América tiene estos nombres en agenda para reforzar el plantel de André Jardine

El mercado de fichajes sigue abierto, aunque cada vez quedan menos días para el cierre de registros, por lo que la directiva de las Águilas del América trabaja a marchas forzadas para poder traer fichajes al equipo de André Jardine.

El entrenador brasileño ha hecho hincapié en necesitar un mediocampista, preferentemente un volante ofensivo, teniendo en cartera a tres futbolistas brasileños que cumplen con las características que exige Jardine.

Estos serían los posibles fichajes de América | Palmeiras

El primero de estos nombres es el argentino Bruno Zapelli, jugador del Athletico Paranaense, que tiene un valor de cinco millones de dólares, cifra que le ha costado cerrar a la directiva encabezada por Santiago Baños.

Los dos nombres más recientes que han comenzado a orbitar alrededor del cuadro azulcrema son los mediocampistas Mauricio Magalhaes y Raphael Veiga, quienes son opción, aunque actualmente pertenecen al Palmeiras.

América ha tenido dificultades para cerrar sus fichajes debido a un tema de sobrecupos de jugadores no nacidos en México, las Águilas esperan darle salida a jugadores como Igor Lichnovsky, Víctor Dávila y 'La Pantera' Zúñiga, que sería el sacrificado para traer a alguno de los mediocampistas del Palmeiras.

Hasta el momento, el único jugador que ha llegado al América es el mediocampista de corte defensivo Rodrigo Dourado, que llegó a Coapa procedente del Atlético de San Luis a comienzos del mercado.

América, en las tres jornadas que lleva el Clausura 2026, no ha podido ganar (sumando dos empates y una derrota), además de no poder marcar en los 270 minutos del presente torneo.

El cierre de transferencias es el próximo 31 de enero, aunque en la Liga MX los registros cierran durante los primeros días de febrero.