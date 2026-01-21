Thuram y McKennie comandan victoria de Juventus ante Benfica en Champions League

La Champions League avanza y los Playoffs, así como los Octavos de Final, se empiezan a definir. Uno de los equipos que se mantiene en la pelea por un boleto directo es Juventus, que logró una importante victoria este miércoles ante Benfica, que está a punto de quedar eliminado de la competencia. 

Khéphren Thuram y Weston McKennie fueron los anotadores en el triunfo de los de Turín, que pusieron contra las cuerdas al equipo de José Mourinho. Fue la quinta derrota para el técnico portugués al frente de las Águilas, y de las otras cuatro, tres también fueron en el torneo de la UEFA, en el cual está lejos de cumplir su objetivo de clasificar a Fase Final. 

Así fue la victoria de la Juventus 

Después de un primer tiempo sin goles, los italianos abrieron el marcador a los diez minutos de la reanudación. Luego de una gran jugada asociativa con Loïs Openda, Thuram se hizo del balón dentro del área y con un potente disparo raso venció a Anatoli Trubin, quien había sido factor para mantener el empate en cero. 

El segundo tanto llegó también en una buena acción de conjunto, cuando McKennie y Jonathan David "achicaron el espacio" y jugaron en corto dentro del área. Tras el último pase, el mediocampista estadounidense quedó solo frente al arquero y luego de una breve conducción, puso el 2-0 al 64' con un tiro raso. 

Vangelis Pavlidis tuvo la oportunidad de acortar distancias al 80', pero resbaló y mandó su disparo por un lado. Con este resultado, la Juve llegó a 12 puntos y mantiene esperanza de pelear por un lugar directo a Octavos de Final en la última fecha, mientras que Benfica solo suma seis unidades y se jugará la clasificación en la última jornada. 

¿Cuándo juegan de nuevo Juventus y Benfica?

La Vecchia Signora ahora tendrá un importante partido en casa contra Napoli en la Serie A, el próximo domingo 25 de enero a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Tras ello, visitará a Mónaco para cerrar su participación en la Fase de Liga de la Champions League el miércoles 28 de enero a las 14:00 horas.

En cuanto a las Águilas portuguesas, en la Primeira Liga recibirán a Estrela da Amadora el próximo domingo 25 a las 12:00 horas. Mientras que en el torneo continental recibirán a Real Madrid el miércoles 28 también a las 14:00 horas, en uno de los juegos más destacados de la Jornada 8. 

