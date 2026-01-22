Raúl Jiménez: Así fue el paso del 'hijo pródigo' por América

Raúl Jiménez vive un gran momento por el futbol europeo, consolidándose como uno de los mejores futbolista de la actualidad. Sin embargo, no siempre fue ídolo y con América tuvo que batallar para encontrar su lugar. Aun así, el mexicano logró consolidarse con las Águilas hasta dar el salto al futbol europeo.

Desde su debut en 2011 hasta su traspaso al futbol europeo, el delantero mexicano vivió momentos clave con las Águilas, como su primer gol, sus disputas por la titularidad, partidos memorables y un campeonato que marcó una época.

Es un referente del equipo | MEXSPORT

Un debut prometedor y un primer gol inolvidable

Raúl Alonso Jiménez debutó con el primer equipo del América el 9 de octubre de 2011, en un partido frente al Morelia, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura. Bajo la dirección técnica de Alfredo Tena, Jiménez entró para sustituir a Daniel Márquez y comenzó su camino en el máximo circuito a los 20 años, cinco meses y cuatro días.

Su primer gol no tardó en llegar. El 30 de octubre de 2011, en la Jornada 16 frente al Puebla, un partido que significó tan sólo el quinto en primera división. Desafortunadamente para Jiménez, el tanto que entonces fue el primero del partido, no pudo evitar que las Águilas cayeran ante la Franja por marcador de 2-3.

Debutó a los 20 años | MEXSPORT

Duelo constante por la titularidad

Durante su paso por el América, Jiménez compitió por minutos con varios delanteros reconocidos. En sus primeros torneos tuvo que pelear el puesto con figuras como Christian Benítez, quien era el goleador indiscutible del equipo. Tras la partida del "Chucho", Raúl asumió más protagonismo y se consolidó como el referente ofensivo.

Otros nombres con los que compartió o disputó la delantera fueron Matías Vuoso, Luis Gabriel Rey, Daniel Márquez. Aun así, Jiménez empezó a sumar más minutos, pasando de seis partidos en su primera temporada con el primer equipo, a nueve en la segunda (y tres más en Liguilla), hasta 16 en la tercera incluyendo liguilla. Ya en la cuarta campaña, el canterano se convirtió en un indiscutible disputando los 17 partidos de temporada regular y los seis de Liguilla llegado hasta la Final. En dicha temporada marcó 10 goles y dio tres asistencias, siendo estos sus mejores números con el equipo.

Fue justo en ese Clausura 2013, cuando vivió su mejor momento con el conjunto azulcrema. Jiménez fue parte fundamental del equipo campeón bajo el mando de Miguel Herrera.

Llegó a ser titular y campeón | MEXSPORT

Cifras finales y legado

Raúl Jiménez jugó un total de 103 partidos oficiales con el América, anotando 38 goles en todas las competencias. Además, dio 16 asistencias en 7 mil 857 minutos totales. En cuanto a otras cifras individuales, marcó cuatro dobletes vistiendo la playera azulcrema y logró dos Hat-Tricks, uno en Cuartos de Final de Liga MX ante Santos y otro en un juego de Jornada 3 ante Puebla. Ese segundo encuentro fue, simbólicamente, su despedida de Coapa

El paso de Raúl Jiménez por América no fue largo, sin embargo, si fue destacado, desde su irrupción como juvenil hasta convertirse en campeón y referente. Hoy, el delantero es uno de los grandes emblemas de la cantera azulcrema y una de las grandes figuras mexicanas en el mundo.