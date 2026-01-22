¿Nuevo amaño? Partido de futbol mexicano es suspendido por posible arreglo de resultado

La Liga Premier del futbol mexicano vuelve a colocarse bajo la lupa tras la suspensión de un partido. La decisión, comunicada oficialmente, se da en medio de una posible amenaza de amaño de partido, situación que recuerda el escándalo ocurrido a principios de 2025 con el club Real Apodaca.

El año pasado, varios jugadores fueron suspendidos por su participación en manipulaciones de resultados para beneficio económico. Ahora, una nueva alerta ensombrece a la división, mientras uno de los clubes implicados deslinda responsabilidades.

Advirtieron posible amaño de partidos en la Liga Premier | X @CanonerosFCX

Partido suspendido

El más reciente caso involucra el encuentro correspondiente a la Jornada 16 de la Temporada 2025-2026, Serie A Grupo 3, entre Cañoneros FC y Héroes de Zací FC, programado originalmente en el estadio Antonio M. Quirasco, en Xalapa, Veracruz.

Aunque en primera instancia se indicó que el cambio se trataba de una reprogramación sin mayor contexto, fuentes confirmaron que la modificación responde a una posible amenaza de amaño de partido, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas.

Tras la suspensión del aprtido, Cañoneros emitió un comunicado de prensa deslindándose completamente de los señalamientos. El club aseguró que la situación es “ajena a ellos” y dejó entrever que la responsabilidad podría estar del lado del equipo rival.

Se deslindaron de los señalamientos | @CanonerosFCX

Reviven el caso de Real Apodaca

Este nuevo episodio revive el escándalo protagonizado por el Real Apodaca en los primeros meses de 2025. En esa ocasión, se reveló que varios jugadores del club de Nuevo León participaron en el amaño de encuentros, con el objetivo de beneficiarse económicamente mediante apuestas.

La situación desató uno de los mayores escándalos recientes del futbol mexicano, con sanciones severas impuestas a los involucrados. La propia Liga Premier se vio obligada a emitir una postura pública y suspender a los jugadores implicados, en lo que fue una clara advertencia sobre la vigilancia que se mantiene ante este tipo de actos.