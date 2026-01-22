Partidos de hoy viernes 23 de enero 2026

Regresa la actividad de las ligas del futbol europeo, así como la segunda división del futbol mexicano. Además, continúa la actividad de la NBA que ya entra en su recta final rumbo a los Playoffs. A continuación te compartimos toda la actividad deportiva de este viernes.

Futbol europeo

Las Ligas europeas arrancan este viernes con un par de partidos. Entre estos encuentros el más atractivo apunta a ser el de París St. Germain, un equipo que recientemente perdió en la Champions League por lo que ahora necesitan regresar a senda de la victoria con un triunfo frente Auxerre.

Además, el Inter de Milán también entrará en acción en busca de mantenerse en lo más alto de la clasificatoria en la Serie A. El conjunto nerazzurri se medirá al Pisa, un equipo que está urgido de puntos para poder salir del fondo de la tabla.

Además, la Bundesliga y LaLiga, también verán la actividad con un par de partidos cada uno

Ligue 1

Auxerre vs Paris Saint-Germain – 13:00 h | FOX One

Bundesliga

St. Pauli vs Hamburger SV – 13:30 h | SKY Sports

Serie A

Inter de Milán vs Pisa Sporting Club – 13:45 h | Disney+ Premium

LaLiga

Levante vs Elche – 14:00 h | SKY Sports

Regresa la actividad | AP

Liga Expansión MX

Además del futbol europeo, la segunda división en el futbol mexicano entra en acción. La Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión arranca este viernes con dos partidos. Los Mineros recibirán a Atlético de La Pas, mientras que Tepatitlán recibirá al Tapatío.

Tres de estos cuatro equipos buscarán mantener el invicto en la temporada y pelear por lo más alto de la clasificatoria, mientras que los Mineros quieren regresar a la senda de la victoria.

Mineros de Zacatecas vs Club Atlético La Paz – 19:00 h | Canal por confirmar

Tepatitlán FC vs CD Tapatío – 19:00 h | AYM Sports

Arranca la Jornada 3 | IMAGO7

NBA – Temporada Regular

Finalmente, la actividad deportiva de este viernes cerrará con la NBA. El basquetbol estadounidense tendrá un par de partidos interesantes, incluyendo la reiteración de las Finales de la temporada pasada entre los Indiana Pacers y los Oklahoma Thunders.

Los Pacers buscarán la revancha, sin embargo, parten como víctimas al ser el peor equipo de toda la Conferencia del Este, mientras que el Thunder es el mejor de la Conferencia Oeste.

Houston Rockets vs Detroit Pistons – 18:00 h | NBA League Pass, Amazon Prime Video

Indiana Pacers vs Oklahoma City Thunder – 21:00 h | Amazon Prime Video, NBA League Pass