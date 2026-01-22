¿Nuevo amaño? Partido de futbol mexicano es suspendido por posible arreglo de resultado

El duelo entre Cañoneros y Héroes de Zací fue reprogramado tras sospechas de amaño

¿Nuevo amaño? Partido de futbol mexicano es suspendido por posible arreglo de resultado
Suspendieron el partido | X @CanonerosFCX
Rafael Trujillo Alarcón
22 de Enero de 2026

La Liga Premier del futbol mexicano vuelve a colocarse bajo la lupa tras la suspensión de un partido. La decisión, comunicada oficialmente, se da en medio de una posible amenaza de amaño de partido, situación que recuerda el escándalo ocurrido a principios de 2025 con el club Real Apodaca.

El año pasado, varios jugadores fueron suspendidos por su participación en manipulaciones de resultados para beneficio económico. Ahora, una nueva alerta ensombrece a la división, mientras uno de los clubes implicados deslinda responsabilidades.

Advirtieron posible amaño de partidos en la Liga Premier
Advirtieron posible amaño de partidos en la Liga Premier | X @CanonerosFCX

Partido suspendido

El más reciente caso involucra el encuentro correspondiente a la Jornada 16 de la Temporada 2025-2026, Serie A Grupo 3, entre Cañoneros FC y Héroes de Zací FC, programado originalmente en el estadio Antonio M. Quirasco, en Xalapa, Veracruz.

Aunque en primera instancia se indicó que el cambio se trataba de una reprogramación sin mayor contexto, fuentes confirmaron que la modificación responde a una posible amenaza de amaño de partido, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas.

Tras la suspensión del aprtido, Cañoneros emitió un comunicado de prensa deslindándose completamente de los señalamientos. El club aseguró que la situación es “ajena a ellos” y dejó entrever que la responsabilidad podría estar del lado del equipo rival.

Se deslindaron de los señalamientos
Se deslindaron de los señalamientos | @CanonerosFCX

Reviven el caso de Real Apodaca

Este nuevo episodio revive el escándalo protagonizado por el Real Apodaca en los primeros meses de 2025. En esa ocasión, se reveló que varios jugadores del club de Nuevo León participaron en el amaño de encuentros, con el objetivo de beneficiarse económicamente mediante apuestas.

La situación desató uno de los mayores escándalos recientes del futbol mexicano, con sanciones severas impuestas a los involucrados. La propia Liga Premier se vio obligada a emitir una postura pública y suspender a los jugadores implicados, en lo que fue una clara advertencia sobre la vigilancia que se mantiene ante este tipo de actos. 

Revivieron fantasmas de amaños
Revivieron fantasmas de amaños | @CanonerosFCX

TE PUEDE INTERESAR

Pachuca será sede de las finales de la Copa de Campeones W

Liga Femenil MX | 20/01/2026

Estadio Hidalgo en Pachuca será sede de las Finales de importante torneo internacional
Gustavo Leal regresa al futbol mexicano

Liga de Expansión | 19/01/2026

Gustavo Leal regresa al futbol mexicano para dirigir en la Liga de Expansión
¿Irapuato desaparecerá?

Liga de Expansión | 17/01/2026

¿Irapuato desaparecerá? Presidenta del club tiene una orden de aprehensión en su contra
Te recomendamos
Histórico equipo mexicano anuncia veto de grupos de animación por una jornada
Futbol

LO ÚLTIMO