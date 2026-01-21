Raúl Jiménez, prioridad para América de cara al Apertura 2026, según reportes

América aún busca un refuerzo para encarar el Clausura 2026 y la CONCACAF Champions Cup en este primer semestre del año. Sin embargo, ya también se plantean nombres para el Apertura 2026 y estarían en busca de un ‘bombazo’. Raúl Jiménez, canterano de las Águilas y actual jugador del Fulham de Premier League sería una de las prioridades para la directiva en Coapa para la segunda parte del año.

En partido | MEXSPORT

¿Es posible el regreso de Raúl Jiménez al América?

De acuerdo a reportes de Rubén Rodríguez, el delantero mexicano es una de las prioridades para la directiva de América de cara al próximo semestre. Por lo tanto, Santiago Baños y compañía harían un esfuerzo grande por intentar convencer a Raúl de regresar al futbol mexicano, específicamente al equipo en el que debutó en Primera División.

Esta posible llegada se daría después de la Copa del Mundo de 2026 que se llevará a cabo de junio a julio. Cabe resaltar que Raúl tiene contrato con el Fulham hasta el fin de la campaña actual. Por lo tanto, en junio quedaría como agente libre y tendría la posibilidad de negociar con cualquier club, incluso desde este momento.

Asimismo, en Inglaterra no hay reportes de que Jiménez tenga negociaciones con su actual equipo para firmar alguna otra renovación. Hay que remarcar que al final de la campaña anterior, el atacante mexicano y el club inglés alcanzaron un acuerdo para extender su vínculo un año más, el cual termina en junio de 2026.

Con América | MEXSPORT

Trayectoria de Raúl Jiménez

De llegar a un acuerdo América y Raúl Jiménez, el delantero mexicano regresaría a México después de 12 años de haber salido a Europa. Ya con el Apertura 2014 iniciado, el atacante salió de las Águilas rumbo al Atlético de Madrid, equipo al que llegó por primera vez a Europa.

Posterior a su llegada al cuadro colchonero, el mexicano pasó por equipos como Benfica, Wolverhampton y Fulham. Incluso, el canterano de las Águilas llegó a tener un valor de transferencia de 38 millones de euros cuando llegó a los Wolves. De igual manera, Raúl llegó a estar tasado en más de 50 millones de euros.

En su paso por Europa de más de 12 años, Jiménez ha disputado más de 400 partidos, en los cuales ha anotado 166 goles entre los cuatro clubs en los que ha estado, ha registrado 45 asistencias y acumula más de 23 mil minutos de acción.