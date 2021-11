Se busca al mejor equipo de la NFL, si usted lo encuentra, favor de reportarlo. Después de 11 semanas, si a me preguntan, dejaría la posición vacante. Mañana tendré que romperme la cabeza armando el Power Ranking de RÉCORD, no tengo idea a quién poner, en qué me tengo que basar para encontrarlo.

En algún momento fueron los Bills, pero después de la derrota contra los Jaguars, anotando seis puntos, y la humillación que sufrieron ayer a manos de los Colts, imposible.

Los Ravens, comienzo de 5-1, con la capacidad de venir de atrás en cualquier partido, pero fueron humillados en casa por los Bengals y hace 10 días en Miami en contra de unos Dolphins que tienen una ofensiva precaria.

Hace no mucho varios pusieron a los Titans, suponiendo sin conceder que la derrota contra los Jets fue un accidente, pierden a Henry y caen en casa contra los Titans, adiós trono. Y los Chiefs, todos vimos lo bajo que cayeron, fueron coleros de su división, hilan cuatro victorias, pero pocas de ellas convincentes, parecen estar de regreso, pero su ofensiva es duda.

En la NFC, los Cowboys, después de perder en casa del Campeón en el Kickoff por muy poco, se enracharon con seis victorias, convincentes, pero la derrota en Denver y la exhibición anímica ofensiva ayer deja dudas. Los Packers: la derrota en la Semana 1, humillados por los Saints, se compuso rápido, Rodgers en gran momento, aunque después se desencadenó el tema del Covid-19. Ahora tiene una lesión en un dedo que lo mantendrá adolorido hasta el final de la temporada y su secundaria como se vio en Minnesota, tache.

¿Los Campeones? Dos partidos seguidos perdiendo, contra Saints y Washington, independientemente de lo que pase hoy, lucen vulnerables. Y los Rams, no han parado de reforzarse incluso a media temporada, pero Stafford ha regresado a las andadas, derrotas contra Titans en casa y 49ers de visita.

Queda Arizona, con marca de 9-2, la mejor de la Liga, ha ganado 2 de 3 que jugaron sin Kyler Murray. Luce sólido, pero algo le falta que no me convence.

¿Colts? ¿Patriots? Equipos en franco ascenso, pero ponerlos como los mejores equipos de la Liga suena hasta bizarro, tendremos que esperar para verlos dos o tres semanas y confirmar que pueden mantenerse en buen nivel.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CORTE DE CAJA