 y Barcelona perdió a Messi, que por cierto le ha ido muy mal en el PSG, que no va de acuerdo a la clase mundial de Leo Massi, en el París a la primera fue liquidado.

Cuando un equipo es formado a base de dinero, no es campeón, los equipos se forman de cantera, de la historia, de lo que representa, por los títulos, por los jugadores que han pasado ahí, por la excelencia futbolística que manejan, equipos de la talla del Real Madrid, equipos de la talla del Barcelona, aún de esas bajas han recuperado terreno, es obvio que motiva competirle a Real Madrid. El Madrid seguramente, si juega Benzema, será uno, si no juega, será otro.

Madrid depende mucho de lo que haga Benzema junto a Vinicius con Asensio o Rodrygo, el que lo acompañe. Para mí, en el Barcelona seguramente estarán en la alineación el neerlandés Memphis Depay junto a Ferran Torres, quizá juegue Dembelé, que es un jugador desequilibrante, ambos tienen buenos porteros, Courtois posiblemente el mejor portero del mundo, Ter Stegen, posiblemente el segundo mejor portero del mundo, junto a Oblak del Atlético de Madrid, o alguno de los porteros ingleses, Alisson el brasileño o De Gea del United.

El futbol español es competitivo, es ese que no tiene jugadores super estelares, pero es un futbol competitivo, tan es así que en la Champions League ha calificado a Cuartos de Final a tres equipos, Real Madrid eliminando al poderoso PSG, que todos hablaban que iba a ser campeón, lo ha afirmado incluso la UEFA con la famosa SuperLiga y Čeferin no soporta a Florentino Pérez, le quitó la sede a San San Petersburgo con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania y se la dio inmediatamente a París, en el Parque de los Príncipes, pensando que la Final sería para ellos.

Los qataríes están desanimados, Al-Khelaïfi no sabe si va a seguir o no va a seguir, es lo que está sufriendo el Chelsea por todas las acciones de los magnates millonarios rusos, por lo que ha pasado en Ucrania.

Felicitar al Atlético de Madrid que jugó muy bien ante el Manchester United, jugó un buen partido, al estilo que se debe y el Villarreal que derrotó a la Juventus, en la cancha de Juventus, con un Allegri prepotente, que con el hecho de jugar en Turín pensaba que iba a ganar el partido, ni siquiera le dio la mano a Unai Emery, como si fuera un enemigo, para ellos que dicen que la Europa League es la Segunda División europeo, no es un torneo de 2º división, es un torneo para aquellos que no entran a la Champions o que quedan eliminados en corto para aquellos que no califiquen a la Champions o aquellos que queden eliminados muy pronto,. La ha ganado seis veces el Sevilla, la ha ganado el Villarreal.

En fin. Me parece a mí que el Clásico, revitalizado con jugadores de mejor calidad como el Barca,y que será cada vez mejor porque el Madrid se va a reforzar muy fuerte con Mbappé, es un hecho que estará firmado por el Madrid, quizá con Haaland, también, formarían junto a Benzema que tiene 34 años y un contrato seguramente por renovar y Vinicius una delantera estratosférica para el Real Madrid que es un equipo que siempre busca ser poderoso, importante, y el Barcelona fiel a su estilo, fiel al estilo que manejó Guardiola, que manejó Luis Enrique, que ha manejado siempre la Masía y lo tienen perfectamente permeado en su mente Xavi, que es uno de los grandes creadores de ese estilo de juego junto a Iniesta, por lo tanto esperamos un partido de alto nivel, de alta calidad con reservas porque el Madrid tiene una buena ventaja, un colchón o un espacio de puntos muy importante sobre los seguidores sevillanos, barcelonistas y del Atlético de Madrid. Así que listos para el domingo, que sea un gran partido y que gane el mejor.

