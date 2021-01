Brady vs Rodgers: partido de alarido

Debo confesar, que a pesar de que soy aficionado -casi fanático- de los Chicago Bears, siempre soñé con ver a Aaron Rodgers enfrentar a Tom Brady en un Super Bowl, obviamente con la premisa de que si no eran mis Bears los que llegaban, al menos que sea un enfrentamiento que me llenara de ilusión, de morbo, de adrenalina, nunca sucedió el destino y los Seahawks no lo permitieron y ahora con los dos en la NFC nunca sucederá, pero al menos los podremos ver en un partido de campeonato por un boleto al Super Bowl, lo compro, 100 de 100 veces.

Lo he escrito mucho en este espacio, para mí, hace muchos años, considero sin discusión a Tom Brady como el mejor Quarterback en la historia de la NFL, repito, sin discusión alguna.

Llegar a 14 partidos de campeonato es absolutamente ridículo de solo imaginar, el próximo domingo en Lambeau, Brady jugará su 14va final de conferencia, nuestros ojos y los de nuestros hijos no verán algo así jamás, desafía cualquier lógica en esta liga en este deporte.

El hecho de que Brady llegue a este partido a los 43 años habla por sí solo, habla de lo que sin él, los Patriots y Bill Belichick no hubieran logrado, Brady es un estudioso, un dedicado, un enfermizo, un perfeccionista, un detallista, un comprometido y así me puedo seguir toda la columna con calificativos que representan su grandeza, pero repito, no hay necesidad de hacerlo, todo lo que hace y ha hecho hablan solo.

Claramente no será nada fácil meterse a Lambeau a enfrentar a la ofensiva más caliente de la liga, a la que si te equivocas una sola vez, lo vas a pagar caro, como lo pagaron el sábado los Rams, a Rodgers lo perdonas y te vacuna, así de sencillo. Se viene un partidazo que ya me lo saboreo 6 días antes de que llegue.

Del otro lado, en la AFC, el destino es caprichoso y los dioses de la NFL tienen un gran sentido del humor. Los Browns perdieron un 17 de enero de 1988, por 5 puntos, con un Fumble en la yarda 1, ¿les suena conocido? A mí también.

La última vez que los Bills llegaron al partido por el campeonato de la AFC fue en 1994 contra los Chiefs de Joe Montana, el último partido de su carrera, para después perder el Super Bowl por 4ta temporada consecutiva.

Vaya susto nos dio Mahomes, ojalá que pueda jugar, el dedo preocupa, pero lo de la conmoción es lo que podría dejarlo fuera. Nos merecemos ver a Josh Allen vs Patrick Mahomes, es lo que todos pedíamos desde la semana 10 cuando los Steelers demostraron que no estaban para llegar lejos. Juventud de un lado, experiencia de otro, no puedo esperar a que ya sea domingo.

