¡Luto en el futbol! Fallece jugador en Portugal tras desvanecerse en el campo

La noticia la dio a conocer el propio jugador por medio de redes sociales, donde también le rindió homenaje

Fallece jugador en Portugal tras desvanecerse en el campo | PIXABAY
Ana Patricia Spíndola Andrade
22 de Enero de 2026

Una triste noticia inundó a Portugal esta semana, tras darse a conocer el fallecimiento de Nassur Bacem. Con apenas 27 años de edad, el jugador de Moncarapachense por un paro cardiorrespiratorio.

Fue durante el partido contra Imorta, correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa de la Asociación de Fútbol del Algarve en el Estadio Municipal de Olhão, que se dio el incidente. El defensa se desplomó a los 27 minutos del partido, que se suspendió de inmediato. 

Los médicos y fisioterapeutas del Moncarapachense intentaron reanimar al jugador y utilizaron el desfibrilador, pero Bacem no recuperó la consciencia. Aunque lo trasladaron de emergencia a un hospital, una vez ahí se declaró su muerte. 

El futbol portugués está de luto
El futbol portugués está de luto | INSTAGRAM: @l.g.c.moncarapachense

El comunicado de Moncarapachense 

Por medio de redes sociales, el equipo confirmó los hechos y el fallecimiento del jugador. "Nassur se va demasiado pronto, dejando un gran vacío en nuestro club y todos aquellos que lo han privado, dentro y fuera del campo. Fue un atleta, un colega, y una persona que siempre estará en nuestra familia". 

"A la familia, amigos y seres queridos, enviamos nuestro más sentido pésame en este momento de profundo dolor. A toda la familia del Lusitano Gymnasium Club Moncarapachense, deportistas, equipo técnico, personal y dirección, hacemos un llamamiento a la unidad, fuerza y apoyo mutuo en este momento tan difícil, que siempre quedará marcado en nuestra historia", se lee en el texto compartido. 

Nassur Bacem falleció de manera inesperada
Nassur Bacem falleció de manera inesperada | CAPTURA 

Además, el club hizo una publicación adicional con varias fotos del futbolista y sus momentos en el equipo. "Estas imágenes guardan algunos de los momentos que Nassur Bacem vivió al servicio del Lusitano Gym Club Moncarapachense - la dedicación, la pasión, la sonrisa, la lucha dentro del campo". 

"Se fue demasiado pronto, pero siempre dejará su huella en este club y en todos aquellos que compartieron la playa, el césped y la vida con él. Nassur siempre formará parte de la historia y de la familia del Lusitano Gym Club Moncarapachense. Nunca será olvidado. Nos vemos pronto", finaliza el texto. 

¿Quién fue Nassur Bacem, jugador fallecido en Portugal?

El defensa de 27 años, que se desempeñaba como lateral por izquierda, desarrolló toda su carrera en el fútbol luso. Defendió los colores de Matosinhos, Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital, Camacha y la del Moncarapachense, este último en la Tercera División portuguesa.

El club de dedicó unas palabras al jugador
El club de dedicó unas palabras al jugador | CAPTURA 

