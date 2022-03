Deportes 'rudos'

Señoras y señores, niños y niñas, mis auténticos bebés de luz, he tenido el enorme placer de narrar lucha libre desde hace más de 15 años, y artes marciales mixtas y boxeo desde hace 10 y jamás había visto una golpiza entre porras como lo vivido hace unos días en Querétaro, y créanme que el ambiente se presta a eso.

Son deportes de contacto, rudos en ocasiones, pero con aficiones que entienden su rol, que balancean su amor a los protagonistas con respeto para sus artes.

¿DEPORTE?

Pero, figuras, eso no es el deporte. Para mí, el deporte es el máximo uso de las condiciones físicas y mentales para un fin, el cual siempre es GANAR, pero no se gana de la forma en la que las aficiones del Querétaro y Atlas lo demostraron.

El salvajismo mostrado en el estadio dos veces mundialista de La Corregidora es de cárcel, cadena perpetua y hasta pena de muerte para los malditos locos que golpearon casi hasta la muerte a sus semejantes.

NO A LA VIOLENCIA

A pesar de que esta columna trata principalmente de deportes de contacto, desde estas líneas he querido expresar mi sentir, mi dolor, mi frustración y mi censura a las reacciones animales de un grupo de individuos que en manada sintieron la valentía a flor de piel.

Así no, de esa forma jamás estará tolerada la violencia. Sé que como sociedad estamos hartos, cansados, frustrados, pero no hay que perder la cabeza. Bien me lo decía mi papá: "Violencia NO, inteligencia SÍ". Pensemos con la cabeza, valoremos que tenemos vida y bajemos el acelerador. Vida sólo hay una, cuídenla.

