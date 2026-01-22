Presidente de Senegal celebra el triunfo de la Copa Africana junto a sus dos esposas y causa polémica

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, protagonizó una imagen histórica al celebrar la obtención de la Copa Africana de Naciones en compañía de sus dos esposas. En las fotografías oficiales, el mandatario aparece sosteniendo el trofeo dorado mientras es flanqueado por Marie Khone Faye y Absa Faye. Este gesto refuerza la visibilidad de la poligamia, una práctica legal y tradicional en la nación africana.

Presidente de Senegal | AP

La primera de las imágenes muestra al presidente con una banda con los colores de la bandera nacional y la palabra "Senegal" grabada. Sus esposas lo acompañan luciendo atuendos elegantes: una viste un conjunto café con detalles tradicionales, mientras la otra optó por un traje blanco impecable. Ambos estilos resaltan la sobriedad y el respeto por la investidura presidencial durante el festejo deportivo.

En las capturas individuales, cada una de las mujeres posa sonriente con la copa, simbolizando la unidad familiar en torno al éxito nacional. Marie Khone, con quien el presidente lleva más de 15 años de matrimonio, luce un tocado a juego con su túnica. Por su parte, Absa Faye, la esposa más joven, mantiene una postura refinada con un turbante de seda blanca.

¿Cuál fue la reacción del público?

La presencia de ambas figuras femeninas en un evento de tal magnitud rompe con los protocolos occidentales de una única primera dama. Diomaye Faye ha sido transparente sobre su vida privada desde la campaña electoral al normalizar su estructura familiar ante los ojos del mundo. Para muchos ciudadanos senegaleses, esta estampa representa una validación de sus propios valores culturales y religiosos.

El triunfo en el futbol ha servido como plataforma para que el gobierno refuerce el orgullo patrio y la cohesión social. El trofeo de la Copa Africana es el máximo galardón del continente y su llegada al palacio presidencial fue motivo de gran júbilo. Las redes sociales han viralizado las imágenes, que destacan la elegancia de las protagonistas y la felicidad del líder senegalés.

Expertos en política africana señalan que este tipo de apariciones públicas son calculadas para proyectar una imagen de estabilidad y respeto a la tradición. Al incluir a ambas esposas en la celebración, Faye cumple con su promesa de igualdad dentro de su núcleo familiar. El impacto visual de la fotografía ha generado debates sobre la diversidad de modelos familiares en el ámbito diplomático internacional.

Senegal recibe con naturalidad la situación

A pesar de las posibles críticas externas, el pueblo de Senegal ha recibido con naturalidad la participación de las dos damas en los actos de Estado. La armonía mostrada durante la sesión fotográfica sugiere una relación de respeto mutuo entre las integrantes de la familia presidencial.

Finalmente, el presidente Faye reafirmó su compromiso con el desarrollo del futbol nacional tras los excelentes resultados obtenidos en la cancha. La imagen del mandatario con sus dos esposas y el trofeo quedará marcada como un símbolo de su administración y de la cultura senegalesa.