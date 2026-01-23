“No quiero que jueguen bien, quiero que ganen”: Piojo Herrera recordó explosiva advertencia de Azcárraga

Miguel Herrera ha dirigido a algunos de los equipos más importantes del futbol mexicano, pero hay momentos que marcan a un entrenador para toda la vida. Uno de ellos ocurrió el día que asumió el cargo como director técnico del América, una institución donde la presión, la historia y la obligación de ganar se sienten desde el primer minuto.

El llamado Piojo no tardó en entender que en Coapa no basta con gustar, dominar o jugar bien. En América, la exigencia es clara y directa: ganar títulos. Así lo recordó el propio estratega, campeón con las Águilas en dos etapas distintas, al rememorar su primera reunión con la cúpula directiva azulcrema.

En una entrevista reciente con el canal de YouTube Atypical Te Ve, Herrera abrió detalles de aquel encuentro que dejó una huella profunda en su forma de dirigir al club más ganador y mediático del país, y que explica buena parte del carácter competitivo que mostró durante su paso por el banquillo americanista.

Miguel Herrera con Santiago Baños en América | MEXSPORT

La advertencia directa de Emilio Azcárraga Jean

Herrera relató que la reunión se llevó a cabo en la casa de Emilio Azcárraga Jean, propietario de América, y que en ella estuvieron figuras clave de la directiva. “La primera vez que me llevan a la oficina, en la casa de Emilio, yo voy bien, mis equipos jugaban bien, llega él, estaba Ricardo Peláez, estaba Yon de Luisa, Santiago Baños que era mi auxiliar; Mauricio Culebro”, recordó el técnico en la entrevista.

Confiado en su propuesta futbolística, el Piojo tomó la palabra y habló de su intención de construir un equipo atractivo. Sin embargo, no alcanzó a terminar la frase cuando llegó el mensaje que definió todo. “Cuando me da la palabra yo digo: ‘Quiero un equipo que juegue bien’, no terminé en decir que juegue bien cuando pega en la mesa y dice: 'No quiero que jueguen bien, güey, quiero que ganen, cabrón’”, reveló Herrera en la entrevista.

La contundencia del mensaje no dejó espacio para interpretaciones. Azcárraga Jean fue aún más claro antes de dar por terminada la junta: “Este equipo ya jugó muy bien muchas veces, un tipo jugó muy bien y ¿sabes qué ganó? Dinero, porque no me ganó nada. Se acabó la junta”, palabras que, según el Piojo, fueron lo último que dijo el dueño del club antes de levantarse.

Yon de Luisa, Miguel Herrera y Santiago Baños en conferencia de prensa | MEXSPORT

El ADN del América y la mentalidad del “ganar o ganar”

El impacto de aquella reunión fue inmediato. Herrera entendió que en el América no se premia la estética sin resultados y que el legado se construye exclusivamente con campeonatos. Incluso recordó que, tras el abrupto cierre de la charla, Yon de Luisa, entonces directivo del club, solo le hizo una pregunta clave: si le había quedado claro el mensaje.

Esa filosofía acompañó al Piojo durante sus etapas con las Águilas, en las que logró campeonatos de Liga MX y consolidó una identidad intensa, competitiva y muchas veces polémica, pero alineada con la exigencia histórica del club.

Las declaraciones de Herrera no tardaron en generar eco en redes sociales, donde aficionados del América y del futbol mexicano debatieron sobre la diferencia entre “jugar bien” y “ganar”, un dilema recurrente en el deporte, pero que en Coapa parece no admitir matices.

Años después, Miguel Herrera reconoce que esa advertencia temprana fue una lección definitiva. En el América, el estilo es importante, pero el resultado lo es todo. Y esa frase, pronunciada con fuerza sobre la mesa, resume mejor que cualquier discurso lo que significa dirigir al club más exigente del país.

Herrera en celebración del campeonato obtenido en el Apertura 2018 | MEXSPORT

