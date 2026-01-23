¿Cuánto ganó Senegal por ser campeón de la Copa Africana de Naciones?

Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, y además del honor deportivo, sus jugadores fueron ampliamente recompensados. Cada integrante del plantel recibió una considerable cifra para destacar su logro, además de un par de sorpresas más.

La Selección de Senegal logró una nueva hazaña en su historia futbolística al conquistar la Copa Africana de Naciones 2025, su segundo campeonato continental, tras el obtenido en 2021. En aquella edición, los senegaleses vencieron a Egipto en la final, 4-2 en penales, después de empatar sin goles en tiempo reglamentario. Esta vez, además del logro deportivo, los jugadores fueron reconocidos con una generosa recompensa económica y simbólica por parte del gobierno.

Quedaron campeones de Africa | AP

En una ceremonia oficial encabezada por el presidente senegalés Bassirou-Diomaye Faye, los futbolistas y miembros del cuerpo técnico fueron condecorados como Comandantes de la Orden Nacional del León, la distinción más alta del país.

La ceremonia también incluyó premios materiales de alto valor. Cada jugador recibió 75 millones de francos CFA, que equivalen aproximadamente a 135 mil dólares estadounidenses. En moneda mexicana, esta cifra ronda los 2 millones 358 mil pesos. Este monto representa un significativo estímulo económico para los futbolistas, más allá de sus contratos con clubes internacionales o locales.

Fueron recompensados con 2 millones de pesos | AP

Parcelas en la costa senegalesa

Además del reconocimiento monetario, cada jugador fue beneficiado con una parcela de 1,500 metros cuadrados ubicada en la zona de la Petite-Côte, una región costera al sur de Dakar, conocida por sus paisajes y valor turístico. Este obsequio inmobiliario busca ofrecer a los futbolistas un espacio que puedan adaptar a sus gustos personales, ya sea para vivir, vacacionar o invertir en algún proyecto futuro.

Este tipo de gestos no es común en todos los países, pero refleja cómo el futbol puede mover estructuras de Estado, especialmente cuando los logros deportivos se convierten en símbolos de unidad nacional. La entrega de tierras también funciona como un legado tangible que permanecerá con los jugadores más allá de su carrera profesional.