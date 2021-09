Jugadas de la semana

Dak Prescott y Tom Brady se combinaron para casi 800 yardas por aire para darnos una bienvenida a la temporada que nos dejó con la adrenalina a tope, con ganas de ver un partido más de inmediato, con ganas de teletransportarnos a mañana a las 12 de día. Pero calma, apenas es el primero de 272 juegos.

El jueves, Tom Brady se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL con 300 aperturas, tomando en cuenta que se perdió una campaña por lesión, sumado a que fue castigado cuatro partidos y sumado a que es quarterback. Por si fuera poco, por como lo vimos el jueves pasado, no duden que le queden dos o tres temporadas más, tiene 44 años, no pierdan de vista ese dato. Cuando Tom Brady llegó a la NFL, Troy Polamalu y Ed Reed todavía no eran profesionales, uno estaba en su primer año en USC, el otro en los Miami Hurricanes. Hoy Polamalu y Reed ya son miembros del Salón de la Fama.

Si eres aficionado a los Dallas Cowboys, entiendo tu frustración, pitaba para ser un partido ganable, y hasta hubo polémica sobre esa interferencia ofensiva de Chris Godwin -en mi opinión no era-. Sin embargo, te quiero decir que estés tranquilo, ayer jugó Dak Prescott por primera vez en casi 12 meses, estuvo ausente casi toda la pretemporada, lo mismo que Zeke, que CeeDee Lamb, que Cooper, a pesar de todo, lucieron mayormente bien. La tan criticada defensiva robó cuatro balones, algo que debería provocar que ganes el juego; claro, hay que hacer ajustes.

McCarthy tiene que hacer un mucho mejor trabajo en su toma de decisiones, Zeke tiene que ser al menos la mitad de lo que fue en su temporada de novato, pero jugando así, los Dallas Cowboys son equipo de Playoffs y deberán ganar su división. Muchas historias nos deparan el primer domingo y lunes de la temporada, el joven quarterback Sam Darnold enfrentará a los Jets, a quienes les colmó la paciencia en tres años y decidieron mandarlo a Carolina para hacerse de los servicios de Zach Wilson en el pasado Draft de la NFL.

Por supuesto, hay una gran emoción por ver con afición el SoFi Stadium, en Los Angeles, con los Rams bajo los reflectores del juego que se celebrará en horario estelar mañana por la noche, con un equipo que tiene las expectativas hasta el cielo tras la partida del quarterback Jared Goff y la llegada del pasador Matt Stafford. Es la misma fiesta que se espera en Las Vegas cuando los Raiders reciban a toda la Raider Nation en el primer Monday Night Football para recibir a los peligrosos Ravens, quienes tuvieron una semana de pesadilla perdiendo a otros dos jugadores clave de cara a la temporada regular.

El partido de la semana, sin duda, es el Browns vs Chiefs; para muchos, incluyéndome, ésta será la final de la AFC, pues es momento de dejar atrás a los 'SAME OLD BROWNS', perdedores por excelencia. Esta franquicia cambió, al menos en un inicio, su mentalidad con la llegada de Baker Mayfield, un ganador nato, que siempre ha desafiado cualquier obstáculo que se le ha presentado en su carrera y ahora están saboreando las mieles de esa elección, claro está, acompañado de un gran trabajo en la gerencia general con la llegada de jugadores clave de ambos lados del balón y el año pasado con la contratación de Kevin Stefansky, estos Browns serán un equipo demasiado duro en la Conferencia Americana y en su división, además muy divertido.

Los Chiefs inician la campaña como favoritos para ganar el Super Bowl (+440). Con argumentos, son la mejor ofensiva, con una línea ofensiva renovada, con una defensa respetable y con el mejor quarterback, pero, sobre todo, con una espina muy grande clavada en la espalda por la derrota del pasado febrero ante Tampa Bay. La temporada pasada estos dos se vieron las caras en la Ronda Divisional, un partido que pudo caer para cualquier lado, los Browns estuvieron a un par de jugadas de ganar ese partido, por lo que espero sea por mucho el juego de la semana.

